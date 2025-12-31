América Latina

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Las reservas en el principal balneario uruguayo alcanzan al 90%: los precios por quincena oscilan entre los USD 3.800 en zonas céntricas y los USD 110.000 en lo más exclusivo de José Ignacio

Guardar
Se espera un auge de
Se espera un auge de turistas en Punta del Este (Gentileza Enjoy PDE)

El inicio de la temporada en Uruguay parece ratificar lo que se anticipaba en la previa: será un buen verano para los empresarios del turismo uruguayo. Ese optimismo está dado principalmente por las expectativas de la llegada de turistas y no tanto por el gasto que se espera que los visitantes dejen del país. En el sector privado estiman que, en cantidad de ingresos, será la segunda mejor temporada de la historia.

El cierre del 2025 en Punta del Este es con un auge en la cantidad de visitantes. El Aeropuerto de Laguna del Sauce registró un récord histórico en la aviación privada el viernes pasado, tras el feriado de Navidad. Así lo informó el diario uruguayo El País. Ese día llegaron 220 vuelos privados y se espera que este aeropuerto sea uno de los principales centros de operación de la temporada.

Esta cantidad representa un incremento de más del 30% en comparación al récord anterior, que se había alcanzado el mismo día pero de 2024. Ese 26 de diciembre hubo en la terminal aérea unos 169 movimientos.

Pampita, una de las que
Pampita, una de las que llegó en avión al aeropuerto de Punta del Este

Guillermo Pagés, el gerente general del Aeropuerto de Punta del Este, expresó el orgullo que significa esta cifra. “El foco fue garantizar la disponibilidad de los servicios, priorizando la seguridad operacional y la atención de los pasajeros, para mantener la continuidad de la operación durante 24 horas. Sin duda es un hito que permite seguir consolidando a Punta del Este como un punto de referencia en la región tanto a nivel aeronáutico como turístico”, expresó.

Además, el noticiero Telemundo del canal 12 uruguayo publicó un informe en el que destaca que la temporada de 2026 se perfila como histórica en materia de alquileres, ya que en Punta del Este y José Ignacio se supera el 90% de la ocupación para la primera quincena del año.

El regreso masivo de los turistas argentinos impulsó los valores de los alquileres al alza. En la península de Punta del Este está la mayor variedad de precios. Por ejemplo, para la segunda quincena de enero los precios oscilan entre los USD 3.800 a los USD 4.200 para un departamento de dos dormitorios. En un siguiente nivel, conocido como premium, los precios oscilan entre los USD 15.000 y USD 25.000 por 15 días.

José Ignacio, una de las
José Ignacio, una de las zonas más exclusivas de Punta del Este (Crédito: Marcelo Umpierrez)

Lo más exclusivo está en José Ignacio, el balneario top del este uruguayo. La oferta allí es limitada. Las residencias de lujo superan los USD 30.000 por quincena, al tiempo que las de máxima gama llegaron a costar hasta USD 110.000 por temporada.

La expectativa está fundada también en estudios porque el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres) preparó un informe que concluye que en el verano llegará entre un 10% y un 12% más de turistas desde el país vecino. “Entendemos que la situación de Argentina estabilizada nos da una coyuntura de corto plazo mejor que la que hemos tenido en años anteriores”, dijo hace algunas semanas Fernando Tapia, el presidente de la Camtur.

“Van a llegar más turistas argentinos. De hecho, este año ya llegaron más turistas argentinos que el año anterior. Pero Ceres tiene un modelo de proyección que le permite estimar que va a ser entre un 10% y un 12% más de los turistas argentinos que van a llegar el año que viene con respecto a 2025. Como los turistas argentinos son el 65% de los turistas que llegan, es un impacto importante que va a tener con respecto a este año”, proyectó Tapia.

Registro general de una playa
Registro general de una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino

El informe de Ceres concluye que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegarán a Uruguay más de 1.400.000 extranjeros no residentes, lo que convertirá a la próxima temporada en la segunda mejor de la historia en cantidad de personas.

También proyectan que los turistas gastarán más, pero no tanto como en la mejor temporada de la historia.

Temas Relacionados

Punta del EsteAeropuerto de Punta del Esteverano 2026temporada de veranoalquileres

Últimas Noticias

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

El sur del país es el más afectado por el déficit hídrico y la empresa encargada del suministro llamó a tener un cuidado responsable. Piden declarar la emergencia para el agro

Uruguay toma medidas preventivas para

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

En su balance anual, el disidente exiliado expuso un panorama de opresión, hambre, apagones y represión política, al tiempo que instó a la ciudadanía a asumir una postura activa y pacífica para evitar que en 2026 se repita la misma realidad

José Daniel Ferrer: “Cuba termina

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”

Tras ser extraditado desde Argentina e imputado por tráfico de drogas ilícitas, el acusado presentó un recurso de habeas corpus criticando su aislamiento y denunciando relatando que recibió amenazas

La Policía uruguaya descubrió marihuana

Estados Unidos reafirmó su colaboración con Honduras tras un encuentro con el presidente electo Nasry Asfura

La encargada de Negocios de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, se reunió con el próximo mandatario del país centroamericano y destacó prioridades compartidas en seguridad, crecimiento económico y migración ilegal

Estados Unidos reafirmó su colaboración

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en una década

Pese a que la moneda brasileña retrocedió un 2,87% en diciembre, un 2,92% en el último trimestre y un 1% en el segundo semestre de 2025, finalizó el año con un valor significativamente superior al de finales de 2024, cuando el dólar cotizaba a 6,18 reales en Brasil

Infobae
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mariam Obregón dio su opinión

Mariam Obregón dio su opinión sobre el aumento del salario mínimo y el hecho de que tendrá pagarles más a sus trabajadores en Colombia

Así recibió el último día del año a los habitantes del Valle de Aburrá: gigantescos incendios mantienen en alerta a las autoridades y a los residentes de Copacabana y Bello

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

RTVE gana el primer asalto de Nochevieja a Atresmedia: La 2 supera la audiencia de Neox con sus primeras preúvas desde “la tele del régimen”

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 31 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
La obsesión de Putin que

La obsesión de Putin que alarma a Europa: ¿hasta dónde llegan sus ambiciones imperiales?

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza pide priorizar en 2026 las políticas de vivienda y contra la pobreza infantil

Un buen Santi Aldama no evita la derrota de los Grizzlies ante Philadelphia y los Celtic ganan en Utah

La agenda legislativa de las CCAA en 2025: vivienda, rebajas fiscales y regulación de la IA

ENTRETENIMIENTO

La empleada: secretos en la

La empleada: secretos en la mansión, el regreso de Sydney Sweeney y la tensión colectiva que desafía la perfección familiar

“Si muero hoy, no habré hecho nada que realmente me importe”: Anitta detalló por qué decidió reconectar con su familia

Disciplina y constancia en la creatividad son claves poco conocidas para el desarrollo artístico, según la coreógrafa Twyla Tharp

Denise Richards y Aaron Phypers podrían perder su casa en California por una deuda de 84 mil dólares

Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’