El acuerdo UE-Mercosur divide a Brasil: oportunidades de integración frente a riesgos de competencia

Los mandatarios del Mercosur en la última cumbre del bloque el 20 de diciembre de 2025 (REUTERS/Kiko Sierich)

Finalmente, el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur ha llegado a su fin, dejando a Brasil dividido entre partidarios y detractores. Tras los aranceles impuestos el año pasado por la administración Trump al gigante latinoamericano, que provocaron una auténtica crisis diplomática que finalmente se resolvió, para el Gobierno de Lula, la operación de Estados Unidos en Venezuela contra Nicolás Maduro fue el empujón que se necesitaba para poner fin, tras más de veinte años de negociaciones, a un acuerdo que lleva a América Latina a dejar de mirar hacia Washington. El presidente Lula comentó la noticia en su perfil de X escribiendo que “es un día histórico para el multilateralismo”. A continuación, añadió, en una referencia indirecta a Trump, que “el acuerdo se ha alcanzado en un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo”.

Con la votación de ayer, la mayoría de los países del Viejo Continente, a través de sus embajadores reunidos en el Comité de Representantes Permanentes, el Coreper, principal órgano preparatorio del Consejo de la Unión Europea, ha dado el primer visto bueno a la firma del acuerdo comercial que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, con un PIB (en términos brutos) que alcanza más o menos los 20 billones de dólares y una cuenca con más de 700 millones de consumidores. La aprobación se ha producido por mayoría cualificada, pero no han faltado los enfrentamientos. Cinco gobiernos han votado en contra: Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, mientras que Bélgica se ha abstenido, con protestas de los agricultores desde Milán hasta París. La firma está prevista para el próximo 17 de enero en Paraguay, donde llegará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El punto central del acuerdo es la eliminación progresiva de los aranceles sobre aproximadamente el 90% de los productos comercializados entre el Viejo Continente y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la actualidad, los aranceles aplicados a las mercancías europeas son, en algunos casos, elevados, hasta un 35% para el vino y los automóviles, hasta un 28% para los quesos, un 20% para los productos industriales, un 18% para los productos químicos y un 14% para los productos farmacéuticos.

Si los agricultores europeos temen la competencia de productos que podrían no cumplir con los elevados estándares de seguridad impuestos a los países miembros de la Unión Europea, en Brasil, por el contrario, los representantes del sector agroindustrial están divididos. Hay quienes celebran la reducción de los aranceles y la ampliación del mercado y quienes, por el contrario, consideran que aún se está muy lejos del libre comercio debido a los mecanismos de cuotas y salvaguardias aplicables a productos sensibles, como las aves de corral, los huevos, el azúcar y la carne de vacuno. “Es un momento histórico para la diplomacia mundial, con la creación del mayor bloque económico del mundo. No tengo ninguna duda de que ha sido gracias a la dedicación del presidente Lula. Si hubiera sido fácil, habría ocurrido hace 26 años”, declaró el ministro de Agricultura brasileño, Carlos Fávaro.

Sin embargo, a pesar del optimismo de la política, muchos sectores de la agricultura brasileña expresan su preocupación por las cláusulas de salvaguardia aprobadas por la Unión Europea, como las investigaciones si los precios son al menos un 5-8% más bajos o los volúmenes aumentan más del 5% de media en tres años. Se trata de medidas que no se han negociado bilateralmente y que podrían limitar las exportaciones futuras. De hecho, el acuerdo se alcanzó con un porcentaje del 8%, que luego se redujo al 5%, para satisfacer las demandas de muchos países europeos, entre ellos Italia, que se declaró a favor hace solo unos días, después de que la Unión Europea se comprometiera a desembolsar un fondo de 6.300 millones de euros para mitigar las posibles perturbaciones del mercado. A esto se suma el hecho de que, incluso sin los mecanismos de salvaguardia, el acuerdo establece cuotas para las importaciones de productos agroalimentarios del Mercosur, por ejemplo, el 1,5% del total producido en la Unión Europea para la carne de vacuno y el 1,3% para las aves de corral.

Agentes de policía montan guardia junto al fuego mientras los agricultores protestan contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, 18 de diciembre de 2025 (REUTERS/Yves Herman)

Para la ex ministra de Agricultura del Gobierno de Bolsonaro, Tereza Cristina, del Partido Progresista (PP), hoy vicepresidenta del Frente Parlamentario Agrícola, el libre comercio aún está lejos, “más aún con las nuevas medidas de salvaguardia impuestas por la Unión Europea, que representan una amenaza injusta para nuestro sector agroindustrial”. La senadora añadió también que “no se trata del acuerdo soñado, sino del posible” y que representa “un importante paso adelante”, con la esperanza de que pueda modificarse y “ofrecer alternativas para las exportaciones brasileñas en el actual contexto proteccionista global”, concluyó la senadora.

Un ejemplo es el sector brasileño de los zumos de naranja, que el pasado mes de julio, con los aranceles del 50% de Washington, temió sufrir pérdidas millonarias. A finales de noviembre quedó exento de los nuevos recargos, pero se mantuvo el arancel aduanero de 415 dólares por tonelada sobre el zumo de naranja concentrado congelado. Con la apertura ahora a Europa, para Ibiapaba Netto, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Exportadores de Zumo de Naranja (CitrusBR), el acuerdo podría generar un ahorro de unos 320 millones de dólares en los próximos cinco años. Más críticos se muestran, en cambio, los agricultores representados por la Sociedad Rural Brasileña. Para su presidente, Sérgio Bortolozzo, el enfoque comercial de la agroindustria brasileña no se centra tanto en Europa. “Hoy en día, nuestra atención se centra en Asia, Oceanía, África y Oriente Medio”, afirmó, criticando el uso de medidas de salvaguardia por parte de la Unión Europea, que son una forma de “proteccionismo para el propio agricultor europeo”. “Los europeos son conscientes de que Brasil es competitivo, pero Brasil solo compite con ellos en el sector de las materias primas agrícolas y no en los productos agrícolas de alto valor añadido”, afirmó.

Según la Comisión Europea, el acuerdo debería suponer un aumento del 39% en el volumen de las exportaciones de productos europeos a los países del Mercosur. Además, se estima que supondrá un ahorro cuantificado en cuatro mil millones de euros anuales solo en aranceles que ya no se pagarán. ¿Y para Brasil? Según un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), el tratado debería generar un aumento del 0,46% del PIB de Brasil para 2040, equivalente a unos 9.300 millones de dólares, e impulsar un crecimiento de las inversiones del +1,49% y de la balanza comercial de +302,6 millones de dólares. Estos beneficios superarían los previstos para la Unión Europea (+0,06% del PIB) y para los demás países del Mercosur (+0,2 %).

Una vista de dron muestra la palabra "Mercosur" hecha con letreros mientras los agricultores franceses protestan cerca de Angulema, Francia, el 18 de noviembre de 2024 (REUTERS/Stephane Mahe)

El principal beneficiario en Brasil es el sector agroindustrial y la agricultura, que debería registrar un crecimiento adicional del 2% en 17 años. En particular, el segmento de la carne de ave y porcina podría crecer un 9,2%, gracias a las cuotas de exportación sin aranceles, ampliando el acceso a un mercado en el que hoy en día los aranceles pueden llegar al 15%. “La valoración es positiva. Hemos ganado más espacio de venta y tenemos un mejor entorno comercial”, declaró al diario O Estado de Sao Paulo Ricardo Santin, presidente de la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA). Otros productos agrícolas, como el café, cuyo arancel actual del 9% se eliminará en cuatro años, y los limones (en siete años), ganarán competitividad gradualmente.

En el sector industrial, los efectos son más dispares. Según el IPEA, ningún sector en su conjunto debería sufrir pérdidas (industria transformadora +0,04%, servicios +0,41%, minería +0,08%), pero algunos segmentos específicos podrían verse penalizados por el aumento de la competencia europea. Entre ellos, los de equipos eléctricos (-1,6%), maquinaria y equipos (-1%, lo que equivale a 674 millones de dólares en 17 años), productos farmacéuticos, textiles y metalúrgicos. Por el contrario, el sector del calzado podría crecer un 3,2%, con la eliminación media de los aranceles europeos (actualmente entre el 3,5% y el 17%) en diez años (siete para el calzado de cuero). “La industria siempre ha sido el problema para el Mercosur a la hora de cerrar el acuerdo con la Unión Europea. En Brasil, hay sectores que ganan y otros que pierden. Y esto es típico de los acuerdos comerciales. Aquí, las ganancias y las pérdidas se compensan casi por completo. Por lo tanto, es importante considerar el efecto global del acuerdo sobre la economía. Y en este caso, es positivo”, declaró Fernando Ribeiro, uno de los autores del estudio del Ipea, al diario O Estado de São Paulo.

En un comunicado, el presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Ricardo Alban, declaró que “el acuerdo refuerza la integración internacional de Brasil y tiene el potencial de generar importantes repercusiones económicas y sociales”. Los datos citados por la Confederación indican que, “en 2024, por cada mil millones de reales brasileños (186 millones de dólares) exportados por Brasil a la Unión Europea, se crearon 21.800 puestos de trabajo”, se lee en el texto. No obstante, la industria permanece en estado de alerta, especialmente en los sectores de la mecánica y los equipos, la automoción, el textil y la confección, la metalurgia y la química. “La industria europea es más productiva y tecnológicamente avanzada en estos sectores. Y, con aranceles aduaneros más bajos, estos productos tienden a llegar a Brasil a precios más competitivos, lo que ejerce presión sobre la industria nacional”, explicó el especialista en inversiones Marcelo Boragini al sitio web Investidor10.