América Latina

Nicaragua otorgó una nueva licencia a una minera china y eleva a 800.000 hectáreas las concesiones en el país

Organizaciones ambientales como Fundación del Río denunciaron violaciones a leyes indígenas y la apertura de áreas protegidas para la minería

Daniel Ortega ha autorizado la
Daniel Ortega ha autorizado la expansión minera en territorios protegidos de Nicaragua

El régimen nicaragüense otorgó una nueva licencia minera a la empresa china Nicaragua Xiajing Minería Group S.A., lo que eleva a aproximadamente casi 800.000 hectáreas el territorio nacional bajo concesión para actividades mineras.

La más reciente autorización cubre 13.350 hectáreas en el municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y fue oficializada en el Diario Oficial La Gaceta. La licencia comprende la explotación de minerales metálicos y no metálicos en la zona de Cerro Simón-Lugar El Socorro.

Esta concesión, entregada por el Ministerio de Energía y Minas, refleja una tendencia de los últimos dos años, en los que el Ejecutivo liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha concedido alrededor de 40 títulos a empresas chinas.

Ortega justificó las concesiones mineras
Ortega justificó las concesiones mineras en foros internacionales como parte de alianzas estratégicas

Muchos de estos instrumentos legales involucran extensiones ubicadas en zonas de protección ambiental como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Reserva de la Biosfera
La Reserva de la Biosfera del Río San Juan fue incluida en los mapas oficiales de concesión minera, pese a su valor ecológico internacional

La Fundación del Río, dirigida por el ambientalista Amaru Ruiz, denunció que este proceso contraviene la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible el 6 de mayo, quedó sin efecto el reglamento previo sobre áreas protegidas, lo cual, según la organización, abrió la puerta a que la minería industrial reciba títulos en zonas previamente designadas como de amortiguamiento ecológico.

Por su parte, la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), agrupación opositora en el exilio, tildó de “ecocidio” la entrega masiva de tierras indígenas a empresas chinas, exigiendo la “anulación inmediata” de las licencias expedidas. Para Pude, el régimen privilegia intereses externos sobre la protección de comunidades ancestrales y recursos naturales.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había concedido 299 licencias mineras: 172 para minería metálica y 127 para minería no metálica.

Empresas mineras chinas suman ya
Empresas mineras chinas suman ya cerca de 800.000 hectáreas bajo concesión en Nicaragua

El sector minero se consolidó como pilar de la economía local, con exportaciones de USD 1.391,6 millones en 2024, lo que implica un incremento del 20,1 % respecto al año anterior, según el Banco Central de Nicaragua.

A nivel internacional, la expansión de concesiones mineras ha coincidido con discursos de Daniel Ortega en foros regionales, en los que señaló a Estados Unidos por supuesta injerencia y sanciones económicas contra América Latina.

La política minera de Daniel
La política minera de Daniel Ortega enfrenta duras críticas de la oposición y organizaciones ambientales

Durante la reciente cumbre virtual del ALBA-TCP, Ortega denunció un “cerco militar” y vinculó la presión estadounidense al interés sobre materias primas, enfocado particularmente en el petróleo venezolano y las reservas minerales nicaragüenses. Bajo ese contexto, solicitó a los países del ALBA responder ante lo que consideró amenazas a la soberanía y defendió la política de alianzas económicas y mineras con empresas como Nicaragua Xiajing Minería Group S.A.

Las declaraciones de Ortega tuvieron lugar en un marco de aumento de restricciones y sanciones aplicadas por Washington a Nicaragua.

(Con información de EFE)

