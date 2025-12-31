Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Se espera un auge de turistas en Punta del Este (Gentileza Enjoy PDE)

El inicio de la temporada en Uruguay parece ratificar lo que se anticipaba en la previa: será un buen verano para los empresarios del turismo uruguayo. Ese optimismo está dado principalmente por las expectativas de la llegada de turistas y no tanto por el gasto que se espera que los visitantes dejen del país. En el sector privado estiman que, en cantidad de ingresos, será la segunda mejor temporada de la historia.

El cierre del 2025 en Punta del Este es con un auge en la cantidad de visitantes. El Aeropuerto de Laguna del Sauce registró un récord histórico en la aviación privada el viernes pasado, tras el feriado de Navidad. Así lo informó el diario uruguayo El País. Ese día llegaron 220 vuelos privados y se espera que este aeropuerto sea uno de los principales centros de operación de la temporada.

Esta cantidad representa un incremento de más del 30% en comparación al récord anterior, que se había alcanzado el mismo día pero de 2024. Ese 26 de diciembre hubo en la terminal aérea unos 169 movimientos.

Pampita, una de las que llegó en avión al aeropuerto de Punta del Este

Guillermo Pagés, el gerente general del Aeropuerto de Punta del Este, expresó el orgullo que significa esta cifra. “El foco fue garantizar la disponibilidad de los servicios, priorizando la seguridad operacional y la atención de los pasajeros, para mantener la continuidad de la operación durante 24 horas. Sin duda es un hito que permite seguir consolidando a Punta del Este como un punto de referencia en la región tanto a nivel aeronáutico como turístico”, expresó.

Además, el noticiero Telemundo del canal 12 uruguayo publicó un informe en el que destaca que la temporada de 2026 se perfila como histórica en materia de alquileres, ya que en Punta del Este y José Ignacio se supera el 90% de la ocupación para la primera quincena del año.

El regreso masivo de los turistas argentinos impulsó los valores de los alquileres al alza. En la península de Punta del Este está la mayor variedad de precios. Por ejemplo, para la segunda quincena de enero los precios oscilan entre los USD 3.800 a los USD 4.200 para un departamento de dos dormitorios. En un siguiente nivel, conocido como premium, los precios oscilan entre los USD 15.000 y USD 25.000 por 15 días.

José Ignacio, una de las zonas más exclusivas de Punta del Este (Crédito: Marcelo Umpierrez)

Lo más exclusivo está en José Ignacio, el balneario top del este uruguayo. La oferta allí es limitada. Las residencias de lujo superan los USD 30.000 por quincena, al tiempo que las de máxima gama llegaron a costar hasta USD 110.000 por temporada.

La expectativa está fundada también en estudios porque el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres) preparó un informe que concluye que en el verano llegará entre un 10% y un 12% más de turistas desde el país vecino. “Entendemos que la situación de Argentina estabilizada nos da una coyuntura de corto plazo mejor que la que hemos tenido en años anteriores”, dijo hace algunas semanas Fernando Tapia, el presidente de la Camtur.

“Van a llegar más turistas argentinos. De hecho, este año ya llegaron más turistas argentinos que el año anterior. Pero Ceres tiene un modelo de proyección que le permite estimar que va a ser entre un 10% y un 12% más de los turistas argentinos que van a llegar el año que viene con respecto a 2025. Como los turistas argentinos son el 65% de los turistas que llegan, es un impacto importante que va a tener con respecto a este año”, proyectó Tapia.

Registro general de una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino

El informe de Ceres concluye que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegarán a Uruguay más de 1.400.000 extranjeros no residentes, lo que convertirá a la próxima temporada en la segunda mejor de la historia en cantidad de personas.

También proyectan que los turistas gastarán más, pero no tanto como en la mejor temporada de la historia.