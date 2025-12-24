América Latina

Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos por asuntos personales tras meses de una intensa agenda internacional

El Decreto Ejecutivo 264 confirma que el presidente ecuatoriano estará fuera del país el 26 y 27 de diciembre

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará una nueva salida del país los días 26 y 27 de diciembre de 2025, esta vez para atender asuntos de índole personal en Estados Unidos, según consta en el Decreto Ejecutivo 264, firmado el 23 de diciembre y difundido a pocas horas del viaje.

El documento declara en comisión de servicios a la comitiva de apoyo que acompañará al mandatario, aunque establece que no existirá erogación de recursos públicos a su favor. También señala que la delegación estará conformada únicamente por el jefe de seguridad presidencial, sin incluir a otros funcionarios o asesores.

La nueva ausencia se produce en un contexto marcado por una intensa agenda de desplazamientos internacionales de Noboa durante los últimos meses y por la discusión pública sobre la proporcionalidad, transparencia y justificación de estos viajes. A diferencia de las giras oficiales, en las que el Ejecutivo suele argumentar la búsqueda de acuerdos comerciales, alianzas estratégicas o fortalecimiento de la cooperación bilateral, el decreto establece explícitamente que esta salida se enmarca en asuntos personales. La aclaración aparece en el artículo 1 del documento, que delimita el carácter del viaje y reitera que el financiamiento no recaerá en el Estado.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante una actividad oficial en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EFE/ Presidencia de Ecuador)

El Decreto 264 reproduce el marco constitucional que habilita al presidente a ausentarse del territorio nacional y a expedir los instrumentos normativos correspondientes. En su parte considerativa cita el artículo 141 de la Constitución, que define al Presidente de la República como Jefe de Estado y de Gobierno, y el artículo 147 numeral 5, que le faculta a dirigir la administración pública y emitir decretos necesarios para su organización.

Se recuerda también el inciso final del artículo 144, que obliga al mandatario a comunicar a la Asamblea Nacional el periodo y las razones de su ausencia del país durante su mandato y hasta un año después de concluido. La disposición general del decreto cumple formalmente con ese mandato constitucional y ordena remitir la notificación correspondiente al Legislativo.

Según el texto, la comitiva de apoyo estará integrada únicamente por el jefe de seguridad, quien acompañará al mandatario durante los dos días previstos. En el artículo 2 se estipula que los viáticos y gastos que genere este desplazamiento serán cubiertos por la institución a la que pertenezca dicho integrante, es decir, no por la Presidencia ni por otras dependencias del Ejecutivo. Esto se alinea con la aclaración de que no habrá erogación de recursos públicos en favor del presidente.

En el viaje solo acompañará
En el viaje solo acompañará al presidente el jefe de seguridad. REUTERS/Santiago Arcos/File Photo

La redacción del decreto contrasta con instrumentos anteriores en los que se declaraban viajes de trabajo, misiones oficiales o giras internacionales a países de Medio Oriente y Europa, donde no siempre se detalló de manera completa la identidad de los acompañantes, los fines de la agenda o el alcance diplomático de las actividades. En este caso, el propio decreto define la ausencia como personal, aunque sin especificar la naturaleza de los asuntos que motivan la salida ni si se trata de compromisos previamente agendados.

La recurrencia de ausencias en fechas cercanas ha reactivado el debate sobre la disponibilidad del jefe de Estado en momentos en que el país enfrenta desafíos simultáneos en materia económica, fiscal y de seguridad. En semanas recientes, Noboa realizó una gira que incluyó Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, además de desplazamientos anteriores a Estados Unidos catalogados como confidenciales o reclasificados mediante nuevos decretos. Sin embargo, el Decreto 264 no guarda relación directa con actividades gubernamentales de esa naturaleza, sino con un viaje breve que, según la normativa emitida, no comprometerá recursos estatales.

Hasta el momento, la Presidencia no ha difundido un comunicado complementario sobre el viaje ni ha ampliado detalles respecto de la planificación logística, la coordinación institucional durante la ausencia o los encargos administrativos que quedarán bajo responsabilidad de otras autoridades del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Daniel NoboaViajes Daniel NoboaEcuadorEstados UnidosÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La Justicia de Chile sentenció a cadena perpetua a barristas de Santiago Wanderers que asesinaron a dos hinchas de Colo-Colo

La sentencia incluye compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos y la pérdida de derechos políticos de los responsables

La Justicia de Chile sentenció

Nuevo atentado en La Araucanía chilena: al menos tres camiones fueron incendiados por encapuchados

El hecho ocurrió en la comuna de Nueva Imperial y los vehículos pertenecen a una empresa forestal

Nuevo atentado en La Araucanía

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera los resultados con el 40,27 % de los votos, con el 99,93 % de las actas procesadas

Crece la expectativa en Honduras:

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

La decisión permitirá ampliar la cobertura de Internet, contribuir a la reducción de la brecha digital y promover el acceso universal

Bolivia autorizó el uso de

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro

La líder opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, adelantó que en los próximos días dará a conocer los pasos de la estrategia orientada a alcanzar la “victoria” frente a la dictadura chavista

María Corina Machado confirmó su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 24 de diciembre en Colombia

Valor de cierre del dólar en Colombia este 24 de diciembre de USD a COP

Unas 60 personas desalojadas del Instituto B9 de Badalona pasan la Nochebuena a la intemperie debajo de un puente

Sinuano Día: resultados del 24 de diciembre de 2025

Se incendió una casa en Mendoza y un hombre murió al quedar atrapado entre las llamas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Expertos consideran "indispensable" la vacunación frente al chikungunya antes de viajar a Cuba

La Policía recupera una corona visigoda del siglo VI con siete detenidos por expolios en León y Valladolid

Colombia utilizará drones para reactivar las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato

Chayo Mohedano responde a las declaraciones de su padre, Amador, confesando que se siente muy solo

EEUU aprueba la píldora contra la obesidad de Novo Nordisk, que se dispara más de un 7%

ENTRETENIMIENTO

James Cameron reflexiona sobre la

James Cameron reflexiona sobre la broma de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Fue demasiado lejos”

Zoe Saldaña llama“racista” a Neytiri, su personaje en ‘Avatar’

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae cómo construyó su enigmático papel en ‘Pluribus’, la aclamada serie de Apple TV

Macaulay Culkin reveló la verdadera razón por la que abandonó Hollywood desde joven

“Stranger Things 5”: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix