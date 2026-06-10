América Latina

Chile: exesposo de senadora negó haber filtrado fotos íntimas con su nueva pareja

Sin embargo, la policía allanó la casa de Percy Marín y halló en sus dispositivos evidencia asociada a las imágenes de alto calibre de Camila Flores que se viralizaron en redes sociales

Guardar
Google icon
Escándalo sexual en Chile: senadora denunció a su exmarido por filtrar fotos íntimas con su nueva pareja
Camila Flores y Percy Marín en los buenos tiempos.

El escándalo sexual que sacude a la política chilena suma y sigue, luego que el lunes la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, acusara a su exmarido, Percy Marín, de filtrar fotos íntimas suyas de alto calibre con su nueva pareja, las que se viralizaron profusamente en redes sociales.

Este martes, la brigada de Cibrecrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), allanó la casa de Marín y halló evidencia asociada a las imágenes filtradas de la parlamentaria en sus dispositivos electrónicos. A pesar de ello, el exesposo de Flores negó tajantemente su responsabilidad en la filtración de las fotos y videos, en un video que hizo llegar a Chilevisión.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el lunes, la parlamentaria, quien además está siendo investigada por presunto fraude al fisco tras una denuncia anónima en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores, subió un video a su cuenta de X denunciando directamente a se exmarido de coludirse con otras personas para difundir “fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal".

“Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada”, señaló Flores visiblemente afectada.

PUBLICIDAD

“Yo me separé y le pedí a mi exmarido que abandonara la casa; no tenía ninguna relación con él. De hecho, la Justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF (violencia intrafamiliar), que él ejerció sobre mi persona y que el mismo 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse", argumentó.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que, cuando una mujer no quiere estar con él, (no puede) destruir a esa persona por venganza o denostarla por no estar en pareja? (...) Por despecho, por odio y por violencia este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", manifestó la parlamentaria.

“Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando y exponiendo (...) No es posible aceptar que esto pase en nuestro país; no es posible que yo no pueda rehacer mi vida y que él se crea con derecho a destruirla a su antojo e impunemente (...). Espero que la Justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", remató.

Varias imágenes del alto calibre de Camila Flores (RN) se viralizaron profusamente este lunes. La parlamentaria subió un video en el que señaló que “nadie tiene derecho a destruir a una mujer sólo por despecho”

Los descargos de Marín

Así las cosas, Percy Marín respondió a las acusaciones mediante un extenso video al que tuvo acceso Chilevisión, en el que aseguró que “no he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella (Flores). Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas, todo lo cual es objeto de una investigación”.

Asimismo, sostuvo que “existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI”, detalló el exconsejero regional (CORE) de la Región de Valparaíso.

“Existe el riesgo de que la divulgación pública de estos antecedentes pueda tener la intención de afectar o desestimar las pruebas que sustentan la demanda de divorcio culposo. Solicito a la justicia que se investigue rigurosamente el origen de estos hechos”, complementó.

Escándalo sexual en Chile: senadora denunció a su exmarido por filtrar fotos íntimas con su nueva pareja
La pareja se encuentra en medio de un juicio por "divorcio culposo".

A renglón seguido, entró en un terreno más peliagudo y manifestó que “mi matrimonio no terminó porque mi expareja quisiera rehacer su vida (...) El tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso. Esos son los hechos”.

“Me resulta especialmente doloroso que cada vez que surge una investigación que afecta a mi excónyuge, se recurra nuevamente a mi nombre como una forma de desviar la atención o construir una explicación conveniente para sus intereses”, acusó taxativo.

“Esta será mi primera y última declaración pública sobre esta situación. Concentraré mis esfuerzos en recuperar mi tranquilidad, cuidar mi salud mental y preocuparme del bienestar de mi hija”, remató Marín.

Temas Relacionados

ChileCamila FloresPercy MarínEscándalo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

La participación en ferias y las rondas de negocios con delegaciones de Bolivia, España, Marruecos y Canadá buscan abrir mercados no tradicionales y reducir la dependencia de Estados Unidos y Centroamérica.

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador

El funcionario detalló que el plan de atención se apoya en decenas de planteles, personal técnico y equipos pesados para llegar a zonas complicadas en lapsos que van de quince a treinta minutos

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

Protección Civil reporta daños en viviendas, árboles caídos y deslizamientos, mientras sigue la vigilancia sobre el avance del fenómeno y la asistencia en albergues

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

El puerto de Acajutla suspende temporalmente el ingreso y la salida de mercancías por fuerte oleaje

La administración portuaria detuvo las maniobras en la principal terminal marítima de El Salvador como medida de seguridad, una decisión que amenaza con generar demoras logísticas y acumulación de carga según evolucione el clima

El puerto de Acajutla suspende temporalmente el ingreso y la salida de mercancías por fuerte oleaje

La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua

El nombre del ciudadano venezolano Jefrey Jesús Miranda Pinto aparece repetidamente en los contactos de varios de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”. Estaría prófugo en el extranjero

La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

En la era de las pantallas, el álbum de figuritas del Mundial es un boom entre grandes y chicos

Calendario completo del Atlante para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

Corte de agua para este viernes 12 de junio: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

México avanza en inversión: Mercado Libre anuncia más de 4 mil mdd para fortalecer a pequeñas y medianas empresas

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador

“El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, reveló Gypsy Rose Blanchard sobre la noche del crimen

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney explica la polémica trama de OnlyFans de Cassie en ‘Euphoria’: “No estoy de acuerdo con todas sus decisiones”

Sydney Sweeney explica la polémica trama de OnlyFans de Cassie en ‘Euphoria’: “No estoy de acuerdo con todas sus decisiones”

¿“Toy Story 5″ es un éxito? Esto dice la crítica de la nueva película de la saga

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor