Punta del Este espera su mejor temporada de la pospandemia

Registro general este sábado, 3 de febrero, de una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino

​​Para los empresarios del sector turístico de Uruguay es inevitable mirar de reojo lo que sucede en Argentina cuando faltan pocos meses para la temporada. Desde octubre, en general, el panorama político del vecino y la cotización del dólar pasan a ser parte de la conversación cotidiana de los operadores que tienen como sus principales clientes a los turistas que llegan desde allí.

La coyuntura de este año hace que haya expectativas en los empresarios de Punta del Este, que auguran una buena temporada.

La Intendencia de Maldonado espera que sus destinos turísticos tengan la ocupación más grande desde el fin de la pandemia, informó el diario El Observador.

Fotografía de archivo de una playa en la ciudad de Punta del Este (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

El director de Turismo de la intendencia, Edgar Silvera, contó a ese medio que tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas muchos argentinos terminaron de confirmar sus reservas para la temporada. “La relación financiera Uruguay-Argentina sin dudas nos favorece. Muchos balnearios argentinos van a estar más caros de lo que ofrece Uruguay. Eso es un aditamento más para elegir dónde vacacionar”, dijo el funcionario de la intendencia.

Los datos que brindan los operadores privados –tanto de Punta del Este como de Piriápolis, el segundo balneario más conocido del departamento uruguayo– aventuran una “buena temporada”, proyectó Silvera. “Está casi todo alquilado para los primeros días de enero”, expresó. Además, las reservas para los primeros días de febrero “vienen siendo mejores que años anteriores”.

“Hay una mayor cantidad de plazas y habitaciones ocupadas, además las casas de mayor valor están casi todas alquiladas y van quedando casas de un solo dormitorio”, expresó.

Expectativa por la temporada de verano en Punta del Este (RAMIRO SOUTO)

El director de Turismo aclaró que, sin embargo, todavía no se ha llegado a los valores de las temporadas de 2018 y 2019, que son recordados como los mejores veranos.

A fines de octubre, tras el triunfo de Milei en las legislativas, el ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, había valorado el triunfo. “Lo vemos como un escenario de estabilidad de precios relativos en el cual Argentina no se va a abaratar de manera dramática como observamos en 2022-2023”, valoró en una comparecencia al Parlamento.

“Eso significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico. En particular, para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios. Obviamente, es un tema que seguimos muy de cerca”, consideró Oddone.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, junto al intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani (Intendencia de Maldonado)

En noviembre, en tanto, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, contó en una entrevista con El Observador las expectativas que hay para la temporada. Señaló que encontraba “euforia” tras el triunfo en las elecciones legislativas del presidente Javier Milei en Argentina. “Creo que vamos a tener desde el 15 de diciembre a fines de enero mucha gente y creo que vamos a tener también una estabilidad un poco más larga durante el verano, que es lo que nosotros tratamos de buscar siempre, que el verano sea más largo”, comentó. Abella dijo que la perspectiva para la temporada es buena, según lo que puede ver en la calle y en el ánimo de los operadores turísticos.

“El desarrollo de las inversiones no ha parado. Hoy hay un modelo distinto, se está invirtiendo mucho en barrios privados. Es un desarrollo distinto al que pensábamos, no hay tantos permisos para edificios, pero sí para esos barrios, y cuando uno piensa es gente que por lo menos planea estar cinco o seis meses en el departamentos”, comentó el intendente de Maldonado.

El gobierno departamental anunció que busca encarar la temporada de “una forma distinta”: “Con cambios y con una impronta pensada para dar calidad de servicios y que sea buena para nuestra gente”.