Estos son los nombres que evalúa José Antonio Kast para su primer gabinete

Kast estaría tentando esta misma jornada al economista chileno y actual viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, para el Ministerio de Hacienda.

Desde hace varias semanas el presidente electo José Antonio Kast viene alistando junto a su equipo los nombres de los ministros que conformaran su primer gabinete, el que ya aseguró será “transversal” a fin de incluir a sus aliados políticos, y debido también en parte a que el Partido Republicano no tiene la “musculatura” ni la experiencia suficiente para llenar todos los cargos.

La idea, dicen desde adentro, es dar una señal de unidad y apertura en el conglomerado y formar un equipo que dé cabida a personeros de Chile Vamos, libertarios, socialcristianos y Demócratas.

Jorge Quiroz podría convertirse en triministro de Economía, Minería y Energía.

El núcleo republicano

De acuerdo a un artículo de El Mercurio, el primer nombre que salta a la palestra es el de uno de los asesores más cercanos de Kast y el encargado de su equipo económico, Jorge Quiroz, quien podría convertirse en triministro de Economía, Minería y Energía, idea que el el mandatario electo lanzó en el último debate televisivo.

Otro que suena fuerte es el vicealmirante (r) Alberto Soto en la cartera de Seguridad, una de las mas sensibles y complicadas.

En la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) aparece el exministro Claudio Alvarado, militante de la UDI pero muy cercano a Kast y con experiencia tendiendo puentes con la izquierda.

Otros republicanos con chances son Rodrigo Álvarez en Interior, la periodista Mara Sedini en la Secretaría General de Gobierno (vocera), y Carmen Soza y María Jesús Wulff en ministerios como el de la Mujer o la Subsecretaría de la Niñez.

El senador Juan Antonio Coloma es una de las cartas de RN.

Chile Vamos

Aunque el conglomerado formado por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) perdió protagonismo frente a los republicanos y pasó a segundo plano, de todas maneras siguen siendo una fuerza preponderante en el conglomerado, por lo que desde la UDI levantan nombres como el del senador Juan Antonio Coloma, Máximo Pavez y el exdiputado Issa Kort en alguna subsecretaría.

En tanto, en RN ven con bueno ojos al excanciller de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El libertario Johannes Kaiser suena en Defensa.

¿Kaiser en Defensa?

Aunque el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró en conversación con Radio Infinita no saber aún si era “buena idea” convertirse en ministro del futuro primer gabinete, lo cierto es que este lunes se reunió con Kast justamente para definir su posible arribo a la cartera de Defensa.

“Yo, honestamente, creo que los ministerios son cargos y los cargos son cargas. Habría que ver, habría que ver si efectivamente existe la voluntad o la necesidad de que yo me integre en el Gobierno en una posición de ministro”, sostuvo este lunes previo a dicha reunión.

Finalmente, desde el Partido Socialcristiano y Demócratas también han señalado que ya han enviado sus propuestas el equipo del presidente electo, y también queda por ver qué dirá José Luis Daza, economista chileno y actual viceministro de Economía de Argentina, a quien Kast estaría tentando para Hacienda esta misma jornada en su visita exprés a ese país.