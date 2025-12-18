América Latina

Incertidumbre en Honduras: tras días de demoras, comenzó el escrutinio especial que definirá el ganador de las elecciones

Con una diferencia de apenas 43.000 votos, la revisión de miles de actas podría alterar la ventaja de Nasry Asfura sobre Salvador Nasralla, en un contexto de tensiones políticas y presión internacional

Designated presidential candidate of the
Designated presidential candidate of the National Party of Honduras Maria Antonieta Mejia shows election results reports as she speaks to the media, in Tegucigalpa, Honduras, December 13, 2025. REUTERS/Leonel Estrada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras comenzó este jueves el escrutinio especial de miles de actas de votación con inconsistencias, proceso que será determinante para definir al vencedor de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Según anunció en la red social X la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, la revisión se desarrolla con la presencia de observadores nacionales e internacionales, y bajo la supervisión de representantes de los partidos.

Serán verificadas unas 2.800 actas, cifra que representa aproximadamente 500.000 votos en disputa y que podría alterar la tendencia actual del proceso electoral. El recuento se realiza en Tegucigalpa y contempla dos turnos diarios de doce horas, utilizando 150 mesas receptoras. Cada partido político acreditó a 400 representantes para participar en la revisión.

La contienda por la presidencia se mantiene ajustada. El candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con el 40,54% de los votos, manteniendo una diferencia de 1,3 puntos porcentuales —unos 43.000 votos— sobre su principal competidor, el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien suma el 39,19 %. Más alejada se ubica Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), con el 19,29%.

El escrutinio se encontraba suspendido tras denuncias de fraude presentadas por parte de los partidos políticos, alegatos que la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró infundados. Según explicó Hall en un mensaje en X, el proceso se reanudó tras varios aplazamientos causados por desacuerdos entre delegados partidarios y problemas administrativos, incluyendo la ausencia de algunas agrupaciones en las mesas de verificación. El inicio efectivo del recuento se produjo a las 15:40 hora local (21:40 GMT), comenzando con la revisión técnica de actas provenientes de un centro de votación en La Ceiba, en el Caribe hondureño.

El CNE no precisó la fecha de conclusión del escrutinio especial. Sin embargo, dispone de plazo hasta el 30 de diciembre para anunciar oficialmente al ganador, quien asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 para el periodo 2026-2030.

Miembros del equipo del candidato
Miembros del equipo del candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, participan en el recuento de actas electorales. REUTERS/Leonel Estrada

Por su parte, Nasralla afirmó en X que el Partido Liberal aceptó revisar las 2.792 actas pendientes, pero solicitó al CNE autorizar además un recuento “voto por voto” de otras 8.084 actas, demanda compartida por el Partido LIBRE. El organismo electoral descartó la posibilidad de una revisión generalizada, argumentando que la Ley Electoral no permite el “voto por voto” en todo el país sin causa justificada y que aceptar tal solicitud pondría en riesgo el sistema legal de escrutinio.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, indicó que reconocerá al candidato que el CNE designe como vencedor y garantizó que la transición de mando se efectuará pacíficamente.

Recientemente, Estados Unidos exhortó al inicio inmediato del escrutinio especial y advirtió sobre posibles consecuencias internacionales si no se procedía con la revisión de las actas.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

