La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

Sóstenes Cavalcante

La Policía Federal de Brasil realizó registros en los domicilios de Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal en la Cámara de Diputados; y Carlos Jordy, también diputado de la misma formación, por sospechas de desvío y ocultamiento de fondos públicos.

El operativo, autorizado por el juez de la Corte Suprema Flávio Dino, forma parte de una investigación por corrupción que involucra a figuras cercanas al ex presidente Jair Bolsonaro.

El despliegue incluyó siete órdenes de registro y decomiso en residencias ubicadas en Brasilia y en el estado de Río de Janeiro, circunscripción electoral de ambos legisladores.

De acuerdo con la Policía Federal, la investigación señala una posible coordinación entre agentes políticos, funcionarios de libre nombramiento y particulares para desviar y ocultar recursos públicos.

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron dinero

Sóstenes Cavalcante y Carlos Jordy, ambos miembros destacados del Partido Liberal, mantienen una relación política directa con Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Cavalcante, considerado uno de los aliados más próximos del ex mandatario, figura entre los principales señalados en la pesquisa.

Carlos Jordy

La operación de este viernes constituye una fase adicional de una investigación iniciada en diciembre de 2024, centrada en delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y organización criminal.

Durante los registros, las autoridades incautaron cerca de 400.000 reales en efectivo (unos 73.000 dólares) en la vivienda de Cavalcante.

Por su parte, Carlos Jordy denunció públicamente la acción policial a través de un mensaje en sus redes sociales. El diputado expresó: “En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07:00, la Policía Federal acaba de salir de aquí después de registrar (mi casa) una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos”.

Jordy también indicó que Cavalcante enfrenta acusaciones similares y calificó la situación como una “persecución implacable”.

Los oficiales se llevaron reales por una cantidad equivalente a USD 73.600

El Partido Liberal, al que pertenecen ambos legisladores, es actualmente la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 86 de los 513 escaños, y cuenta con 15 de los 81 asientos en el Senado, lo que le otorga un peso considerable en el Congreso brasileño.

A pesar de las acusaciones y el avance de la investigación, Jordy afirmó que continuará con su labor parlamentaria y rechazó cualquier intento de intimidación.