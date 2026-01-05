Orsi reunió su gabinete tras captura de Maduro, habló con Pedro Sánchez y se alineó a países progresistas

El gabinete de Yamandú Orsi reunido tras la captura de Nicolás Maduro (Presidencia)

El presidente de la República, Yamandú Orsi, llegó de sus vacaciones a Uruguay el sábado 3 de enero, una fecha que quedará grabada en la historia por ser el día de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. La primera reacción de su gobierno fue a través de un comunicado de la Cancillería, en la que expresó su “seria preocupación” por lo que había sucedido. Luego, el mandatario se expresó en la red social X.

“Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana”, expresó Orsi.

La convocatoria a su gabinete fue para este domingo 4, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Esta instancia terminó con una conferencia de prensa de Orsi, en la que no aceptó preguntas, y en la que se limitó a leer una declaración que reafirmó la posición histórica de Uruguay de no intervención.

El presidente venezolano Nicolás Maduro posa junto al administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, mientras es llevado bajo custodia desde un avión federal estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart en Newburgh, Nueva York, EEUU. 3 de enero de 2026. Distribuido vía REUTERS.

“Lo primero es la puesta a punto, la adhesión y la conformidad del Consejo de Ministros con la definición que Cancillería emitió ni bien ocurrieron los sucesos en Venezuela”, comenzó el presidente uruguayo.

Como segundo punto marcó que Uruguay está “manteniendo una posición histórica del país que se remonta a 1965”, dijo Orsi, en referencia a la invasión que hubo ese año a República Dominicana. Ese año, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el país defendió una postura que se mantiene hasta hoy y que se basa en la “no intervención de un país sobre los asuntos de otro”.

El tercer punto que planteó Orsi fue la adhesión de Uruguay a una declaración de los países progresistas de la región que también se basa en esa postura de “no intervención”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a la derecha, escucha al jefe del gobierno español Pedro Sánchez durante una conferencia de prensa en Montevideo, Uruguay, el martes 22 de julio de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico)

El diario El Observador informó este lunes que durante la reunión del gabinete los ministros dieron su parecer sobre lo que está ocurriendo y compartieron sus perspectivas de la compleja situación. Antes de este encuentro, Orsi charló por teléfono con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre este tema. Ambos intercambiaron sobre lo ocurrido.

La postura del gobierno de Orsi generó críticas en la oposición. “Vergonzosa posición uruguaya. Alinearse a Shienbaum, Lula, Sánchez, Petro y Boric. Los que siempre defendieron a Maduro están siendo coherentes. Pero a mí me da vergüenza”, escribió el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva.

El diputado de esa misma colectividad política Pablo Abdala consideró que la declaración de Orsi fue “renga a incompleta”. “El gobierno se refugia en el principio de no intervención y elude condenar la dictadura de Venezuela. Como si no existiera, como si no fueran esos los polvos que provocaron lodos. Es la coartada perfecta. Así no vale invocar la tradición nacional”, escribió en la misma red social.

Orsi, Lula da Silva, Boric, Sánchez y Petro (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Por su parte, el legislador colorado Felipe Schipani consideró que el comunicado de la Cancillería fue “vergonzante”. “Ni una sola palabra sobre el dictador. Ni una mención a los crímenes, a los asesinatos, al secuestro, a la persecución, a la tortura, al fraude electoral, al exilio”, señaló en X.

“Este comunicado es una de las páginas más tristes de la política exterior uruguaya. Cuando se elige el silencio frente a una dictadura criminal, no hay neutralidad: hay complicidad”, señaló.

Por su parte, el analista internacional Ignacio Bartesaghi criticó que Uruguay acompaña un comunicado que “no menciona la violación de derechos humanos, la persecución política, ni el fraude electoral que se registró en el ilegítimo gobierno de Venezuela”. “No es para nada equilibrado este comunicado”, valoró.