La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

Los dictadores de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega, tardaron en reaccionar a la captura de Nicolás Maduro y al final lo hicieron con cautela. (Foto 19 Digital)

El periodista nicaragüense Miguel Mendoza asegura que ha recibido información de “al menos 15 ciudadanos arrestados en Chontales (su provincia de origen) señalándolos de celebrar la captura del Maduro”.

Asimismo, Mendoza publicó en X que “la policía sandinista capturó al conocido periodista Oswaldo Rocha, bajo la acusación de comentar sobre la caída del ex dictador Nicolás Maduro Moros”.

La plataforma 100% Noticias también reportó que “en ese período, se han reportado secuestros de varias personas que realizaron publicaciones en redes sociales relacionadas con la captura de Maduro, en una nueva escalada represiva dirigida a silenciar cualquier manifestación de opinión o respaldo simbólico a los acontecimientos en Venezuela”.

La captura de Nicolás Maduro ocurrió el 3 de enero en Caracas durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales, incluidos narcotráfico y conspiración, y comparecieron este lunes ante un tribunal en Manhattan.

La reacción oficial de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue tardía y cautelosa. Tras casi 14 horas tras conocerse la detención de Maduro, el régimen emitió una comunicación que evitó las habituales retóricas agresivas contra Estados Unidos.

Una de las imágenes difundidas en los medios oficialistas.

En su primer pronunciamiento oficial, el régimen dijo: “Acompañamos de corazón… y exigimos la liberación inmediata del Presidente, compañero Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores”, sin anuncios de acciones diplomáticas concretas.

Por otra parte, sin embargo, el diario La Prensa informó sobre órdenes del régimen para que los trabajadores estatales divulguen en sus redes sociales mensajes de apoyo a Nicolás Maduro y al régimen chavista, so pena de ser considerados traidores.

“El silencio en redes sociales… es un síntoma del traidor”, rezan algunos de los mensajes que circulan entre trabajadores estatales y redes sociales.

Páginas oficialistas divulgaron advertencias para aquellos que no compartan publicaciones favorables, quienes serán considerados “traidores”, en momentos que “dudar es traición”.

La campaña incluye la publicación de imágenes de Maduro difundidas por redes oficialistas y estados de WhatsApp de docentes, empleados públicos y funcionarios municipales que replican consignas de lealtad al chavismo.

Carteles como este deben publicar los funcionarios estatales en su páginas personales para demostrare que no son traidores.

Una publicación que firman la Juventud Sandinista y la Red de Comunicadores (propagandistas oficialistas) ataca a quienes celebraron la extracción de Maduro.

“A todos los que dicen que ´ahora le toca a Nicaragua´, son los mismos que estudian en las escuelas y universidades públicas; los mismos que reciben los bonos para bachilleres y las becas universitarias; los mismos que, de una u otra forma, se benefician de los programas y políticas del Gobierno Sandinista. Son quienes critican y maldicen, pero no dudan en aprovechar los beneficios. Porque, al final, reniegan de la vaca, pero bien que se toman la leche”, señala el panfleto.

Tras los acontecimientos en Venezuela, la dictadura reforzó el control del territorio y la vigilancia.

La plataforma 100% Noticias reportó que desde la noche del 4 de enero y durante el 5 de enero se activaron patrullajes policiales y militares conjuntos en barrios e instituciones estatales. “Se ordenó reforzar el patrullaje de la Fuerza Naval en las costas del Caribe y del Pacífico, así como el despliegue de unidades de radar por parte de la Fuerza Aérea”, dice.

La presencia militar se ha observado también en zonas urbanas de Managua y otras ciudades con efectivos vestidos de campaña y de civil y operativos conjuntos con la Policía Nacional.

Oficiales de inteligencia y contrainteligencia han sido desplegados en labores de vigilancia, y se ha reportado movimiento constante de estructuras del partido gobernante en casas y sedes municipales.

Trabajadores estatales deben marchar el 10 de enero para celebrar los 19 años del régimen de los Ortega Murillo. (Foto archivo 19 Digital)

El régimen mantiene además activa su estructura de espionaje político en barrios, instituciones públicas y dentro de la militancia sandinista, con instrucciones de vigilar comentarios, movimientos y conductas de ciudadanos críticos, según reportes locales, señala el medio nicaragüense que opera desde el exilio.

“Durante el día de hoy, se logró verificar que las orientaciones emitidas desde El Carmen (residencia de los Ortega Murillo) para activar de emergencia a los CPC, CLS y UVE en barrios, comunidades e instituciones del Estado ya están siendo ejecutadas en el territorio”, señala.

El próximo 10 de enero, el régimen Ortega-Murillo cumple 19 años continuos en el poder, y Rosario Murillo, copresidenta, anunció una jornada de marchas para celebrar la fecha.