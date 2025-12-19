América Latina

Rechazo transversal en Chile al proyecto de un diputado que permitiría al presidente disolver el Congreso

La propuesta del vicepresidente de la Cámara Baja, el independiente Gaspar Rivas, fue criticada por parlamentarios de todos los colores políticos

El proyecto incluso faculta al mandatario de turno a gobernar mediante decretos con fuerza de ley por seis meses.

Nada bien cayó en el Congreso chileno una propuesta ingresada este jueves por el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gaspar Rivas (IND), que pretende entregar atribuciones excepcionales al Presidente de la República que lo facultarían para disolver el Congreso Nacional y gobernar mediante decretos.

En detalle, la iniciativa autoriza al mandatario de turno a promulgar una ley que considere como de “interés superior” para el país, solo con la firma de sus ministros. En caso de que el Congreso la rechace, el gobernante podrá entonces disolverlo y gobernar por decreto con fuerza de ley durante seis meses, hasta elegir un nuevo parlamento.

Desde el oficialismo y la oposición criticaron la iniciativa por carecer de “fundamento técnico, jurídico y democrático”, y la tildaron derechamente de “irresponsable”.

“Estamos entregando al Presidente de la República posibilidades de gobernar por decreto. No es este el camino”, criticó el senador DC, Iván Flores, según consignó BioBíoChile.

En la misma línea, el diputado socialista Raúl Leiva aseguró que se trata de “un proyecto que no tiene fundamento técnico, jurídico, democrático ninguno y, por tanto, carece de viabilidad“.

Por su parte, la parlamentaria frenteamplista, Lorena Fries, fustigó la norma puesto que “rompe con uno de los pilares que es justamente la existencia de los tres poderes del Estado y los controles cruzados entre ellos”.

Finalmente, Camila Flores (RN) sostuvo que el proyecto “es profundamente irresponsable (...) Este tipo de iniciativas no fortalecen la democracia, la ponen en riesgo. Chile no necesita experimentos autoritarios ni populismo constitucional, sino seriedad, respeto por la Constitución y reglas claras. Yo voy a enfrentar y rechazar con toda firmeza cualquier intento de vulnerar la separación de poderes y de jugar con la estabilidad democrática del país“, remató.

Rivas se autoproclamó el“Bukele chileno" para promover su agenda de seguridad extrema.

Las polémicas del “Bukele” chileno

Cabe recordar que aunque el diputado Rivas ha protagonizado numerosas polémicas por su lenguaje soez y enfrentamientos judiciales, es más bien reconocido por presentar públicamente en 2014 a una “polola” ucraniana -ciclista profesional-, que había conocido en Facebook, así como por autoproclamarse el “Bukele chileno” para promover una agenda de seguridad extrema, en una surrealista conferencia de prensa en la que hasta se plantó una estrella de sheriff en el pecho.

En 2016 fue condenado por injurias tras tildar públicamente de “hijo de puta” nada menos que al poderoso empresario Andrónico Luksic desde el hemiciclo, y en abril de 2024 fue expulsado de manera unánime del Partido de la Gente (PDG), debido a sus constantes exabruptos contra sus propios colegas.

Dentro de sus episodios más desafortunados se cuentan aquella vez que sostuvo en el Congreso que “a esa señorita que se llama Constitución hay que violarla todas las veces que sea necesario”, y los comentarios que hizo sobre sus hemorroides en enero de este año durante la discusión sobre la reforma de pensiones.

