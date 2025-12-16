Santiago Peña afirmó que Paraguay impulsará la apertura económica al asumir la Presidencia del Mercosur

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Paraguay se alista para asumir la Presidencia rotativa del Mercosur con el objetivo de promover una mayor apertura económica en el bloque.

El presidente Santiago Peña anunció que, bajo el liderazgo paraguayo, se priorizarán la integración regional, la conectividad y la seguridad energética, en un contexto marcado por la próxima cumbre del Mercosur y la expectativa de avanzar en el acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Durante un discurso en el Palacio de López, Peña expuso las prioridades de su gestión al frente del bloque sudamericano. “Aspiramos a que esta presidencia sea una oportunidad para profundizar el diálogo con nuestros socios extrarregionales y consolidar al Mercosur como un bloque que mira al futuro con dinamismo y apertura, preparado para responder a los grandes desafíos del siglo XXI”, afirmó el mandatario.

Entre los ejes de su agenda, resaltó el fortalecimiento de la integración regional, la promoción de la apertura económica y el avance en temas como la conectividad, la seguridad energética, la agilización del comercio y la modernización institucional.

El acto, celebrado en la sede del Ejecutivo en Asunción, reunió a 23 embajadores y jefes de misión acreditados en Paraguay, así como a 11 representantes de organismos internacionales, quienes acudieron para presentar sus saludos con motivo de las fiestas de fin de año.

Una manifestación de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en París, Francia, el 14 de octubre pasado (REUTERS/Stephane Mahe)

En ese marco, el nuncio apostólico Vincenzo Turturro destacó el compromiso del cuerpo diplomático con la paz, el diálogo entre culturas y la cooperación internacional, elementos que consideró esenciales para afrontar los desafíos globales.

La transición de la presidencia del Mercosur de Brasil a Paraguay se formalizará durante la cumbre prevista para el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu, ciudad situada en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.

En este encuentro, se prevé que el bloque avance en la suscripción del acuerdo de asociación con la Unión Europea, un proceso que ha requerido más de 25 años de negociaciones.

El estado de las conversaciones con la Unión Europea sigue siendo un punto central. Mientras la Comisión Europea mantiene la confianza en alcanzar un acuerdo antes de fin de año, Francia ha solicitado posponer la firma y continuar negociando medidas de protección para el sector agrícola europeo.

Esta postura ha generado expectativas y cautela entre los países sudamericanos, que ven en el acuerdo una oportunidad para proyectar al Mercosur como un bloque dinámico y abierto.

En este escenario, el Mercosur ha reiterado su disposición para concretar el acuerdo con la Unión Europea, dejando en manos de los países comunitarios la decisión final sobre la firma del tratado.