Entre urnas, deudas y fútbol, 2026 será un año crucial para Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. (EFE/ Sebastião Moreira/Archivo)

(Desde San Pablo) El 2026 será un año crucial para los brasileños y estará repleto de citas destacadas. Tendrán que elegir a su nuevo presidente en octubre, intentar ganar el sexto Mundial del deporte nacional, el fútbol, y, sobre todo, llegar al 2027 con menos deudas y más esperanzas económicas. Por lo tanto, les esperan muchos retos. El principal es sin duda el político, y son ellos mismos quienes lo dicen en una encuesta de Datafolha publicada estos días, según la cual el 77% de los encuestados considera que las elecciones presidenciales de 2026 son muy importantes para su vida personal y familiar.

En la misma encuesta, el 56% ve al presidente Lula como el principal líder de la izquierda, mientras que para el 35% el líder de la derecha sigue siendo el expresidente Jair Bolsonaro, a pesar de que, debido a su condena a 27 años y 3 meses de prisión, no puede presentarse como candidato. Solo el 8% se arrepiente de su voto en las presidenciales de 2022, lo que sugiere que también en 2026 el clima electoral estará polarizado, con una campaña que ya se anuncia divisiva.

Precisamente el expresidente Jair Bolsonaro, el día de Navidad, en una carta leída por su hijo Flávio, confirmó la candidatura de su primogénito a la presidencia. “Confío lo más importante en la vida de un padre, su propio hijo, a la misión de salvar nuestro Brasil. Es una decisión consciente y legítima, respaldada por el deseo de preservar la representación de aquellos que han depositado su confianza en mí”, se lee en la carta. “Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, he decidido nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026″, concluye el texto. Sin embargo, la derecha sigue rezagada en el calendario electoral, a diferencia de su rival Lula, que además de haber decidido hace meses volver a presentarse, ya ha puesto en marcha políticas agresivas para aumentar su consenso entre los votantes.

La estatua del Cristo Redentor está iluminada con una imagen de la camiseta brasileña (AP Foto/Bruna Prado, Archivo)

Entre las principales figuran la ampliación de la exención fiscal para quienes ganan hasta 5.000 reales (913 dólares) mensuales, con descuentos para quienes tienen salarios de hasta 7.350 reales (1.342 dólares), un mayor acceso al crédito inmobiliario y el lanzamiento del programa Reforma Casa Brasil para fomentar las reformas de habitaciones populares. El Gobierno también está preparando una plataforma en línea para consultas sobre el presupuesto público que entrará en funcionamiento a partir de este mes de enero. En diciembre, una delegación brasileña compuesta por representantes de la Contraloría General de la Unión, el órgano federal de control interno que gestiona la transparencia, la auditoría, la prevención de la corrupción y la defensa del patrimonio público, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia Brasileña de Cooperación, realizó una misión a Cuba.

El objetivo del viaje era comprender cómo el régimen de la isla caribeña moviliza a la sociedad a través de consultas populares para utilizar esta dinámica en Brasil. No es casualidad que, según varios analistas, entre los protagonistas de este 2026 que acaba de comenzar destaque el secretario general de la presidencia de la república, Guilherme Boulos, con un sólido pasado como militante en movimientos sociales, encargado por el ejecutivo de “llevar el gobierno a la calle”.

Los símbolos serán importantes en los próximos meses, a partir del 8 de enero, fecha del tercer aniversario de los saqueos de los palacios presidenciales que tuvieron lugar pocos días después de la toma de posesión de Lula. El propio Boulos está organizando el acto conmemorativo en el que el presidente ha decidido que vetará el proyecto de ley denominado de la “dosimetría”, que permitiría importantes reducciones de penas no solo a los condenados por los hechos del 8 de enero, sino también al expresidente Bolsonaro.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla durante una entrevista con Reuters en Brasilia, Brasil 19 de diciembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

Los analistas también han interpretado la reforma del carné de conducir como una decisión destinada a ampliar el consenso entre los jóvenes, que a partir de este año ya no tendrán la obligación de asistir a la autoescuela. Según los expertos en derecho electoral, la concentración de anuncios populares antes del inicio oficial de la campaña es una estrategia clásica para eludir las restricciones a la propaganda pública. “El objetivo de la ley electoral es tratar de equilibrar las conductas que tienden a comprometer la igualdad y las oportunidades entre los candidatos a las elecciones. Se trata de una gama muy amplia de conductas, con el objetivo de tratar de equilibrar las condiciones de juego entre quienes están en el poder y quienes no“, declaró al diario Folha de São Paulo Isabel Mota, abogada especializada en derecho electoral. El Gobierno también ha cambiado su eslogan, pasando del inicial “Gobierno y Reconstrucción” a “Gobierno en Brasil: del lado del pueblo brasileño”.

El año 2026 también será crucial para la economía. Los datos presentados en los últimos días por el Tesoro brasileño son preocupantes. Solo en noviembre, el Gobierno registró un déficit de 20.200 millones de reales (3.688 millones de dólares) debido a un gasto público que, evidentemente, no logra recortarse de forma significativa.

Además, los analistas prevén para este año un crecimiento del PIB de entre el 1,5% y el 2%, lo que supone una desaceleración con respecto a 2025. En los dos primeros años de este tercer mandato de Lula, el crecimiento del PIB superó el 3%. Los brasileños se prometen a sí mismos ahorrar dinero en los próximos meses. Así lo afirma una encuesta de Datafolha, en la que el 44% de los encuestados dijo querer llegar a 2027 con algo más de dinero en el banco, teniendo en cuenta también el endeudamiento récord de 2025. Sin embargo, no faltan los escollos. Por ejemplo, detrás de los datos de empleo anunciados recientemente con satisfacción por el Gobierno de Lula se cierne el espectro de las ayudas públicas y la preocupación por la economía.

Por un lado, los datos más recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que, en el trimestre que finalizó en octubre, la tasa de desempleo fue del 5,4%, la más baja de la serie histórica, lo que significa que 5,9 millones de personas estaban desempleadas frente a los 102,6 millones ocupados. Por otro lado, sin embargo, el cálculo de los ocupados también incluye a quienes llevaron a cabo actividades que generaron ingresos durante al menos una hora en la semana anterior al cuestionario del IBGE. Además, según un estudio realizado por José Márcio Camargo, economista jefe de la empresa de intermediación Genial Investimentos, las políticas de transferencia de ingresos, a través de subsidios como el Bolsa Família, promovidas tanto por el Gobierno de Bolsonaro como por el de Lula, han reducido artificialmente la tasa de desempleo en 1,7 puntos porcentuales con respecto al período anterior a la pandemia de Covid-19.

En la práctica, esto significa que si el programa Bolsa Família se hubiera mantenido en los niveles de 2019, la tasa de desempleo habría sido del 7,1%. “Estos programas tienden a desanimar a las personas a buscar trabajo. La menor oferta de empleo reduce el potencial de crecimiento de la propia economía“, declaró Camargo a la revista Veja. Muchos sectores, como el de la construcción civil, tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores debido a la competencia de los programas de asistencia social.

Lula da Silva habla durante la presentación del plan "Bolsa Familia" (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

En el ámbito internacional, los técnicos brasileños que participan en las negociaciones se muestran escépticos sobre la posibilidad de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se cierre realmente en las próximas semanas, debido sobre todo a las posiciones de Francia e Italia. Según los técnicos del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), la alternativa en caso de que no se firme el acuerdo podría ser reforzar las exportaciones brasileñas a Asia y a los países árabes. Además de China, Brasil también está apuntando a India, Singapur, Malasia, Indonesia y Vietnam.

La seguridad también desempeñará un papel fundamental, no solo en la campaña electoral para las presidenciales, sino también en la vida cotidiana de los brasileños, cansados de los delitos y la impunidad generalizada, empezando por el robo de teléfonos móviles, que se ha convertido en una especie de plaga nacional. Lamentablemente, más allá de los grandes anuncios, según los expertos, sigue faltando una respuesta coordinada tanto al crimen organizado como al crimen urbano.

Por ejemplo, la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado, anunciada a bombo y platillo el pasado mes de octubre en Río de Janeiro por el Gobierno federal y estatal tras las dramáticas operaciones en las favelas del Complexo do Alemao y Penha, en las que murieron un centenar de personas, aún no se ha creado.

Sin embargo, no hay mucho tiempo que perder. En 2025, las incautaciones de cocaína y marihuana en los aeropuertos brasileños aumentaron un 23% en el caso de la primera y un 72% en el de la segunda. No solo ha aumentado la destreza de los policías, sino también, evidentemente, los flujos de droga. En este escenario, los brasileños esperan que al menos la Copa del Mundo de fútbol y el nuevo entrenador de la selección nacional, el italiano Carlo Ancelotti, les regalen en pocos días el sueño de la victoria, porque, como dice un dicho brasileño, “cuando el balón rueda, los problemas se detienen”.