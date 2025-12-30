Río de Janeiro recibió el récord Guinness por organizar la mayor fiesta de fin de año del mundo

Río de Janeiro fue reconocida por Guinness World Records por la mayor fiesta de fin de año del mundo (Reuters)

La ciudad de Río de Janeiro recibió el reconocimiento oficial de Guinness World Records como organizadora de la mayor fiesta de fin de año del mundo en 2025.

La entrega del título, realizada en la playa de Copacabana, reunió al alcalde Eduardo Paes y a Camila Borenstein, representante de Guinness, en vísperas de una nueva edición del tradicional Reveillon.

La distinción se otorgó tras validar la presencia de 2,5 millones de personas en Copacabana para recibir el año 2025, una cifra sin precedentes en eventos similares.

La certificación del récord mundial consideró tanto la cantidad de asistentes como la magnitud artística, la extensión territorial y la relevancia cultural del evento.

Guinness World Records realizó una revisión exhaustiva de datos con pruebas técnicas, imágenes de drones y reportes oficiales para confirmar la concurrencia, y destacó la capacidad de Río de Janeiro para mantener protocolos de seguridad, aplicar medidas de sostenibilidad y transformar la costa carioca en un escenario de música, luces y fuegos artificiales.

Más de 2,5 millones de personas celebraron la llegada de 2025 en la playa de Copacabana (Reuters)

Durante la ceremonia, Eduardo Paes expresó su satisfacción por la validación internacional y afirmó: “Sabemos que ninguna otra ciudad del mundo organiza eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río de Janeiro”. Por su parte, Camila Borenstein explicó que el récord se certificó mediante diferentes métodos de verificación, incluidos registros visuales y conteos de drones.

Billboard Brasil informó que en la edición de 2026, la fiesta en Copacabana tendrá tres escenarios principales, uno dedicado a la música gospel.

La programación reunirá a figuras destacadas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione y Alok. Además, se prevé un espectáculo de fuegos artificiales de 12 minutos, con lanzamientos desde 19 balsas y la participación de 1.200 drones que acompañarán la exhibición pirotécnica con figuras luminosas sincronizadas.

La celebración se extiende más allá de Copacabana, con 13 escenarios distribuidos en otras áreas de la ciudad y una asistencia estimada de cinco millones de personas en total.

El evento destacó por su programación artística y despliegue de fuegos artificiales (Reuters)

El reconocimiento también valoró la sostenibilidad del festejo. Se implementaron gestión de residuos, compensación de carbono y medidas de accesibilidad, consolidando el perfil del Reveillon como una celebración comprometida con prácticas responsables.

La agenda oficial prevé una sucesión de espectáculos desde la tarde hasta la madrugada, con cierre a cargo de la batería de la escuela de samba Beija Flor.

La obtención del título mundial representa un hito en la historia de la ciudad y sitúa al Reveillon entre los eventos más destacados del mundo por su impacto y convocatoria, superando otras celebraciones públicas internacionales, según la revista Time Out.

Fundada en 1955, Guinness World Records es la autoridad global en certificación de récords. El proceso para validar la fiesta de Río exigió el cumplimiento de criterios estrictos y la presentación de pruebas verificables.

(Con información de EFE)