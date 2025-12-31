América Latina

Santiago Peña confirmó que Brasil y Paraguay retomaron las negociaciones sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú

En una rueda de prensa en la residencia presidencial en Asunción, el mandatario señaló que las conversaciones “están abiertas” y reiteró que el Gobierno considera pendiente la “deuda ambiental” con el pueblo paraguayo derivada de la construcción de la central

Guardar
El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (i), y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (d) (EFE/ Andre Borges)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el martes que retomaron las negociaciones con el Gobierno de Brasil para revisar las condiciones financieras de la hidroeléctrica de Itaipú, gestionada de manera conjunta por ambos países.

En una rueda de prensa en la residencia presidencial de la capital paraguaya, Peña señaló que las conversaciones “están abiertas” y reiteró que el Gobierno considera pendiente la “deuda ambiental” con el pueblo paraguayo derivada de la construcción de la central.

Por ello, insistió en que se seguirán destinando los recursos generados por Itaipú a programas sociales. El principal punto de discusión es el anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 1973, que establece las bases financieras para la operación de la represa y garantiza a cada país el derecho al 50% de la energía producida.

Peña aseguró en su desacuerdo con la cláusula que obliga a vender el excedente de energía no utilizada al otro país, a un precio preferencial. Paraguay sostiene que este esquema lo obliga a vender su excedente a Brasil a precios inferiores a los del mercado internacional y busca la posibilidad de exportar la energía a otros países en condiciones más ventajosas.

El tratado establece que este anexo debía revisarse a los 50 años de su entrada en vigor, plazo que se cumplió en agosto de 2023. Sin embargo, Paraguay suspendió las negociaciones en abril tras revelarse que la inteligencia brasileña realizó una operación de espionaje en 2022. El proceso se reactivó a mediados de noviembre, luego de que Brasil entregara un informe confidencial con aclaraciones sobre el caso, lo que permitió retomar el diálogo.

Santiago Peña confirmó que las
Santiago Peña confirmó que las conversaciones “están abiertas” con el Gobierno de Brasil

Según Peña, ambas partes ya mantuvieron reuniones en diciembre y las conversaciones avanzan, aunque no ofreció más detalles. El anexo C es uno de los tres que conforman el Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973 y, en vigor, desde el 13 de agosto de ese año, que sentó las bases para la construcción de la represa sobre el río Paraná.

El 7 de mayo pasado, ambos gobiernos firmaron un instrumento de entendimiento que incluye el principio de permitir a Paraguay vender libremente su excedente energético en el mercado brasileño, ya sea regulado o no regulado.

Otro paso para la relación bilateral

Cabe mencionar que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó el viernes 19 de diciembre de la inauguración del Puente de Integración entre Brasil y Paraguay, una infraestructura sobre el río Paraná destinada a descongestionar una de las fronteras de mayor tránsito en la región.

La ceremonia, que marcó la apertura del puente al tránsito de vehículos —inicialmente camiones sin carga—, se realizó en ausencia de Peña, quien programó su propio acto el sábado debido a compromisos familiares y su participación en la Cumbre del Mercosur.

“Decidimos que yo inauguro el lado brasileño hoy y él el lado paraguayo el sábado”, explicó Lula durante su intervención. El nuevo puente conecta la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con la paraguaya Presidente Franco y complementa la histórica conexión entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad, inaugurado hace seis décadas.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa antes de posar para una foto con ministros durante una reunión ministerial en la residencia oficial de Granja do Torto, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

La construcción, hasta ahora la única vía entre ambos países en esta zona, soporta diariamente el paso de unas 100.000 personas y 45.000 vehículos. El nuevo puente, que requirió una inversión conjunta de 343 millones de dólares, tiene 760 metros de longitud y se eleva hasta 470 metros sobre el río, con dos torres de 190 metros y dos pistas de 3,6 metros de ancho.

Lula subrayó que la obra es una muestra del compromiso de ambos países con la integración y el crecimiento económico regional, al incentivar el comercio bilateral. “El puente será un motor de prosperidad para la región, ya que optimiza el flujo comercial y turístico”, señaló Enio Verri, director general brasileño de Itaipú, la hidroeléctrica binacional que financió gran parte del proyecto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBrasilParaguayLuiz Inácio Lula da Silvarepresa hidroeléctricaItaipúPuente de IntegraciónPuente de la Amistad

Últimas Noticias

La Justicia de Bolivia liberó al ex ministro de Luis Arce, Eduardo del Castillo, pero sumó más denuncias en su contra

La decisión inicial correspondió a la jueza de un tribunal de garantías, Rosario de Carmen Egüez, quien atendió la acción directa presentada por la Policía y resolvió dejar en libertad al detenido

La Justicia de Bolivia liberó

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Eduardo del Castillo fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz acusado de “obstrucción a la Policía” cuando intentaba viajar a Chile junto a su familia

Tras ser arrestado, el ex

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

El despliegue chavista abarca refinerías y complejos industriales ubicados en regiones donde, desde hace años, operan redes de contrabando y organizaciones criminales vinculadas a actividades ilícitas

La dictadura de Maduro ordenó

Bolivia registró una caída del 50% en el consumo interno de diésel tras el fin del subsidio a los combustibles

El Gobierno de Rodrigo Paz atribuyó la reducción a la desaparición de redes de contrabando que desviaban carburantes obtenidos a precio artificial hacia países vecinos

Bolivia registró una caída del

La bolsa de San Pablo cerró el año 2025 con un salto histórico

El índice Ibovespa finalizó el año en 161.125 puntos, superando ampliamente las expectativas y dejando atrás la caída registrada en 2024

La bolsa de San Pablo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vecinos detectaron drones y movimientos

Vecinos detectaron drones y movimientos sospechosos días antes del asesinato de Alberto Prieto Valencia en Zapopan

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Congreso local aprueba reformas para impulsar la inclusión digital de las personas mayores en CDMX

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

INFOBAE AMÉRICA
La UE reiteró su exigencia

La UE reiteró su exigencia al régimen iraní de liberar a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi y denunció detenciones “arbitrarias”

Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás

La ONU aprueba un presupuesto de casi 2.940 millones de euros con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

Netanyahu exigió el desarme total de Hamas para avanzar con el plan de Trump y afirmó que aún quedan objetivos “por terminar” en Gaza

El secretario de Estado de EEUU habló con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre el nuevo conflicto de Yemen

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards y Aaron Phypers

Denise Richards y Aaron Phypers podrían perder su casa en California por una deuda de 84 mil dólares

Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’

La estrella de “Beverly Hills 90210”, Ian Ziering, es acusado de agresión en nueva demanda civil por altercado vial

De la desconexión digital al Emmy: el recorrido de Erin Doherty hasta alcanzar el éxito con Adolescencia

“Marty Supreme”: Timothée Chalamet se negó a usar un doble en la escena en que es azotado con una paleta de ping pong