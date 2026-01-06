América Latina

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores

Las autoridades investigan el traslado frecuente de una adolescente para que se encontrara con el expresidente entre 2015 y 2020. El caso estalló hace cinco años a raíz de una filtración de fotografías

Fotografías del expresidente de Bolivia, Evo Morales, junto a Noemí M., difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

Los medios bolivianos reportan una nueva denuncia contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad.

La denuncia fue presentada el 30 de diciembre por el exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Marcelo Alcázar, e involucra a diez presuntos cómplices a quienes se acusa por el delito de trata y tráfico de menores.

La acusación sostiene que una menor de edad, identificada como Noemí M., fue trasladada a diferentes ciudades entre 2015 y 2020 para sostener encuentros íntimos con el ex presidente desde que ella tenía 14 años.

El documento detalla que Noemí M. realizó más de 30 viajes aéreos para reunirse con el exmandatario sin cumplir con los requisitos legales que se exigen para el traslado de menores de edad, como un permiso emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Imagen de archivo. Cochabamba, Bolivia.
Imagen de archivo. Cochabamba, Bolivia. 19 de octubre de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

Según la documentación registrada con el Código Único de Caso No. 201102012509349, las personas denunciadas integraban una “organización criminal” cuyo objetivo era garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros entre la adolescente y el ex presidente.

Entre los denunciados figuran el exgerente de la aerolínea estatal BoA, Ronald Casso y la abogada Carla Lorena Sandy, quien se desempeñó como viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022, entre otros exfuncionarios; según reporta el periódico Correo del Sur.

El caso que involucra a Noemí M., estalló en 2020 cuando, tras la caída de Morales, se difundieron múltiples fotografías de situaciones cotidianas y varias capturas de WhatsApp entre el ex presidente y la joven que para entonces tenía 20 años. Sin embargo, según se lee en las conversaciones filtradas, su vinculación con el líder cocalero comenzó cuando ella tenía 14.

Adicionalmente a las pruebas gráficas, hay registros en video en los que se ve a la joven en una actividad pública en la que participó Morales en febrero de 2020 en Ushuaia (Argentina) cuando estaba refugiado en ese país. Entre ambos hay una diferencia de 41 años de edad.

Fotografías del expresidente de Bolivia, Evo Morales, junto a Noemí M., difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

No es la primera vez que Morales enfrenta la justicia por delitos contra menores de edad. El expresidente fue acusado formalmente en octubre de 2024 por el delito de trata agravada de personas por su vinculación con una adolescente de 15 años cuando era presidente. Según la denuncia, de esa relación nació una hija, en el año 2016, a la que inscribieron en un Registro Civil de la localidad fronteriza de Yacuiba (sur), documento que constituye la principal prueba de la investigación.

Entre octubre de 2024 y enero de 2025 se emitieron diversas órdenes de aprehensión contra Morales por no presentarse a las audiencias judiciales a las que fue convocado. A raíz de su ausencia, el juez Nelson Rocabado de la ciudad de Tarija (sur) lo declaró en rebeldía, dictó su arraigo, la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

A más de un año de iniciado el caso, la investigación sigue abierta, la orden de captura no se ejecuta y Morales permanece atrincherado en su bastión del Trópico de Cochabamba, desde octubre de 2024, bajo la protección de sus seguidores, desde donde denuncia que los procesos judiciales que enfrenta responden a intereses políticos para obstaculizar su retorno al poder.

