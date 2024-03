El vicecanciller de Uruguay contó las “situaciones incómodas” que vivió en la cumbre de la Celac tras criticar a Nicolás Maduro

El vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni

(Desde Montevideo, Uruguay) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ingresó molesto al salón del hotel en San Vicente y las Granadinas en el que se desarrollaba la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “¿Quién está hablando mal de mí? ¿Quién está hablando mal de mí?”, preguntó. Unos minutos antes, el vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, había condenado las proscripciones políticas en Venezuela.

Te puede interesar: Uruguay fue el único país que condenó las proscripciones políticas de Nicolás Maduro en Venezuela en la cumbre de la Celac

En representación de Uruguay, Albertoni elevó un “llamado respetuoso y convencido al gobierno de Venezuela a retomar la senda de la conveniencia democrática” y citó al presidente Luis Lacalle Pou, quien en antiguos foros afirmó que “Uruguay no está dispuesto a guardar silencio sobre estos temas como si nada pasara”.

“Nos resultan inadmisibles las proscripciones arbitrarias como la de María Corina Machado, y las detenciones de la activista Rocío San Miguel, así como la expulsión del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, afirmó.

Mandatarios y representantes de Estados latinoamericanos participan en el inicio de la VIII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) este viernes, en Kingstown (S. Vicente y Granadinas). (EFE/ Bienvenido Velasco)

Luego, en declaraciones a El Observador, Albertoni señaló que la posición de Uruguay fue “la misma desde que comenzó el gobierno en defensa de la libertad y la democracia”. El funcionario prefirió no referirse al malestar de Maduro aunque relató que, al terminar el discurso, se dieron algunas “situaciones incómodas” sobre las que prefirió no profundizar.

Te puede interesar: Luis Lacalle Pou rindió cuentas al Parlamento e insistió en que Uruguay debe abrirse al mundo

Ya en el vuelo de regreso, Maduro afirmó que una entrevista que Lacalle Pou tenía “doble rasero” y “doble moral” porque hablaba de asuntos internos de Venezuela pero no levantaba de la misma forma la voz sobre lo que ocurre en Palestina.

En su discurso, Albertoni también había cuestionado que no todos los países “están en el mismo barco” con respecto a la defensa de la democracia en la región, en el respecto al Estado de Derecho y a los derechos humanos.

Desde la izquierda en la primera fila: El presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros representantes de Estados, posan para una fotografía grupal durante la VIII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) este viernes, en Kingstown (S. Vicente y Granadinas). (EFE/ Bienvenido Velasco)

“Nos resulta inesquivable decir que cuesta ver una declaración como la que vamos a firmar hoy como más de 90 puntos, en los cuales en su gran mayoría se habla de defender la democracia y las instituciones, cuando sabemos que hoy acá ante nuestra narices no todos están en el mismo barco”, explicó.

Te puede interesar: El asesinato de Ojeda y la cercanía entre Lula da Silva y Nicolás Maduro hace crecer el miedo entre los militares venezolanos exiliados en Brasil

Y continuó: “Pasan las cumbres y volvemos a encontrarnos con un desequilibrio evidente en algunos casos que se alejan del camino de la convivencia democrática y de esta forma ponen en riesgo el normal desarrollo de los procesos electorales pacíficos, que son vitales para las democracias”.

La tensión entre el gobierno uruguayo y el de Venezuela escaló tras la inhabilitación de Corina Machado y del arresto de la activista San Miguel. “Rompe los ojos. Es una dictadura. No hay elecciones libres (…) El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola… si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, afirmó el presidente Lacalle Pou en febrero tras estos episodios.

Luis Lacalle Pou habló sobre las elecciones en Venezuela

Luego, el canciller de su gobierno, Omar Paganini, llamó en consultas al embajador de Uruguay en Venezuela, Eber da Rosa, quien entregó un informe que ratificó la preocupación del gobierno uruguayo sobre el régimen de Maduro.

“Lamentablemente se ratifica la preocupación del gobierno uruguayo: la viabilidad del proceso de normalización democrática está en cuestión por una serie de acciones del gobierno”, escribió Paganini tras recibir el texto en la red social X.

La elaboración de ese informe fue una de las últimas tareas que hizo Da Rosa en su rol porque luego renunció a su cargo para dedicarse a la campaña electoral.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maudro, recibe al embajador de Uruguay en el país, Eber da Rosa.

Pero pese a este aumento de tensión en las relaciones bilaterales, el gobierno de Lacalle Pou tiene la intención de volver a enviar un embajador a Venezuela, según consignó el medio uruguayo. Se trataría de un funcionario de carrera para mantener en ese nivel la relación diplomática. El argumento que manejan en el gobierno uruguayo para continuar el vínculo es que las relaciones del país son “con los Estados” y no “con gobiernos”.