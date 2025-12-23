América Latina

Decomisaron en Chile más de 700 kilos de cocaína impregnada en madera que iba a España

El inusual método de contrabando fue detectado en el puerto de Arica y la droga venía desde Bolivia

Guardar
La labor de los perros
La labor de los perros adiestrados fue fundamental para interceptar el cargamento.

Gracias a la labor de perros adiestrados, las autoridades del puerto de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) incautaron alrededor de 700 kilos de cocaína de alta pureza que venía impregnada en casi 20 toneladas de madera, droga proveniente de Bolivia y que iba de camino a España.

La llamada “Operación Mercurius”, realizada en conjunto por la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía Marítima de la Armada de Chile y la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado del Ministerio Público, permitió detectar el insólito contrabando gracias a labores de inteligencia y control portuario que arrojaron patrones sospechosos e inconsistencias en la documentación de la carga.

Al ser revisada el contenedor, dos perros adiestrados alertaron de inmediato la presencia de la droga, a pesar de que las pruebas preliminares no habían resultado concluyentes al respecto.

El pasado 18 de diciembre, el Servicio de Salud de Arica confirmó tras diversos análisis el contrabando y este lunes, las autoridades policiales informaron que la droga decomisada podría superar los 700 kilos, puesto que aún no se han revisado los nueve pallets con las casi 20 toneladas de madera.

Aún quedan planchas de madera
Aún quedan planchas de madera por revisar, por lo que la cantidad de cocaína incautada podría aumentar.

Contrabando novedoso

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero, a cargo de la investigación, señaló en un punto de prensa que el contrabando detectado es, por decir lo menos, “novedoso, porque es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces, es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína, y eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores”, consignó el medio Arica al Día.

“Por ello acá, tanto por el ojo de nuestros analistas de las distintas instituciones, como también por los canes que participaron acá y que tuvieron un rol primordial, es que se pudo determinar que aquí había efectivamente cocaína”, agregó el persecutor.

Por su parte, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, Fernando Méndez Cañas, recordó que “el 95% de la carga que entra y sale de Chile lo hace por mar y eso, si bien es una oportunidad para comunicarse con el mundo, también es una oportunidad para el narcotráfico para buscar nuevas formas de poder traficar drogas como la que acabamos de ver, lo que obliga a que nosotros estemos más atentos con una mejor comunicación interagencial”.

Finalmente, el jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, Prefecto Inspector Erick Menay Pino, detalló que la droga iba con destino al puerto de Barcelona.

“Si bien esta droga provenía, según las indicaciones previas, desde Bolivia, con destino a Europa, aquí se da otro fenómeno, que es el aumento del valor de la sustancia. Es decir, de USD 1.500, puede subir en el puesto de Barcelona a más de USD 20.000 dólares”, remató.

Temas Relacionados

ChileCocaínaBoliviaEspañaBarcelonaMadera impregnada"Operación Mercurius"Mario Carrera Guerrero

Últimas Noticias

Punta del Este: la policía refuerza su presencia en la Playa Mansa ante reiteradas peleas entre jóvenes

En los últimos días se han registrado en Punta del Este batallas campales con golpes de puños y armas; persecución y detenciones

Punta del Este: la policía

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay por no adherir a la declaración de países de la región sobre Venezuela

El canciller uruguayo Mario Lubetkin valoró que en la cumbre del Mercosur los países estuvieron de acuerdo con que el país caribeño debe volver a la democracia pero aseguró que es necesario también bajar las tensiones en el mar

Críticas al gobierno de Yamandú

Kast llegó a Carondelet para reunirse con Daniel Noboa

La visita es parte de su primera gira internacional tras ganar las elecciones en Chile

Kast llegó a Carondelet para

El Supremo Tribunal Federal autorizó a Jair Bolsonaro para operarse de urgencia en Navidad

La decisión final sobre el traslado y la operación está en manos del magistrado Alexandre de Moraes

El Supremo Tribunal Federal autorizó

El Congreso chileno destituyó en un juicio político a otro ministro de la Corte Suprema

Diego Simpertigue es el tercer juez del máximo tribunal en ser removido de su cargo este año por notable abandono de deberes y sus nexos con la “Trama Bielorrusa”

El Congreso chileno destituyó en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El insólito hallazgo de la

El insólito hallazgo de la expedición submarina del Conicet que revela el impacto humano en los océanos

Por qué el chayote es un aliado clave para la salud digestiva y cardiovascular

El impacto oculto de la lluvia en la erosión: cómo se forman “bolas de arena” que arrastran sedimentos

Una importante yerbatera suspendió pagos a proveedores hasta nuevo aviso

Cómo hacer trámites urgentes durante el feriado: conoce los únicos servicios públicos que atienden el 25 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
El Museo de Ciencias Tellus

El Museo de Ciencias Tellus exhibe la réplica más precisa de un “depredador de dinosaurios” en la historia de la paleontología

Un muerto en un ataque israelí contra presuntos milicianos de Hezbolá en el sur de Líbano

El Departamento de Justicia asegura que la censura de fotos en archivos Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

Tellado, Bravo y Arenas ya están en la sede del PP para el recuento y se espera la llegada de Feijóo y Sémper

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

ENTRETENIMIENTO

La emoción de Taylor Swift

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios

Tylor Chase: cómo una estrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle

El estreno de la última película de Rob Reiner es suspendido tras su trágica muerte

James L. Brooks reveló cómo sus series sorprendieron hace décadas: “Las conversaciones de mujeres fueron mi entorno natural”