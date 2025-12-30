América Latina

Río de Janeiro recibió el récord Guinness por organizar la mayor fiesta de fin de año del mundo

El evento destacó por su magnitud artística, medidas de sostenibilidad y despliegue de seguridad

Guardar
Río de Janeiro fue reconocida
Río de Janeiro fue reconocida por Guinness World Records por la mayor fiesta de fin de año del mundo (Reuters)

La ciudad de Río de Janeiro recibió el reconocimiento oficial de Guinness World Records como organizadora de la mayor fiesta de fin de año del mundo en 2025.

La entrega del título, realizada en la playa de Copacabana, reunió al alcalde Eduardo Paes y a Camila Borenstein, representante de Guinness, en vísperas de una nueva edición del tradicional Reveillon.

La distinción se otorgó tras validar la presencia de 2,5 millones de personas en Copacabana para recibir el año 2025, una cifra sin precedentes en eventos similares.

La certificación del récord mundial consideró tanto la cantidad de asistentes como la magnitud artística, la extensión territorial y la relevancia cultural del evento.

Guinness World Records realizó una revisión exhaustiva de datos con pruebas técnicas, imágenes de drones y reportes oficiales para confirmar la concurrencia, y destacó la capacidad de Río de Janeiro para mantener protocolos de seguridad, aplicar medidas de sostenibilidad y transformar la costa carioca en un escenario de música, luces y fuegos artificiales.

Más de 2,5 millones de
Más de 2,5 millones de personas celebraron la llegada de 2025 en la playa de Copacabana (Reuters)

Durante la ceremonia, Eduardo Paes expresó su satisfacción por la validación internacional y afirmó: “Sabemos que ninguna otra ciudad del mundo organiza eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río de Janeiro”. Por su parte, Camila Borenstein explicó que el récord se certificó mediante diferentes métodos de verificación, incluidos registros visuales y conteos de drones.

Billboard Brasil informó que en la edición de 2026, la fiesta en Copacabana tendrá tres escenarios principales, uno dedicado a la música gospel.

La programación reunirá a figuras destacadas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione y Alok. Además, se prevé un espectáculo de fuegos artificiales de 12 minutos, con lanzamientos desde 19 balsas y la participación de 1.200 drones que acompañarán la exhibición pirotécnica con figuras luminosas sincronizadas.

La celebración se extiende más allá de Copacabana, con 13 escenarios distribuidos en otras áreas de la ciudad y una asistencia estimada de cinco millones de personas en total.

El evento destacó por su
El evento destacó por su programación artística y despliegue de fuegos artificiales (Reuters)

El reconocimiento también valoró la sostenibilidad del festejo. Se implementaron gestión de residuos, compensación de carbono y medidas de accesibilidad, consolidando el perfil del Reveillon como una celebración comprometida con prácticas responsables.

La agenda oficial prevé una sucesión de espectáculos desde la tarde hasta la madrugada, con cierre a cargo de la batería de la escuela de samba Beija Flor.

La obtención del título mundial representa un hito en la historia de la ciudad y sitúa al Reveillon entre los eventos más destacados del mundo por su impacto y convocatoria, superando otras celebraciones públicas internacionales, según la revista Time Out.

Fundada en 1955, Guinness World Records es la autoridad global en certificación de récords. El proceso para validar la fiesta de Río exigió el cumplimiento de criterios estrictos y la presentación de pruebas verificables.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Río de JaneiroBrasilFiesta de fin de añoGuinness World Records

Últimas Noticias

La bolsa de San Pablo cerró el año 2025 con un salto histórico

El índice Ibovespa finalizó el año en 161.125 puntos, superando ampliamente las expectativas y dejando atrás la caída registrada en 2024

La bolsa de San Pablo

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Las movilizaciones, lideradas por sindicatos y apoyadas por maestros y fabriles, intentaron irrumpir en la plaza Murillo, donde se ubica la sede del gobierno, y fueron dispersadas con gases lacrimógenos

Mineros de Bolivia se enfrentaron

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El ex presidente, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, permanece internado en Brasilia tras una serie de procedimientos sobre el nervio frénico. El Supremo volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Bolsonaro será sometido a una

Tres incendios forestales cubrieron de humo a Santiago de Chile

El más grande afecta a la comuna de Las Condes y ya consumió mas de 800 hectáreas

Tres incendios forestales cubrieron de

Chile: el Gobierno de Boric impulsa un proyecto que busca compensar a víctimas de la violencia radical mapuche

La iniciativa reconoce, califica y repara a víctimas de ataques incendiarios u otros hechos delictivos en la zona sur del país

Chile: el Gobierno de Boric
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un prófugo buscado por un

Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

Ministerio de Salud fijó el incremento de la UPC para 2026 con alzas diferenciadas entre regímenes: el aumento superará los $11,6 billones

El perfil de la nueva cúpula militar que dirigirá y garantizará la seguridad nacional en lo que queda de Gobierno Petro

Tito El Bambino causó sensación en la Feria de Cali: compartió fotos visitando zonas tradicionales de la ciudad

SAT 2026: estos son los tipos de transferencia que por las que podrías recibir una multa partir del 1 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Malasia reanuda oficialmente una nueva

Malasia reanuda oficialmente una nueva búsqueda del vuelo MH370 más de una década después de su desaparición

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Kiko Rivera no puede disimular su felicidad tras anunciar que está enamorado de nuevo

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

ENTRETENIMIENTO

La historia de la relación

La historia de la relación de Mel Gibson y Rosalind Ross

George Clooney recuerda la cinta que salvó su carrera después del desastre de ‘Batman & Robin’: “Me protegió el talento”

“Harry Potter”: Harry Melling reflexiona sobre estar atado a su personaje de Dudley Dursley

Poder, traición y violencia colonial: las claves de Taboo, la serie que busca desentrañar los secretos del imperio británico

Tras la muerte de Brigitte Bardot, solo quedan vivos tres personajes históricos de “We Didn’t Start the Fire”, el clásico de Billy Joel