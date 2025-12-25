América Latina

El ex presidente de Ecuador Lenín Moreno cuestionó a la Corte Constitucional y respaldó a Jamil Mahuad tras la desestimación de su recurso

El ex mandatario expresó preocupación por el manejo procesal del tribunal al rechazar la acción extraordinaria de protección de Mahuad

Guardar
ARCHIVO - El ex presidente
ARCHIVO - El ex presidente de Ecuador, Lenin Moreno. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)

El expresidente Lenín Moreno intervino en el debate público sobre el caso de Jamil Mahuad con un mensaje que reavivó las tensiones políticas alrededor de las decisiones recientes de la Corte Constitucional (CC). A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de X, Moreno manifestó su apoyo al exmandatario y expresó inquietud por la forma en que se resolvió la acción extraordinaria de protección presentada por Mahuad, cuyo recurso fue rechazado por el máximo tribunal, manteniéndose firme la sentencia de ocho años de prisión por peculado relacionada con el feriado bancario de 1999.

Moreno abrió su declaración con una expresión de solidaridad directa y sin matices. Para él, el trámite que siguió la Corte Constitucional no solo dejó inquietudes procesales, sino que también proyectó señales de falta de apertura. El exmandatario cuestionó que Mahuad no hubiese sido escuchado en audiencia y que sus solicitudes no hayan recibido respuesta formal. Desde su perspectiva, esta ausencia de contraste de argumentos crea un escenario que puede interpretarse como un debilitamiento de la confianza ciudadana en la corrección institucional de los procedimientos.

El expresidente también dirigió su preocupación hacia la forma en que la Corte organizó su agenda interna. A su juicio, que una resolución de este alcance haya sido tratada en una sesión donde el caso no figuraba como punto previsto incrementa la percepción de que la decisión se adoptó en un marco de urgencia o bajo presiones políticas. En su mensaje, Moreno señaló que este tipo de actuaciones podría interpretarse como una reacción motivada por cálculos institucionales antes que por el deber de garantizar derechos constitucionales.

El tuit de Lenín Moreno.
El tuit de Lenín Moreno.

La sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 11 de diciembre, concluyó que no se vulneró el derecho al debido proceso en el fallo que ratificó la responsabilidad penal de Mahuad. En su análisis, el tribunal sostuvo que la autoridad judicial encargada de resolver la casación expuso los fundamentos normativos y justificó la relación entre éstos y los hechos investigados. Con eso, descartó que hubiera deficiencias en la motivación de la sentencia, lo que cerró la posibilidad de una revisión constitucional.

Este desenlace marcó el fin de un trámite que había sido reactivado semanas antes, cuando un juez constitucional ordenó recopilar información actualizada de la Corte Nacional de Justicia. El objetivo era evaluar si los argumentos de la defensa ameritaban convocar a una audiencia pública antes de tomar una decisión. Sin embargo, el análisis no avanzó hacia esa etapa: el tribunal consideró que la sentencia impugnada no vulneraba garantías y procedió a desestimar el recurso.

La posición de Moreno introduce un matiz político a un expediente que, por años, ha transitado principalmente por el ámbito jurídico. El respaldo a Mahuad —quien vive fuera del país desde hace más de dos décadas y cuya condena se mantiene en firme— ocurre en un momento en el que la independencia de los órganos de justicia se encuentra bajo escrutinio público. Las declaraciones del exmandatario no se refieren al fondo penal del proceso, sino a la metodología con la que la Corte manejó este último recurso, señalando que la transparencia en la deliberación es tan relevante como el contenido mismo de las resoluciones.

Jamil Mahuad, ex presidente de
Jamil Mahuad, ex presidente de Ecuador. Gastón Taylor

A pesar de que la intervención de Moreno no modifica el estado judicial del expresidente, sí influye en la discusión pública sobre el funcionamiento del sistema constitucional. Su crítica se suma a un ambiente político donde algunos sectores han manifestado inquietudes sobre la forma en que la Corte administra causas sensibles.

El caso de Mahuad continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país, no solo por sus implicaciones económicas y sociales, sino también por su prolongada tramitación judicial. La confirmación de la sentencia y la conclusión del recurso constitucional no cierran las interpretaciones políticas que se desprenden del proceso.

Temas Relacionados

Jamil MahuadLenín MorenoEcuador

Últimas Noticias

Trinidad y Tobago investiga el vuelo de drones sobre aeropuertos con presencia militar de EEUU en medio de la tensión con Venezuela

El Ministerio de Defensa advirtió sobre riesgos para la seguridad nacional y para las operaciones aéreas comerciales, y anunció posibles sanciones para quienes violen la normativa

Trinidad y Tobago investiga el

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

El candidato liberal señaló que no se realizó el conteo total de los votos y denunció que esta es la cuarta vez consecutiva en la que considera que se le niega la posibilidad de competir en igualdad de condiciones

Salvador Nasralla rechazó la proclamación

El CNE de Honduras dijo que la proclamación de Asfura corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas

La consejera Cossette López insistió en que el rol del organismo comicial es estrictamente administrativo y legal. “Solamente responde a la verdad de los resultados”, afirmó

El CNE de Honduras dijo

Líderes internacionales expresaron su respaldo a Nasry Asfura tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana fueron los primeros países que reconocieron la victoria del abanderado por el Partido Nacional

Líderes internacionales expresaron su respaldo

Estados Unidos felicitó a Nasry Asfura y pidió respetar los resultados anunciados por el CNE de Honduras

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló la importancia de una transición pacífica y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, migración y economía

Estados Unidos felicitó a Nasry
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados del Baloto y Revancha

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 24 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 25 de diciembre

Embalses de agua se encuentran al 55,48 % de su capacidad este 25 de diciembre

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este jueves

Explota bodega de pirotecnia en Ozumba, Edomex: hay dos lesionados

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: El Rey llama a

VÍDEO: El Rey llama a preservar la convivencia, pide diálogo y ejemplaridad y alerta de "hastío" por la tensión po

Moreno valora la "voz serena" del Rey Felipe VI y reivindica el espíritu de la Transición como "modelo a seguir"

Belarra acusa al Rey de subirse a la ola del discurso "antipolítico" y critica su "desmemoria" con la dictadura

Felipe VI pronuncia por primera vez de pie su Mensaje de Navidad con el Palacio Real de nuevo como escenario

Trasladan al hospital a un hombre de 25 años herido por arma blanca en Talavera de la Reina

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber comparte un emotivo

Justin Bieber comparte un emotivo mensaje sobre su recuperación en Nochebuena: “He pasado por mucho dolor”

Mariah Carey logra otra victoria en la demanda por “All I Want For Christmas Is You”

Los abogados de Sean “Diddy” Combs solicitan su liberación inmediata tras condena federal por prostitución

Así celebrará la familia Osbourne la primera Navidad tras la muerte de Ozzy Osbourne

Final explicado de “Pluribus”, tras el cierre de la temporada 1