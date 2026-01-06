América Latina

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por la postura sobre Venezuela y Maduro

En la oposición se consideró “vergonzosa” la postura de la Cancillería de condenar la “no intervención” de Venezuela y no referirse al régimen de Nicolás Maduro

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi

La postura de Uruguay tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en Venezuela se basó en un posicionamiento histórico del país de “no intervención” en los asuntos de otros estados. Según el argumento del gobierno, esta opinión se remonta a 1965, el año de la invasión en Panamá. La definición oficial de la administración de Yamandú Orsi fue criticada por la oposición, que cuestionó que le faltó considerar otros elementos y cuyos dirigentes la definieron como “vergonzosa”.

Nicolás Albertoni es dirigente del Partido Colorado en Uruguay y fue, hasta el 1° de marzo de este año, el vicecanciller de la administración de Luis Lacalle Pou. El ex jerarca fue uno de los mayores críticos de la posición del gobierno porque consideró que le faltó una “tercera pata” a la declaración.

El ex vicecanciller coincidió con que los principios históricos de la democracia uruguaya son la “promoción de la paz” y “la no intromisión en los temas de otros Estados”, pero también la “promoción de la democracia”. Este último elemento es el que, a juicio de Albertoni, le faltó al gobierno uruguayo, según declaró al Canal 12 local.

El vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni,
El vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni

Hay una tercera pata que me sorprende que en estos momentos no sea tan mencionada como la otra que es la promoción de la democracia, de los valores democráticos en el mundo. A esto se llega después de casi 15 años de dictadura. Entonces, naturalmente defendemos la paz y en términos generales la no intromisión de estados entre asuntos de otros estados, pero al mismo tiempo acá sabíamos que había un gobierno, un régimen, que había usurpado el poder”, explicó respecto a su postura.

Para él, el final de Nicolás Maduro no es una “sorpresa” y define a su régimen como una “dictadura” que mostró su “peor cara” en los últimos años. “Un dictador cayó, naturalmente uno esperaría que también el régimen caiga, que no es lo que está dado hoy sobre la mesa. Pero me parece que hoy ya empieza a haber algo de esperanza hacia adelante en Venezuela”, señaló.

Albertoni aclaró que para él, la intervención militar no es “ni defendible ni esperable”.

En el fondo, Nicolás Albertoni
Nicolás Albertoni representando a Uruguay en una cumbre de la Celac

El jerarca del gobierno anterior destacó que la administración de Lacalle Pou “llamó a las cosas por su nombre” y recordó una anécdota personal que vivió en una cumbre de la Celac en la que incomodó a Maduro. Esta situación fue publicada por Infobae en marzo de 2024.

Esa vez, el líder chavista había ingresado molesto al salón del hotel en San Vicente y las Granadinas en el que se desarrollaba la cumbre. “¿Quién está hablando mal de mí? ¿Quién está hablando mal de mí?”, preguntó. Tras ese evento, Albertoni relató que vivió “situaciones incómodas”.

El gabinete de Yamandú Orsi
El gabinete de Yamandú Orsi reunido tras la captura de Nicolás Maduro

Por su parte, la senadora del opositor Partido Nacional Graciela Bianchi consideró que la postura de Uruguay es “vergonzosa”. “El Uruguay está viviendo uno de los períodos más vergonzosos de nuestra tradición”, dijo también en declaraciones al canal 12 local.

“Estamos de acuerdo que nosotros no queremos intervención, pero el problema es que es muy hipócrita hablar de autodeterminación de los pueblos cuando los pueblos están ocupados. Estaba ocupada Venezuela por Irán, por Cuba”, agregó Bianchi.

Bianchi pidió “pragmatismo” para analizar la situación en Venezuela y sostuvo “a veces son necesarias cosas que no gustan”. “Así no se podía seguir”, justificó.

La senadora del Partido Nacional
La senadora del Partido Nacional de Uruguay, Graciela Bianchi

Antes de hacer una declaración pública este domingo, el presidente Orsi habló con su par del gobierno español, Pedro Sánchez. Este martes, El País informó que en ese diálogo el mandatario uruguayo planteó que el ataque militar norteamericano y la crisis generada no hacía más que reforzar la necesidad de firmar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

