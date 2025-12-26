Iglesia Católica de Uruguay tiene la “esperanza” de que el Papa León XIV visite la región en 2026

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

La Iglesia Católica uruguaya mantiene la expectativa de que un papa vuelva al país luego de 38 años. El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, expresó esta posibilidad tras la misa de Navidad y contó que hay una fecha clave para que esto se confirme: el próximo 6 de enero, cuando se anuncie la agenda papal del 2026.

“Yo tengo la esperanza, pero es solo la esperanza mía”, dijo Sturla este jueves al noticiero Telemundo de Canal 12. El cardenal recordó que León XIV puso sobre la mesa la posibilidad de viajar a Uruguay, Argentina y Perú el próximo año. El arzobispo agregó que, terminado el Año Santo, espera que el 6 de enero se presente la agenda papal para todo el 2026. “Dios quiera que estemos incluidos en esa lista”, dijo.

Sturla viajará en enero al Vaticano y allí se volverá a encontrar con el líder de la Iglesia Católica y con otros obispos del mundo. Este encuentro será la celebración del consistorio, una reunión de cardenales que durante el pontificado del papa Francisco solo se concretó dos veces.

El cardenal Daniel Sturla con el pesebre en la catedral de Montevideo (ICM)

“El Papa ha escuchado un cierto clamor que había de que los cardenales querían reunirse más seguido para cumplir la misión de los cardenales, que es ayudar al Papa en el gobierno de la iglesia”, dijo.

Este no será el primer encuentro de Sturla con el papa León XIV. De hecho, tras la proclamación de Prevost como papa, el líder de la iglesia uruguaya contó cómo fue el primer acercamiento. “En el primer saludo ya le dije: ‘Mire que lo esperamos de visita en Uruguay’”, contó. El mismo día de la elección, volvió a tener otro intercambio con el mismo asunto. Fue durante la cena y en compañía del cardenal argentino Mario Poli, quien también lo invitó a su país.

Celebración de la misa en la Catedral de Montevideo (ICM)

Según contó entonces el uruguayo, León XIV tenía presente que el papa Francisco no había viajado a Uruguay ni a Argentina, y les mostró su intención de poder hacerlo en su pontificado.

Luego, en declaraciones a Canal 10, comentó: “Tantas veces Francisco iba a venir y no llegó… Pero yo creo que si Dios le da salud, fortaleza, que todo indica que sí, va a venir a Uruguay. Sin dudas. Tiene muy presente que Argentina y Uruguay quedaron en la agenda del papa Francisco sin poder cumplirlo. Así que yo creo que lo vamos a tener”.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

La invitación al papa también la realizó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una visita a Roma.

La homilía del cardenal

Durante la Navidad, Sturla dijo que el mensaje del Papa se ha concentrado en la necesidad de paz para el mundo. En su homilía en la celebración, Sturla destacó que muchos adultos se acercan a la fe cristiana en Uruguay por impulso de sus hijos y sus nietos. Señaló que algunas personas están descubriendo la fe o retomando una fe que habían dejado de lado.

Durante su homilía en la misa de la Nochebuena, Sturla contó su experiencia celebrando en las cárceles. Dijo que estuvo en un centro penitenciario de mujeres y en el Comcar, una de las prisiones más peligrosas del país.

La homilía del cardenal Daniel Sturla en la misa de Nochebuena en Montevideo (ICM)

“Hay una cárcel, aquí hay hombres y mujeres que han delinquido, que están allí por algún motivo y sienten la necesidad y el deseo de estar con su familia. Pero todos tenemos algo que nos tiene presos, todos tenemos necesidad de ser liberados, de ser salvados, de ser redimidos”, dijo Sturla al hablar de esa experiencia en las cárceles.

“Quizás el gran mal con el que nos encontramos los cristianos hoy es que muchas veces pasamos por alto la necesidad del Salvador y no descubrimos que este niño viene a traer un mensaje de paz y de amor”, expresó.