América Latina

Lula vetó la ley que reduciría la pena de Jair Bolsonaro y otros condenados por el intento de golpe en Brasil

El presidente lo hizo durante un acto celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes

Lula da Silva sostiene un
Lula da Silva sostiene un veto firmado a un proyecto de ley que reduce la condena de 27 años de prisión del ex presidente Jair Bolsonaro, mientras está con su esposa Rosangela "Janja" da Silva durante una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del fallido intento de golpe de Estado de Bolsonaro, en Brasilia (REUTERS/Jorge Silva)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del ex mandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

La negativa del jefe de Estado se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro.

El veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

Noticia en desarrollo

