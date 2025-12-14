Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile: “La democracia se cuida todos los días”

Boric votó en Punta Arenas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ejerció el domingo su derecho al voto por última vez como mandatario en el balotaje que elegirá a su sucesor e hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia desde su ciudad natal de Punta Arenas.

Boric llegó cerca de las 9:06 horas al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán para emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.

A diferencia de la primera vuelta, el mandatario dejó a su hija Violeta con su madre en la puerta y entró solo al centro de votación, donde saludó a las personas en su mesa y ofreció declaraciones a la prensa tras depositar el sufragio en la mesa 235.

“Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años. La democracia se cuida todos los días, pero en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación”, afirmó.

El presidente subrayó que “la democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno”.

Boric se mantuvo alrededor de 35 segundos en el interior de la cámara secreta antes de depositar su voto en la urna. En su punto de prensa posterior, el mandatario también elogió la confiabilidad y efectividad del sistema electoral chileno.

“En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, destacó.

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, acompañado por su esposa María Pía Adriásola, vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 14 de diciembre de 2025. (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El presidente aseguró que tanto Jara como Kast contarán con todo el respeto de la institucionalidad chilena, independientemente del resultado. “Hoy llamaré a quien resulte ganador del balotaje y mañana la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso, que en Chile es relativamente largo”, indicó.

“Me ha tocado ver tanto presencialmente como por medios de comunicación en muchos países en donde los cambios de mando son una tensión, incluso independiente de quién sea él o la ganadora”, comentó Boric, quien aseguró al ganador el respeto institucional completo.

Consultado sobre si la evaluación de su gobierno podría influir en el resultado electoral, Boric señaló: “Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no. Acá Chile está decidiendo por su futuro”.

“Los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país, y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro”, complementó. También afirmó que “acá se gobierna hasta el último día” y destacó que “esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas”.

Antes del voto de Boric, había sufragado en Santiago el ex presidente socialista Ricardo Lagos, y casi al mismo tiempo lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que, gane quien gane, se mantengan políticas de estado nacionales.

Más de 15,6 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para elegir entre Jara, candidata unitaria de una amplia coalición progresista que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y Kast, fundador del Partido Republicano.

Un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas para dar inicio a la jornada electoral. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 18:00 hora local y se espera que los resultados se conozcan un par de horas después.