Chile: exesposo de senadora negó haber filtrado fotos íntimas con su nueva pareja

Camila Flores y Percy Marín en los buenos tiempos.

El escándalo sexual que sacude a la política chilena suma y sigue, luego que el lunes la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, acusara a su exmarido, Percy Marín, de filtrar fotos íntimas suyas de alto calibre con su nueva pareja, las que se viralizaron profusamente en redes sociales.

Este martes, la brigada de Cibrecrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), allanó la casa de Marín y halló evidencia asociada a las imágenes filtradas de la parlamentaria en sus dispositivos electrónicos. A pesar de ello, el exesposo de Flores negó tajantemente su responsabilidad en la filtración de las fotos y videos, en un video que hizo llegar a Chilevisión.

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Cabe recordar que el lunes, la parlamentaria, quien además está siendo investigada por presunto fraude al fisco tras una denuncia anónima en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores, subió un video a su cuenta de X denunciando directamente a se exmarido de coludirse con otras personas para difundir “fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal".

“Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada”, señaló Flores visiblemente afectada.

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“Yo me separé y le pedí a mi exmarido que abandonara la casa; no tenía ninguna relación con él. De hecho, la Justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF (violencia intrafamiliar), que él ejerció sobre mi persona y que el mismo 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse", argumentó.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que, cuando una mujer no quiere estar con él, (no puede) destruir a esa persona por venganza o denostarla por no estar en pareja? (...) Por despecho, por odio y por violencia este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", manifestó la parlamentaria.

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“Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando y exponiendo (...) No es posible aceptar que esto pase en nuestro país; no es posible que yo no pueda rehacer mi vida y que él se crea con derecho a destruirla a su antojo e impunemente (...). Espero que la Justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", remató.

Varias imágenes del alto calibre de Camila Flores (RN) se viralizaron profusamente este lunes. La parlamentaria subió un video en el que señaló que “nadie tiene derecho a destruir a una mujer sólo por despecho”

Los descargos de Marín

Así las cosas, Percy Marín respondió a las acusaciones mediante un extenso video al que tuvo acceso Chilevisión, en el que aseguró que “no he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella (Flores). Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas, todo lo cual es objeto de una investigación”.

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Asimismo, sostuvo que “existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI”, detalló el exconsejero regional (CORE) de la Región de Valparaíso.

“Existe el riesgo de que la divulgación pública de estos antecedentes pueda tener la intención de afectar o desestimar las pruebas que sustentan la demanda de divorcio culposo. Solicito a la justicia que se investigue rigurosamente el origen de estos hechos”, complementó.

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La pareja se encuentra en medio de un juicio por "divorcio culposo".

A renglón seguido, entró en un terreno más peliagudo y manifestó que “mi matrimonio no terminó porque mi expareja quisiera rehacer su vida (...) El tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso. Esos son los hechos”.

“Me resulta especialmente doloroso que cada vez que surge una investigación que afecta a mi excónyuge, se recurra nuevamente a mi nombre como una forma de desviar la atención o construir una explicación conveniente para sus intereses”, acusó taxativo.

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“Esta será mi primera y última declaración pública sobre esta situación. Concentraré mis esfuerzos en recuperar mi tranquilidad, cuidar mi salud mental y preocuparme del bienestar de mi hija”, remató Marín.