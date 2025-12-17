América Latina

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

El país centroamericano será anfitrión de una serie de presentaciones que buscan atraer visitantes y consolidarse como un referente cultural en la región

El anuncio de la presentación
El anuncio de la presentación con (de derecha a izquierda) Adriana Mira (viceministra de Relaciones Exteriores), Rodrigo Ayala (Presidente de Invest), Mario Villacorta (Director de Two Shows Producciones), Mario Ricardo Villacorta (Director de Producciones Roma) y Morena Valdez (Ministra de Turismo).

Por primera vez en Centroamérica, una artista de proyección global llevará adelante una residencia musical de gran escala. Shakira anunció tres conciertos consecutivos en El Salvador, previstos para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Mágico González, en San Salvador, una apuesta que ya despierta expectativas dentro y fuera de la región.

“El Salvador será escenario de uno de los eventos musicales más importantes de los próximos años”, señaló el comunicado oficial que confirmó el anuncio. La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por El Salvador como Marca País, junto a Two Shows Producciones y Fénix Entertainment, y busca posicionar al país como sede de espectáculos internacionales de primer nivel.

La cantante colombiana Shakira actúa
La cantante colombiana Shakira actúa durante su concierto 'las mujeres ya no Lloran World Tour' (REUTERS/Agustín Marcarian/Archivo)

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta inédita en Centroamérica. “Es una residencia de talla internacional destinada a atraer a miles de visitantes de todos los países centroamericanos hacia uno de los destinos más dinámicos y seguros del continente”, subrayaron. La idea no es solo concentrar tres recitales, sino convertir a San Salvador en un polo cultural durante esos días.

El anuncio se inscribe en un contexto que las autoridades locales describen como de transformación. “Actualmente, El Salvador vive un periodo de extraordinaria estabilidad y crecimiento, posicionándose como uno de los países más seguros de América”, afirmaron desde la producción, al explicar el marco que permitió avanzar con un evento de estas características.

La conferencia de Prensa dónde
La conferencia de Prensa dónde se confirmaron las fechas.

Para Shakira, la residencia también representa un nuevo hito en su carrera. Según se informó, la artista continúa su camino para convertirse en “la artista femenina que más estadios ha llenado en la historia”, y el espectáculo previsto contará con una producción de gran escala, diseñada especialmente para esta serie de conciertos. “Será una experiencia inolvidable que establecerá un nuevo estándar de conciertos en la región”, adelantaron.

Uno de los aspectos centrales del anuncio tiene que ver con el acceso del público. “Con el objetivo de garantizar que tanto salvadoreños como visitantes internacionales puedan disfrutar del espectáculo”, los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 275 dólares, valores que la organización definió como accesibles para un show de esta magnitud.

Morena Valdez (Ministra de Turismo).
Morena Valdez (Ministra de Turismo).

La residencia de Shakira en El Salvador apunta, además, a dejar una marca a largo plazo. “Este evento reafirma el compromiso del país de impulsar el turismo, promover su nueva imagen internacional y ofrecer experiencias de primer nivel”, concluye el comunicado.

