América Latina

El Papa León XIV recibió al presidente Yamandú Orsi en el Vaticano

El Pontífice se reunió con el líder uruguayo, en el marco de la gira oficial que hizo en Italia

Guardar
El Papa León XIV con
El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

El Papa León XIV recibió este viernes 17 de octubre en el Vaticano al presidente Yamandú Orsi, en el marco de la gira que el mandatario uruguayo realiza por Italia.

Orsi estuvo acompañado por su esposa, Laura Alonsopérez, y por el canciller Mario Lubetkin. Durante la audiencia -en la que el uruguayo le regaló al Pontífice una escultura de una paloma del artista Pablo Atchugarry- se abordaron temas relacionados con la paz y el fortalecimiento de los lazos entre Uruguay y la Santa Sede.

La audiencia en la que el Papa recibió a Orsi tuvo lugar a las 9:00 (las 4:00 AM de Uruguay).

Además,el presidente extendió su invitación al religioso para que visite Uruguay.

Durante su presencia en el Cortile de San Dámaso -donde fue recibido por León XIV-, Orsi también se reunió con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Tras ese encuentro, la comitiva uruguaya aprovechó para conocer la Capilla Sixtina, uno de los atractivos turísticos del estado.

Esta fue la primera visita oficial de Orsi al Vaticano desde que asumió la Presidencia, lo que representa un hito diplomático en las relaciones entre Uruguay y la Santa Sede. Orsi concluirá hoy su visita oficial a Italia para emprender el viaje de retorno a Uruguay este sábado.

Antes de su reunión con León XIV, Orsi dijo que lo invitaría a que visite Uruguay, teniendo en cuenta que es un viaje que el Papa Francisco no pudo concretar. Y en segundo lugar está “el tema de la paz”, en palabras del presidente uruguayo. “Transmitirle que estamos a la orden para trabajar todos estos temas”, sostuvo Orsi.

La gira a Italia

El mandatario uruguayo participó este jueves en el 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde fue el único jefe de Estado latinoamericano en intervenir en la conferencia dedicada a la seguridad alimentaria global.

Durante la cumbre, manifestó que su país tiene la “vocación natural” de ser proveedor de alimentos de calidad y que eso se traduce “en la capacidad de suministrar a 30 millones de personas, más de ocho veces lo que necesita nuestra propia población”. Esto, dijo el presidente uruguayo, representa un activo estratégico al que se le debe sacar provecho para “avanzar hacia la erradicación del hambre”.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, explicó que esta gira responde a una estrategia diplomática orientada a posicionar a Uruguay como un actor clave en temas agroalimentarios y de cooperación internacional.

Temas Relacionados

Papa León XIVYamandú OrsiUruguayVaticano

Últimas Noticias

La OEA instó a los candidatos presidenciales a respetar los resultados del balotaje en Bolivia

El jefe de la delegación pidió a los candidatos presidenciales mostrar “responsabilidad con la democracia boliviana” y a mantener la “calma” cuando se conozca el nombre del próximo mandatario del país

La OEA instó a los

Bolivia inicia el período de “silencio electoral” y se prepara para el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

El Tribunal Supremo Electoral instruyó a los partidos políticos que participan en la segunda vuelta que el material de propaganda electoral difundido durante sus campañas sea retirado de manera inmediata o cubierto con material opaco que impida su visibilidad hasta la conclusión de la jornada electoral

Bolivia inicia el período de

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, solicitó la detención preventiva por 180 días para Luis Marcelo Arce Mosqueira y señaló que, en las próximas horas, será puesto a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica

Detuvieron al hijo del presidente

Escalada de violencia narco en Ecuador: asesinaron a un juez después de dejar a su hijo en la escuela

El magistrado investigado por sus vínculos con casos de delincuencia organizada en la región costera de Manabí, mientras la ola de homicidios y amenazas a funcionarios públicos sigue en aumento en el país

Escalada de violencia narco en

“Restaurar la República o seguir bajo el sistema dictatorial vigente”: el dilema que plantea Carlos Sánchez Berzain para Bolivia

El director del Interamerican Institute for Democracy afirma que solo una decisión política del nuevo presidente permitirá restablecer la legalidad y la independencia de los poderes del Estado

“Restaurar la República o seguir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El Barcelona podrá reabrir el Camp Nou con 27.000 espectadores tras el permiso del Ayuntamiento

Colombia lidera en Latinoamérica con la producción y ensamblaje local de 200 buses eléctricos tipo exportación

Annamaria Colao, endocrinóloga, sobre el ayuno intermitente: “Lo ideal es consumir entre el 70 y el 80% de tu ingesta diaria por la mañana, para darte tiempo a procesarlo todo”

INFOBAE AMÉRICA
Un eurodiputado de AfD, multado

Un eurodiputado de AfD, multado por difundir un fotomontaje de Merkel haciendo el saludo nazi

Trump confía en que "pronto" haya más países que se sumen a los 'Acuerdos de Abraham'

La Oreja de Van Gogh anuncia las primeras fechas de su nueva gira tras el regreso de Amaia Montero

Nace la Asociación Española de Neuropsicología Forense

Corea del Norte aboga por mejorar la cooperación "táctica y estratégica" con Rusia a pesar de las críticas

ENTRETENIMIENTO

“Durante años traté de agradar

“Durante años traté de agradar a todos”: Ryan Reynolds reveló cómo la paternidad y Deadpool lo ayudaron a aceptarse a sí mismo

Matt Groening y el secreto detrás de la longevidad de Los Simpson: “No esperaba que el programa durara tanto”

Mark Ruffalo y su lucha contra la depresión: “Estoy viviendo por los que ya no están”

La increíble historia detrás de la guitarra que nunca debió estar en “Volver al Futuro”

El consejo que transformó la carrera de Julia Roberts y su visión sobre las críticas