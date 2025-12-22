América Latina

José Antonio Kast viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Noboa

El mandatario electo chileno también visitará Perú en enero

Guardar
Kast viajará esta jornada a
Kast viajará esta jornada a Ecuador luego de reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet.

El Presidente electo, José Antonio Kast, volará esta jornada a Ecuador para reunirse con su par Daniel Noboa, en su segunda visita oficial a otro país luego de visitar la Argentina la semana pasada para reunirse con Javier Milei.

Según trascendió, y al igual que su viaje a la nación trasandina, la visita de Kast será exprés y estará enfocada en dos puntos: conversar sobre la propuesta de Kast de establecer un corredor humanitario para migrantes y conocer de primera mano las estrategias de Ecuador para enfrentar el crimen organizado que asuela a ese país.

De acuerdo a La Tercera, Kast viajará junto a su asesor, Cristián Valenzuela, un senador cuyo nombre no fue informado y muy probablemente también con el gobernador de Arica (2.000 kms al norte de Santiago), Diego Paco, quien ha sido crítico de la labor del gobierno de Boric en la frontera norte.

Luego de la visita a Ecuador, el mandatario electo tiene programados otros tres viajes: Estados Unidos, España y Perú.

Chile y Perú conformarán en
Chile y Perú conformarán en abril un Gabinete Binacional a fin de contener el constante flujo migratorio.

A Perú en enero

Este domingo, la Cancillería peruana informó mediante una publicación en sus redes sociales que Kast llegará en enero próximo al Perú para reunirse con el presidente José Jerí, a fin de discutir precisamente temas de migración, seguridad y cooperación fronteriza.

La invitación de Jerí vino tras su llamada para felicita a Kast por su triunfo en el balotaje presidencial del pasado domingo 14 de diciembre, en la que ambos coincidieron en la necesidad de conformar un Gabinete Binacional Perú–Chile para analizar dichos temas, el que está previsto para abril de 2026, una vez el nuevo mandatario asuma su cargo el 11 de marzo.

Cabe recordar que durante su campaña, Kast anunció que expulsará -aunque aún no ha dicho cómo-, a más de 300 mil inmigrantes ilegales que viven en el país, asunto que provocó tensión en la región y llevó al gobierno peruano a establecer el estado de excepción a fines de noviembre por 60 días en la ciudad de Tacna y desplegar militares en la frontera.

A comienzos de este mes, ambos países comenzaron a patrullar en conjunto la frontera, por lo que la instauración del Gabinete Binacional aparece como una instancia clave para coordinar acciones y enfrentar el constante flujo migratorio.

Esta jornada, además, el mandatario electo se reunirá a eso del mediodía con la expresidenta Michelle Bachelet en la oficina de ésta con el objeto de tratar temas-país, aunque no se informó si también conversarán sobre el respaldo de la nueva administración a la postulación de la exjefa de Estado a la Secretaría General de la ONU.

Temas Relacionados

José Antonio KastDaniel NoboaJosé JeríMichelle Bachelet

Últimas Noticias

El Gobierno de Bolivia logra acuerdos pero se mantiene la tensión por el nuevo precio del combustible

La administración de Rodrigo Paz abrió espacios de diálogo y logró el respaldo de algunos sectores. Sin embargo, hay sindicatos que mantienen su protesta y la Central Obrera Boliviana realiza una marcha

El Gobierno de Bolivia logra

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó tres créditos por 680 millones de dólares

El presidente Rodrigo Paz señaló que el país atraviesa un proceso de “recuperación” y ponderó la aprobación de recursos provenientes de organismos internacionales para reactivar la economía

La Asamblea Legislativa de Bolivia

Uruguay: jóvenes que persiguieron a alumnos judíos deben cumplir medidas dispuestas por la Justicia

Los menores los habían seguido por su condición de judíos en el barrio montevideando de Punta Carretas; deben cumplir sanciones socioeducativas

Uruguay: jóvenes que persiguieron a

Imputaron a Luis Fernández Albín en Uruguay tras el hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en una chacra

Tras ser extraditado desde Argentina, está acusado por los delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Fue enviado a prisión preventiva durante 120 días

Imputaron a Luis Fernández Albín

José Antonio Kast visitará a Daniel Noboa en Ecuador en su segundo viaje como presidente electo de Chile

La Oficina del líder republicano informó que la reunión será en Quito, y tendrá como principales ejes la crisis migratoria en la región y los desafíos compartidos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países

José Antonio Kast visitará a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de diciembre: L1 del MB presenta retrasos

La Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación contra Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner

Mayra Mendoza vs. Grabois: graves incidentes en una protesta contra una ordenanza que busca regular la actividad de los “trapitos” en Quilmes

Abelardo de la Espriella lleva a la Corte Constitucional el decreto de emergencia económica de Petro

Antes del cese al fuego en Navidad, el ELN habría secuestrado a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

INFOBAE AMÉRICA
El cine y las series

El cine y las series de 2025: un imbatible top 10, de “Una batalla tras otra” a “Adolescence”

La Policía francesa mata a un individuo armado con un cuchillo en Córcega

Zelenski responde a Putin que si hay elecciones serán en todo el territorio ucraniano

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Rehabilitación del Lado Aire y Optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto de Pisco

Isabel Pantoja sorprende en redes sociales con una mensaje deseando feliz Navidad

ENTRETENIMIENTO

Un diagnóstico de discapacidad mental

Un diagnóstico de discapacidad mental y completo aislamiento: así es la estricta vigilancia a Nick Reiner tras el asesinato de sus padres

Shakira sumó dos fechas y extiende su residencia en San Salvador a cinco shows

El primer adelanto de “Digger” revela a un Tom Cruise irreconocible bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu

El ascenso de Glen Powell: de dormir en un garaje a protagonizar éxitos

“Quiero más”: Robbie Williams reflexionó sobre la fama, el éxito y sus excesos