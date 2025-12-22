América Latina

El 55% de los chilenos cree que al país le irá bien con el nuevo gobierno de Kast, según una encuesta

El sondeo de Cadem arrojó además que un 61% ve el futuro con optimismo

El ultraderechista José Antonio Kast,
El ultraderechista José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda a sus partidarios después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

Auspicioso se ve el futuro para el flamante presidente electo, José Antonio Kast, según arrojó la última entrega de la encuestadora Cadem publicada la noche de este domingo. De acuerdo al sondeo, el 55% de los entrevistados cree que a Chile le irá bien bajo su administración, un 18% consideró que le irá “regular” y solo un 20% sostuvo que el país irá cuesta abajo.

En tanto, un 61% aseguró que ve el futuro con optimismo, la cifra más alta desde marzo de 2018.

El estudio también indagó en las razones que llevaron a los votantes a inclinarse por el candidato de derecha en el balotaje: el 49% señaló que apoyó a Kast pues creyó en su programa de gobierno, y el 37% manifestó que votó por el republicano a fin de evitar que ganara Jeannette Jara y llegase al gobierno una militante comunista.

En la misma línea, un 32% respondió que votó en contra de Jara pues la veían como un gobierno de continuidad de la actual administración de Gabriel Boric.

Tocante a las principales promesas de campaña del mandatario electo, el 60% de los entrevistados dijo que valora el cierre de la frontera norte para frenar el constante flujo migratorio y un 29% destacó el ajuste fiscal para reducir el gasto del Estado en USD 6 mil millones.

Respecto a los atributos de Kast, un 70% dijo que la parece una figura con carácter y seguridad en sus convicciones; un 65% reconoció su autoridad y liderazgo y un 63% dijo creer que tiene las herramientas y capacidades para crear nuevos puestos de trabajo y así reactivar la economía del país.

Finalmente, un 60% señaló que le parece bien que el mandatario viva en La Moneda y un 66% estuvo de acuerdo en que su esposa, María Paz Adriasola, retome la figura de Primera Dama eliminada en el gobierno de Boric.

Mudanza a La Moneda

La noche de este domingo, Kast confirmó en conversación con el noticiero T13 que vivirá en La Moneda una vez que asuma su cargo el próximo 11 de marzo.

De acuerdo al mandatario electo, la idea es ahorrarle dinero al Estado con “el solo hecho de que me vaya a vivir a La Moneda, de que no tenga que arrendar una casa, que no tenga que tener triple seguridad: en mi casa antigua, la arrendada y La Moneda”, aseguró.

Kast también fue consultado por el alza en los sueldos de las principales autoridades del Estado -incluyendo el del Presidente-, aumento que comenzará a regir en marzo.

“No hemos debatido el monto del sueldo, lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza para personas que no tiene la aptitud o las capacidades para hacer su trabajo”, sostuvo.

“El aumento de sueldo lo decidió el Congreso, es una norma legal, nosotros no creemos que en eso se vaya a fijar el tema”, remató, descartando cualquier ajuste al respecto.

