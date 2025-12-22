José Antonio Kast viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Noboa

Kast viajará esta jornada a Ecuador luego de reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet.

El Presidente electo, José Antonio Kast, volará esta jornada a Ecuador para reunirse con su par Daniel Noboa, en su segunda visita oficial a otro país luego de visitar la Argentina la semana pasada para reunirse con Javier Milei.

Según trascendió, y al igual que su viaje a la nación trasandina, la visita de Kast será exprés y estará enfocada en dos puntos: conversar sobre la propuesta de Kast de establecer un corredor humanitario para migrantes y conocer de primera mano las estrategias de Ecuador para enfrentar el crimen organizado que asuela a ese país.

De acuerdo a La Tercera, Kast viajará junto a su asesor, Cristián Valenzuela, un senador cuyo nombre no fue informado y muy probablemente también con el gobernador de Arica (2.000 kms al norte de Santiago), Diego Paco, quien ha sido crítico de la labor del gobierno de Boric en la frontera norte.

Luego de la visita a Ecuador, el mandatario electo tiene programados otros tres viajes: Estados Unidos, España y Perú.

Chile y Perú conformarán en abril un Gabinete Binacional a fin de contener el constante flujo migratorio.

A Perú en enero

Este domingo, la Cancillería peruana informó mediante una publicación en sus redes sociales que Kast llegará en enero próximo al Perú para reunirse con el presidente José Jerí, a fin de discutir precisamente temas de migración, seguridad y cooperación fronteriza.

La invitación de Jerí vino tras su llamada para felicita a Kast por su triunfo en el balotaje presidencial del pasado domingo 14 de diciembre, en la que ambos coincidieron en la necesidad de conformar un Gabinete Binacional Perú–Chile para analizar dichos temas, el que está previsto para abril de 2026, una vez el nuevo mandatario asuma su cargo el 11 de marzo.

Cabe recordar que durante su campaña, Kast anunció que expulsará -aunque aún no ha dicho cómo-, a más de 300 mil inmigrantes ilegales que viven en el país, asunto que provocó tensión en la región y llevó al gobierno peruano a establecer el estado de excepción a fines de noviembre por 60 días en la ciudad de Tacna y desplegar militares en la frontera.

A comienzos de este mes, ambos países comenzaron a patrullar en conjunto la frontera, por lo que la instauración del Gabinete Binacional aparece como una instancia clave para coordinar acciones y enfrentar el constante flujo migratorio.

Esta jornada, además, el mandatario electo se reunirá a eso del mediodía con la expresidenta Michelle Bachelet en la oficina de ésta con el objeto de tratar temas-país, aunque no se informó si también conversarán sobre el respaldo de la nueva administración a la postulación de la exjefa de Estado a la Secretaría General de la ONU.