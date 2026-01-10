Una ONG denunció que al menos 60 personas fueron detenidas por la dictadura de Nicaragua tras celebrar la captura de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro estrechó la mano del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, durante una reunión de líderes de los estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma “arbitraria” por la Policía Nacional de Nicaragua tras celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses que llevaron adelante una operación en Carcas hace una semana atrás.

Según denunció este viernes el organismo de derechos humanos Monitoreo Azul y Blanco, “esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en (... ) comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial”.

La organización integrada por activistas nicaragüenses remarcó que las detenciones están motivadas por “expresiones de opinión” contrarias a las opiniones de la dictadura liderada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Monitoreo Azul y Blanco advirtió que esta nueva ola represiva constituye una “grave violación a los derechos humanos”.

Los arrestos se concentran en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y en las regiones del Caribe Norte y Sur.

El informe de la organización indica que, de las personas aprehendidas, 49 siguen detenidas “sin información sobre su situación legal”, nueve fueron liberadas tras su arresto y tres estuvieron sujetas a retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.

Los dictadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, en una cumbre en Caracas, Venezuela. el 24 de abril de 2024 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El organismo también documentó 18 incidentes, entre detenciones colectivas e individuales. Ante este panorama, la organización hizo “un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua” y exigió la “libertad para todas las personas presas políticas” en el país.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Managua recordó este viernes que, tras el “paso importante” dado por Venezuela al liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua todavía hay “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”, incluyendo pastores, trabajadores religiosos, personas enfermas y ancianos, sin relación con las recientes detenciones. “¡La paz solo es posible con libertad!”, publicó en X.

Según el Confidencial, las detenciones se dieron en el marco de un “estado de alerta” ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye la vigilancia en los barrios y las redes sociales.

Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela (Europa Press)

Antes del mensaje de la embajada estadounidense, el movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) recordó en X que “en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas” y exigió su liberación inmediata.

En Venezuela, este viernes se cumplen 24 horas desde que el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la excarcelación de un “número importante” de detenidos, en lo que se consideró un gesto de apertura ante la renovada presión de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha publicado una lista oficial con la cantidad y los nombres de los liberados. Varias ONG y la principal coalición opositora han verificado la excarcelación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la organización Foro Penal.

(Con información de EFE)