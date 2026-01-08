Lula vetó la ley que reduciría la pena de Jair Bolsonaro y otros condenados por el intento de golpe en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del ex mandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
La negativa del jefe de Estado se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro.
El veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.
Noticia en desarrollo
Últimas Noticias
La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”
El líder opositor envió una misiva a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior de su país tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul
Armin Dorgathen fue identificado por un grupo de bolivianos en un parque de diversiones en Brasil. En un video se ve que lo increpan por las denuncias de presunta corrupción en la gestión de YPFB
Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur
Empresarios de distintos sectores productivos piden medidas de alivio financiero ante la falta de lluvias, mientras advierten que la situación se agrava día a día; en Ejecutivo son optimistas respecto a las lluvias del fin de semana
Advierten que la violencia de género persiste en las escuelas de América Latina
Un informe destaca que la convivencia diaria en los centros educativos expone a estudiantes y docentes femeninas a situaciones de acoso, hostigamiento y discriminación a través de múltiples formas de agresión y silenciamiento institucional
Jair Bolsonaro volvió a prisión tras realizarse exámenes médicos en el hospital
Sus abogados pidieron la hospitalización, pero el tribunal solo autorizó estudios neurológicos y mantuvo al ex mandatario brasileño bajo custodia
MÁS NOTICIAS