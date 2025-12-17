América Latina

Chile: para qué candidato fueron los votos de Franco Parisi

Un estudio de Pulso Ciudadano arrojó que buena parte de los votantes del líder del PDG se inclinaron por José Antonio Kast

Guardar
Algunos expertos aseguran que el
Algunos expertos aseguran que el economista perdió capital político.

Una de las grandes interrogantes en el balotaje presidencial del domingo pasado entre el ahora presidente electo José Antonio Kast y la carta oficialista, Jeannette Jara, era hacia dónde irían los votos del líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien se erigió con el tercer lugar en la primera vuelta (19,8%), y llamó a sus 2.550.770 electores a votar nulo, cosa que significaría un “ahorro” para el Estado puesto que el Servicio Electoral (Servel) paga a los candidatos por sufragio recibido alrededor de $400 (USD 0,43 centavos).

Su llamado, la verdad, no fue escuchado, pues finalmente solo un 5,84% votó nulo y el 1,23% lo hizo en blanco, lo que da un total de poco mas de un 7% (alrededor de 800 mil votos), cifra mucho menor que la que proyectaban los analistas políticos y al interior del PDG.

Este martes, un sondeo de Pulso Ciudadano reveló hacia dónde se fueron los sufragios no solo de Parisi, sino también del resto de los candidatos que quedaron en el camino en la primera vuelta.

Así las cosas, de acuerdo al análisis y sin considerar los votos nulos, un 57,3% de los votos de Parisi fueron para Kast, mientras que el 42,7% se inclinó por Jara.

Como era de esperar, el republicano también recibió el 96,6% de los votos del libertario Johannes Kaiser, quien se alzó con el cuarto lugar en primera vuelta con el 13,94%. Solo el 3,4% de sus adherentes votó por la militante comunista.

En tanto, el 74,4% de los seguidores de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,46% en primera vuelta), se decidieron en el balotaje por Kast, versus el 25,6% que lo hizo por Jara.

La candidata perdedora logró llevarse solamente el apoyo casi irrestricto -y simbólico- de los candidatos Eduardo Artés (0,6%) y Harold Mayne-Nicholls (1,26%), pues el 97,3 de los sufragios del profesor ultraizquierdista fueron para Jara, al igual que el 78,2% de los votos del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP).

Cosa rara, los votos de Marco Enríquez-Ominami (1,2%), político alineado a la izquierda, se distribuyeron casi equitativamente entre Kast y Jara: 50,7% versus 49,3%.

Un 57,3% de los votos
Un 57,3% de los votos de Parisi fueron para Kast y el 42,7% para Jara.

Pérdida de capital político

Desde el PDG, sin embargo, aseguraron que este escenario no le resta capital político a su líder.

“Esto no significa ninguna derrota. Nunca llamamos a votar nulo. Lo que nosotros hicimos fue una consulta online, pero nunca hicimos campaña por el nulo”, aseguró su presidente, Rodrigo Vattuone.

En la misma línea, el propio Parisi manifestó en tanto que “nuestra opinión fue votar nulo, pero nosotros nunca hicimos campaña al respecto. (Kast) tendrá en el PDG un aliado para la buenas ideas, y un enemigo acérrimo las veces que quiera perjudicar a la clase media”.

A pesar de ello, algunos analistas piensan lo contrario. Uno de ellos es Roberto Munita, director de Administración Pública en la UNAB y miembro del Consejo para la Transparencia, quien sostuvo a BioBíoChile que, “raya para la suma, el consejo de Parisi no fue oído”.

“Esto efectivamente afecta su capital político y lo deja en mal pié para iniciar en marzo su camino a una candidatura 2029″, aseguró.

Temas Relacionados

Franco ParisiJosé Antonio KastJeannette JaraPartido de la GenteJohannes KaiserEvelyn Matthei

Últimas Noticias

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

El gremio denunció competencia desleal y reclamó medidas urgentes para proteger la economía local: se perdieron 5.000 puestos de trabajo y el recorte de inversiones superó los 450 millones de dólares

La industria siderúrgica de Brasil

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

La agencia de la ONU registra cuatro experiencias gastronómicas para incluirlas en un atlas internacional de alimentos que busca proteger y transmitir tradiciones alimentarias

La Unesco documenta cuatro experiencias

Bolivia: reportan 600 familias afectadas por inundaciones en Santa Cruz

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental informó que 600 familias de 11 comunidades se vieron afectadas por el temporal que azotó principalmente la región oriental del país

Bolivia: reportan 600 familias afectadas

Dos brasileños vinculados a organizaciones criminales se fugaron de una cárcel de máxima seguridad en Bolivia

Según reportes preliminares, utilizaron una escalera para superar los muros de la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Ambos están implicados en asesinatos

Dos brasileños vinculados a organizaciones

Las ambiciones de Xi Jinping en áreas sensibles de América Latina: el nuevo Libro Blanco de China

El documento detalla planes para expandir la presencia de Beijing en sectores estratégicos como tecnología, defensa y espacio, posicionando al país asiático en posible curso de colisión con Washington

Las ambiciones de Xi Jinping
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los pumas comenzaron a cazar

Los pumas comenzaron a cazar pingüinos en la Patagonia: por qué indica el éxito de la restauración ecológica en la zona

Antelm Pujol, doctor: “El ayuno intermitente es una gran herramienta si realmente no te genera ansiedad”

Don Izquierdo llamó “traidor” a Miguel Polo Polo, y el congresiste le contestó: “Cumplí exactamente lo que prometí”

Cuánto cuesta el pan dulce para Navidad en promedio en CABA

Armando Benedetti confía en que las reformas del Gobierno Petro tengan un nuevo capítulo con la entrada de la siguiente administración

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Gobierno rumano supera moción de censura de ultranacionalistas, la quinta en seis meses

Concluye 'Emegae', iniciativa de la UMA que aborda desigualdad de género en Educación Superior e Investigación

Los usuarios de las gafas Ray-Ban Meta y Oakle Meta ya pueden usar comandos en español para Spotify y Apple Music

OnePlus Pad Go 2, una tableta para el entretenimiento y la productividad con IA, funciones multidispositivo y 5G

Trump arremete contra Rob Reiner y afirma que estaba obsesionado con él

ENTRETENIMIENTO

El final explicado de ‘IT:

El final explicado de ‘IT: Welcome to Derry’: quién es la mujer del epílogo y la conexión con las películas

Así fue capturado el hijo de Rob Reiner: cámaras captaron cada paso previo a su arresto en Los Ángeles

Rob Reiner: nuevos detalles de su muerte y la complicada relación con su hijo Nick salen a la luz

Qué es la ley del asesino y por qué Nick Reiner no tendría derecho a la herencia de sus padres

Murió el actor Gil Gerard, protagonista de “Buck Rogers en el siglo XXV”