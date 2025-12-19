América Latina

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

El operativo incluyó registros en residencias de Sóstenes Cavalcante y Carlos Jordy, ambos miembros destacados del Partido Liberal

Guardar
Sóstenes Cavalcante
Sóstenes Cavalcante

La Policía Federal de Brasil realizó registros en los domicilios de Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal en la Cámara de Diputados; y Carlos Jordy, también diputado de la misma formación, por sospechas de desvío y ocultamiento de fondos públicos.

El operativo, autorizado por el juez de la Corte Suprema Flávio Dino, forma parte de una investigación por corrupción que involucra a figuras cercanas al ex presidente Jair Bolsonaro.

El despliegue incluyó siete órdenes de registro y decomiso en residencias ubicadas en Brasilia y en el estado de Río de Janeiro, circunscripción electoral de ambos legisladores.

De acuerdo con la Policía Federal, la investigación señala una posible coordinación entre agentes políticos, funcionarios de libre nombramiento y particulares para desviar y ocultar recursos públicos.

La Policía de Brasil allanó
La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron dinero

Sóstenes Cavalcante y Carlos Jordy, ambos miembros destacados del Partido Liberal, mantienen una relación política directa con Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Cavalcante, considerado uno de los aliados más próximos del ex mandatario, figura entre los principales señalados en la pesquisa.

Carlos Jordy
Carlos Jordy

La operación de este viernes constituye una fase adicional de una investigación iniciada en diciembre de 2024, centrada en delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y organización criminal.

Durante los registros, las autoridades incautaron cerca de 400.000 reales en efectivo (unos 73.000 dólares) en la vivienda de Cavalcante.

Por su parte, Carlos Jordy denunció públicamente la acción policial a través de un mensaje en sus redes sociales. El diputado expresó: “En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07:00, la Policía Federal acaba de salir de aquí después de registrar (mi casa) una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos”.

Jordy también indicó que Cavalcante enfrenta acusaciones similares y calificó la situación como una “persecución implacable”.

Los oficiales se llevaron reales
Los oficiales se llevaron reales por una cantidad equivalente a USD 73.600

El Partido Liberal, al que pertenecen ambos legisladores, es actualmente la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 86 de los 513 escaños, y cuenta con 15 de los 81 asientos en el Senado, lo que le otorga un peso considerable en el Congreso brasileño.

A pesar de las acusaciones y el avance de la investigación, Jordy afirmó que continuará con su labor parlamentaria y rechazó cualquier intento de intimidación.

Temas Relacionados

Corrupción en BrasilSóstenes CavalcanteCarlos JordyPartido Liberal de BrasilJair BolsonaroPolicía Federal de BrasilRío de JaneiroÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Chile: avanza un proyecto que endurece penas a choferes del transporte público que protagonicen accidentes fatales

La llamada “Ley Alberto” debe su nombre a un estudiante que murió atropellado por un conductor que dio positivo en el test de estupefacientes

Chile: avanza un proyecto que

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

El Ministerio de Salud emitió una Declaratoria de Alerta Epidemiológica a nivel nacional por la influenza A H3N2 y como medida preventiva para la variante K.

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional

Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia

Choferes, juntas vecinales y algunos actores políticos manifestaron su rechazo al decreto presidencial. El Gobierno, que recibió el respaldo de sectores empresariales, descarta retroceder en su aplicación

Protestas contra el levantamiento de

Israel pidió a Gabriel Boric recibir las credenciales de su embajador en Chile antes de fin de año

El jefe de estado chileno no asistió al tradicional Janucá en La Moneda este jueves, pero fuentes oficiales confirmaron que recibirán las cartas de Peleg Lewi el 30 de este mes.

Israel pidió a Gabriel Boric

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

El delincuente extraditado está vinculado a la incautación de 2.200 kilos de cocaína enterrados en una chacra que serían enviados a Europa; los investigadores creen que tiene vínculos con el prófugo Sebastián Marset

Así fue el traslado del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Balacera en evento infantil por

Balacera en evento infantil por Navidad en el norte del Perú: todo lo que se sabe del crimen de la funcionaria Elena Rojas

Presentan avances en rehabilitación de Acapulco tras huracán John, gobernadora Evelyn Salgado llama a visitar Guerrero

Atentado contra la regidora Andrea Huamaní: sujetos armados golpearon a su amigo y dispararon contra su casa

La ciencia revela si es mejor beber té o café para las mujeres que buscan prevenir la osteoporosis y cuidar los huesos

Ignacio de la Calzada, abogado, explica todo lo que debes saber sobre el periodo de prueba: “Da derecho a paro”

INFOBAE AMÉRICA
El Parlamento Georgia aprueba eliminar

El Parlamento Georgia aprueba eliminar el voto en el extranjero para las elecciones legislativas

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

Lucía Solla Sobral, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Narrativa por la novela 'Comerás flores'

(Previa) Athletic, Betis y Getafe no quieren sustos en la Copa

Ucrania advierte a líderes africanos de que Rusia ofrecerá falsas becas de estudio para reclutar en sus países

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer de

Kristin Cabot, la mujer de la ‘kiss cam’ de Coldplay, llamó “hipócrita” a Gwyneth Paltrow

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

La transformación de Ed Sheeran tras perder 14 kilos: “Hace 10 años era un fumador empedernido que bebía cerveza y comía kebabs”

Russell Brand se burla de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau: “Ese títere globalista”

“Titanic”, un rodaje a todo o nada: el minuto en el que Di Caprio y Winslet sellaron su química y la perla oculta a James Cameron