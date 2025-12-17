Chile: para qué candidato fueron los votos de Franco Parisi

Algunos expertos aseguran que el economista perdió capital político.

Una de las grandes interrogantes en el balotaje presidencial del domingo pasado entre el ahora presidente electo José Antonio Kast y la carta oficialista, Jeannette Jara, era hacia dónde irían los votos del líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien se erigió con el tercer lugar en la primera vuelta (19,8%), y llamó a sus 2.550.770 electores a votar nulo, cosa que significaría un “ahorro” para el Estado puesto que el Servicio Electoral (Servel) paga a los candidatos por sufragio recibido alrededor de $400 (USD 0,43 centavos).

Su llamado, la verdad, no fue escuchado, pues finalmente solo un 5,84% votó nulo y el 1,23% lo hizo en blanco, lo que da un total de poco mas de un 7% (alrededor de 800 mil votos), cifra mucho menor que la que proyectaban los analistas políticos y al interior del PDG.

Este martes, un sondeo de Pulso Ciudadano reveló hacia dónde se fueron los sufragios no solo de Parisi, sino también del resto de los candidatos que quedaron en el camino en la primera vuelta.

Así las cosas, de acuerdo al análisis y sin considerar los votos nulos, un 57,3% de los votos de Parisi fueron para Kast, mientras que el 42,7% se inclinó por Jara.

Como era de esperar, el republicano también recibió el 96,6% de los votos del libertario Johannes Kaiser, quien se alzó con el cuarto lugar en primera vuelta con el 13,94%. Solo el 3,4% de sus adherentes votó por la militante comunista.

En tanto, el 74,4% de los seguidores de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,46% en primera vuelta), se decidieron en el balotaje por Kast, versus el 25,6% que lo hizo por Jara.

La candidata perdedora logró llevarse solamente el apoyo casi irrestricto -y simbólico- de los candidatos Eduardo Artés (0,6%) y Harold Mayne-Nicholls (1,26%), pues el 97,3 de los sufragios del profesor ultraizquierdista fueron para Jara, al igual que el 78,2% de los votos del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP).

Cosa rara, los votos de Marco Enríquez-Ominami (1,2%), político alineado a la izquierda, se distribuyeron casi equitativamente entre Kast y Jara: 50,7% versus 49,3%.

Pérdida de capital político

Desde el PDG, sin embargo, aseguraron que este escenario no le resta capital político a su líder.

“Esto no significa ninguna derrota. Nunca llamamos a votar nulo. Lo que nosotros hicimos fue una consulta online, pero nunca hicimos campaña por el nulo”, aseguró su presidente, Rodrigo Vattuone.

En la misma línea, el propio Parisi manifestó en tanto que “nuestra opinión fue votar nulo, pero nosotros nunca hicimos campaña al respecto. (Kast) tendrá en el PDG un aliado para la buenas ideas, y un enemigo acérrimo las veces que quiera perjudicar a la clase media”.

A pesar de ello, algunos analistas piensan lo contrario. Uno de ellos es Roberto Munita, director de Administración Pública en la UNAB y miembro del Consejo para la Transparencia, quien sostuvo a BioBíoChile que, “raya para la suma, el consejo de Parisi no fue oído”.

“Esto efectivamente afecta su capital político y lo deja en mal pié para iniciar en marzo su camino a una candidatura 2029″, aseguró.