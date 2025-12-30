América Latina

Tres incendios forestales cubrieron de humo a Santiago de Chile

El más grande afecta a la comuna de Las Condes y ya consumió mas de 800 hectáreas

Así lucía Santiago esta jornada.
Así lucía Santiago esta jornada.

Varias comunas de Santiago amanecieron esta jornada bajo una espesa capa de humo debido a tres incendios forestales que afectan a la capital chilena. El más virulento de todos se desarrolla en los cerros de Las Condes, ya ha consumido más de 800 hectáreas y aunque no se han registrado víctimas fatales ni damnificados, una senderista debió ser rescatada tras verse atrapada por las llamas.

Esta mañana, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informaron que se mantiene la alerta amarilla para toda la comuna y las sospechas apuntan a los trabajadores de una empresa externa al Parque Natural San Carlos de Apoquindo, quienes habrían dejado varias colillas de cigarros en el suelo.

Así las cosas, el llamado incendio Plaza Sur continúa activo y en su combate participan brigadistas de la Conaf, Bomberos y también soldados del Regimiento Policía Militar N°1 Santiago.

El incendio más virulento afecta
El incendio más virulento afecta al Parque Natural San Carlos de Apoquindo en Las Condes.

Querella criminal

En tanto, la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera detalló mediante un comunicado de prensa que, tocante a las causas del siniestro, “el día de ayer se encontraron colillas de cigarros en un trabajo realizado por una empresa externa dentro del parque. Lo anterior ya se encuentra bajo investigación por la Policía de Investigaciones (PDI)”, y aseguraron que estamparán una querella criminal contra quienes resulten responsables, consignó BioBíoChile.

Por ahora, los esfuerzos están enfocados en evitar que las llamas se expandan por el parque y lleguen hasta la Quebrada de Ramón. Para ello, los brigadistas y voluntarios que trabajan en terreno cuentan “con el apoyo de tres helicópteros, dos avionetas y un avión tanker”, cierra el comunicado.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, llamó “a todas las personas que por favor no ingresen por sectores no autorizados a los senderos. Lo que están haciendo es poner en riesgo su vida”, y detalló que “las zonas 4 y 5, que son las zonas más cercanas a las casas, están controladas. Los recursos (para contener el incendio) están, así que a mantener la calma”.

Cabe señalar que otros dos incendios forestales se mantienen activos en las comunas de La Florida y Peñaflor. El primero, desatado en el sector de Las Araucarias con María Angélica, ya fue controlado, mientras que el segundo, ubicado en el sector de San Javier, cercano a la Autopista del Sol, ya consumió más de 20 hectáreas y sigue activo.

En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche (145 kms al sur de Santiago), Luis Antonio Becerra Pino (48), falleció este lunes de un ACV combatiendo el fuego, convirtiéndose en el mártir número 342 a nivel nacional.

