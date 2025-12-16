América Latina

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La Policía apunta al núcleo financiero de la mayor facción criminal de Río de Janeiro, al bloquear cuentas y bienes usados para blanquear dinero del narcotráfico y sostener su control territorial en varios estados del país

Guardar
Un policía observa a personas
Un policía observa a personas ensangrentadas en la parte trasera de un camión policial trasladado al Hospital Getulio Vargas durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

La Policía brasileña desplegó este martes una operación de gran escala contra el denominado “corazón financiero” del Comando Vermelho (CV), una de las mayores organizaciones criminales del país, y logró bloquear bienes y cuentas por un valor estimado de 600 millones de reales, unos 100 millones de dólares, según informaron las autoridades del estado de Río de Janeiro.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en los estados de Río de Janeiro, sede histórica de la facción, Minas Gerais y Mato Grosso. De acuerdo con la Policía Civil fluminense, los agentes realizaron allanamientos en múltiples direcciones, incautaron dispositivos electrónicos y documentación, y embargaron bienes muebles e inmuebles vinculados a una compleja trama de lavado de dinero.

La investigación permitió establecer que el Comando Vermelho no depende únicamente de los ingresos derivados del narcotráfico. Según los investigadores, la organización montó a lo largo de los años un sistema financiero paralelo destinado a recibir, ocultar y mover recursos ilícitos dentro del sistema bancario formal, con el objetivo de sostener su estructura criminal y reducir la exposición de sus principales líderes.

Ese flujo de dinero es clave para financiar la compra de drogas, armas y vehículos, así como para adquirir propiedades y garantizar el control territorial en barrios y favelas bajo influencia del grupo. En esas zonas, el CV también obtiene ingresos mediante la extorsión sistemática de los residentes, a quienes impone el pago de servicios como internet, televisión por cable y transporte informal.

El foco de la operación fue precisamente asfixiar ese circuito económico. Las autoridades señalaron que el objetivo es “provocar el colapso de la caja” de la facción, desmantelando el entramado financiero que permite su funcionamiento cotidiano y su capacidad de expansión.

Policías se refugian durante la
Policías se refugian durante la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Al menos 2500 agentes participaron en un operativo para detener a narcotraficantes del Comando Vermelho (CV), que dejó al menos 18 sospechosos y varios policías muertos (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

La Policía identificó como figuras centrales del esquema a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, señalado como uno de los máximos líderes del Comando Vermelho, y a Carlos da Costa Neves, conocido como Gardenal, considerado su principal operador financiero. Ambos habrían estructurado la red de blanqueo mediante el uso de testaferros y empresas fantasma.

Según la investigación, personas vinculadas al tráfico de drogas realizaban depósitos en efectivo de forma fraccionada y en distintas sucursales bancarias para evitar alertas automáticas y controles antilavado. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas radicadas en otros estados, lejos de las zonas donde la actividad del narcotráfico resulta más visible.

Ese desplazamiento geográfico del dinero buscaba, de acuerdo con la Policía, reducir la exposición directa de los líderes criminales y dificultar el rastreo de los recursos por parte de las autoridades financieras y judiciales.

La acción forma parte de la Operación Contenção (Contención), una estrategia impulsada por el Gobierno del estado de Río de Janeiro, encabezado por el gobernador Cláudio Castro, para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho y otras facciones criminales en áreas urbanas y periurbanas.

El operativo se inscribe en un contexto de creciente violencia asociada a las intervenciones policiales en favelas. El pasado 28 de octubre, una de las fases de esa misma operación terminó con la muerte de al menos 122 personas, en su mayoría presuntos integrantes del Comando Vermelho, en dos complejos de favelas de Río de Janeiro. Fue la acción policial más letal registrada hasta ahora en la historia del país.

Ese antecedente ha reavivado el debate en Brasil sobre los límites del uso de la fuerza, la eficacia de las políticas de seguridad centradas en la confrontación armada y la necesidad de atacar las bases económicas del crimen organizado. Para las autoridades, el golpe al sistema financiero del CV representa un cambio de énfasis: menos énfasis en la ocupación armada del territorio y más en la desarticulación de los flujos de dinero que sostienen a las organizaciones criminales.

Temas Relacionados

Comando VermelhoBrasil

Últimas Noticias

San Pablo enfrenta una crisis de agua histórica por una sequía: 22 millones de personas afectadas

Se registran severas restricciones en el servicio, con cortes de hasta 16 horas diarias

San Pablo enfrenta una crisis

Netanyahu felicitó a José Antonio Kast: “Israel espera trabajar estrechamente con usted”

Tanto el primer ministro como el Canciller, Gideon Sa’ar, felicitaron públicamente al Presidente electo de Chile

Netanyahu felicitó a José Antonio

Santiago Peña afirmó que Paraguay impulsará la apertura económica al asumir la Presidencia del Mercosur

La transición de liderazgo en el bloque sudamericano abre una etapa de expectativas renovadas y desafíos en la relación con Europa y la modernización institucional

Santiago Peña afirmó que Paraguay

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

El agravamiento de los síntomas del ex presidente de Brasil y la persistencia de dolencias motivaron la solicitud de medidas alternativas y atención médica

Los abogados de Jair Bolsonaro

Estos son los nombres que evalúa José Antonio Kast para su primer gabinete

Aunque varios ministros vendrán de su núcleo, el mandatario electo tendrá que darle espacio a sus aliados

Estos son los nombres que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Municipalidad de Lima retrocede y

Municipalidad de Lima retrocede y ratifica que no cobrarán peajes en la Panamericana Sur “hasta todo el próximo año”

Argentina volvió a pedir por liberación de Nahuel Gallo ante la ONU a más de un año de su desaparición en Venezuela

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

Fórmula 1: fechas de lanzamientos y tests que marcarán el inicio de la temporada 2026 para Checo Pérez

Víctor Revoredo afirma que el 99,9% de la Policía Nacional son “gente buena” y que los agentes irrecuperables capturados por sus propios compañeros

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Unos de fiesta y otros sin casa en el corazón de la Ciudad de México

Intensas lluvias dejan más de 900 desplazados y 190 casas con daños en el centro de Cuba

Siria comunica a EEUU que el ataque de Palmira es intento de desestabilizar las relaciones

Suben a siete los fallecidos por las inundaciones en la región más poblada de Bolivia

El Atlético de Madrid tropieza en Ipurua y se distancia de Real Madrid y Real Sociedad en la Liga Moeve F

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner perdió la virginidad

Nick Reiner perdió la virginidad con una trabajadora sexual y usó dinero robado de sus padres

Jim Carrey detuvo el rodaje de ‘El Grinch’ tras un susto con Taylor Momsen

Renate Reinsve explicó por qué se negó a seguir la industria y ahora podría ganar un Óscar: “No me sometí a las reglas en absoluto”

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa