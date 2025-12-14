América Latina

José Antonio Kast dijo que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país

El candidato por el Partido Republicano, favorito en todas las encuestas, habló con la prensa tras emitir su voto en Santiago, durante el balotaje de este domingo

José Antonio Kast, candidato a
José Antonio Kast, candidato a presidente por el Partido Republicano (REUTERS/Juan Gonzalez)

José Antonio Kast votó este domingo en la localidad rural de Paine, en la que se asentó su familia cuando emigró desde Alemania, en el balotaje para elegir al próximo presidente de Chile, en el que parte como favorito frente a la aspirante oficialista Jeannette Jara.

En una intervención ante la prensa tras ejercer el sufragio, el candidato del Partido Republicano sostuvo que el país atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruirlo.

Asimismo, prometió ser “el presidente de todos los chilenos” si resulta elegido, pero también redujo las expectativas sobre la acción de su hipotético gobierno. “Quien gane tiene una tremenda responsabilidad, la de todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan. No tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia”, afirmó.

Kast votó en Santiago (REUTERS/Rodrigo
Kast votó en Santiago (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Más allá de las diferencias políticas, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, esta en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, agregó.

Asimismo, quiso bajar las expectativas sobre sus promesas de Gobierno y advirtió de que no va a poder solucionar los problemas del país de manera rápida pese a que ese ha sido el núcleo de su programa electoral junto a la instalación de un ejecutivo “de emergencia nacional” para transformar y sacar a Chile de la gran crisis en la que opina está sumido el país.

Kast también prometió “tener las mejores relaciones” con los países vecinos y en particular con el presidente de Argentina, Javier Milei, al que alabó y con el que dijo compartir “sueños”, estrategias y políticas.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es saber cual será el porcentaje de blancos y nulos en una votación que por primera vez en la historia de Chile es obligatoria para los más de quince millones de personas censadas.

Personas ingresan a una cabina
Personas ingresan a una cabina de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Diego Reyes

Una de las claves será, así mismo, el destino del cerca del 20 por ciento de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a votar en blanco.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según el último sondeo Ipsos de octubre.

Expertos señalan sin embargo que la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de crímenes violentos como el secuestro y la extorsión, de la mano de la llegada al país de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

(con información de EFE y AFP)

