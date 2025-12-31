Santiago Peña confirmó que Brasil y Paraguay retomaron las negociaciones sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (i), y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (d) (EFE/ Andre Borges)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el martes que retomaron las negociaciones con el Gobierno de Brasil para revisar las condiciones financieras de la hidroeléctrica de Itaipú, gestionada de manera conjunta por ambos países.

En una rueda de prensa en la residencia presidencial de la capital paraguaya, Peña señaló que las conversaciones “están abiertas” y reiteró que el Gobierno considera pendiente la “deuda ambiental” con el pueblo paraguayo derivada de la construcción de la central.

Por ello, insistió en que se seguirán destinando los recursos generados por Itaipú a programas sociales. El principal punto de discusión es el anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 1973, que establece las bases financieras para la operación de la represa y garantiza a cada país el derecho al 50% de la energía producida.

Peña aseguró en su desacuerdo con la cláusula que obliga a vender el excedente de energía no utilizada al otro país, a un precio preferencial. Paraguay sostiene que este esquema lo obliga a vender su excedente a Brasil a precios inferiores a los del mercado internacional y busca la posibilidad de exportar la energía a otros países en condiciones más ventajosas.

El tratado establece que este anexo debía revisarse a los 50 años de su entrada en vigor, plazo que se cumplió en agosto de 2023. Sin embargo, Paraguay suspendió las negociaciones en abril tras revelarse que la inteligencia brasileña realizó una operación de espionaje en 2022. El proceso se reactivó a mediados de noviembre, luego de que Brasil entregara un informe confidencial con aclaraciones sobre el caso, lo que permitió retomar el diálogo.

Santiago Peña confirmó que las conversaciones “están abiertas” con el Gobierno de Brasil

Según Peña, ambas partes ya mantuvieron reuniones en diciembre y las conversaciones avanzan, aunque no ofreció más detalles. El anexo C es uno de los tres que conforman el Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973 y, en vigor, desde el 13 de agosto de ese año, que sentó las bases para la construcción de la represa sobre el río Paraná.

El 7 de mayo pasado, ambos gobiernos firmaron un instrumento de entendimiento que incluye el principio de permitir a Paraguay vender libremente su excedente energético en el mercado brasileño, ya sea regulado o no regulado.

Otro paso para la relación bilateral

Cabe mencionar que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó el viernes 19 de diciembre de la inauguración del Puente de Integración entre Brasil y Paraguay, una infraestructura sobre el río Paraná destinada a descongestionar una de las fronteras de mayor tránsito en la región.

La ceremonia, que marcó la apertura del puente al tránsito de vehículos —inicialmente camiones sin carga—, se realizó en ausencia de Peña, quien programó su propio acto el sábado debido a compromisos familiares y su participación en la Cumbre del Mercosur.

“Decidimos que yo inauguro el lado brasileño hoy y él el lado paraguayo el sábado”, explicó Lula durante su intervención. El nuevo puente conecta la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con la paraguaya Presidente Franco y complementa la histórica conexión entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad, inaugurado hace seis décadas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa antes de posar para una foto con ministros durante una reunión ministerial en la residencia oficial de Granja do Torto, en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

La construcción, hasta ahora la única vía entre ambos países en esta zona, soporta diariamente el paso de unas 100.000 personas y 45.000 vehículos. El nuevo puente, que requirió una inversión conjunta de 343 millones de dólares, tiene 760 metros de longitud y se eleva hasta 470 metros sobre el río, con dos torres de 190 metros y dos pistas de 3,6 metros de ancho.

Lula subrayó que la obra es una muestra del compromiso de ambos países con la integración y el crecimiento económico regional, al incentivar el comercio bilateral. “El puente será un motor de prosperidad para la región, ya que optimiza el flujo comercial y turístico”, señaló Enio Verri, director general brasileño de Itaipú, la hidroeléctrica binacional que financió gran parte del proyecto.

(Con información de EFE)