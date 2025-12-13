El ex presidente boliviano Luis Arce pasó su primera noche en prisión

El ex presidente boliviano Luis Arce Catacora ingresa a la prisión de San Pedro luego de que un juez ordenó su prisión preventiva durante cinco meses como parte de una investigación por presunto peculado, en La Paz, Bolivia, el 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El ex presidente boliviano Luis Arce, en el cargo hasta el pasado 8 de noviembre, pasó su primera noche en la cárcel de San Pedro de La Paz en condiciones de aislamiento luego de que un juez dictara cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante el período en el que fue ministro de Economía bajo el mandato del ex presidente Evo Morales en el caso que lleva el nombre del fondo.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, dijo que Arce recibió atención médica, psicológica, legal y social. “Se ha designado un espacio en el sector Posta, donde se está garantizando su seguridad. Ha recibido la atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable”, explicó en declaraciones a la prensa, según recoge el diario boliviano ‘El Deber’.

López indicó que se le han aplicado los procedimientos regulares, sin privilegios, aunque precisó que durante las noches permanecerá aislado de manera preventiva para resguardar su integridad física. “No está aislado permanentemente. Durante el día recibirá el tratamiento regular y por la noche se toman medidas de seguridad”, detalló.

En cuanto a su estado de salud, Régimen Penitenciario ha apuntado que fue evaluado por el médico del centro penitenciario, quien determinó que presenta signos vitales normales.

Respecto a la enfermedad oncológica mencionada por su defensa en audiencia cautelar, López ha indicado que la patología requiere controles periódicos y que la última revisión médica conocida data de octubre: “Si se presenta alguna emergencia, contamos con personal médico para atenderla de inmediato”.

Arce entró en prisión en la noche del viernes en medio de un fuerte resguardo policial. “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”, declaró a los medios.

El juez anticorrupción Elmer Laura ha dictado prisión provisional a petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.

La defensa del exmandatario ha anunciado ya que apelará la decisión judicial y sostiene que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad.

El ex mandatario está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Fue aprehendido el miércoles en La Paz y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde espera la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado ha pedido tres meses de detención preventiva por la presunta malversación de fondos que habrían sido transferidos a cuentas personales para proyectos que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusos entre 2009 y 2015, cuando Arce encabezaba el Ministerio de Economía y era parte del Directorio del Fondo. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, calculó en cerca de 52 millones de dólares el daño económico provocado al Estado por el mal manejo de los recursos originalmente destinados a promover el desarrollo campesino.

El presidente del TSJ aclaró ante los medios locales que el expresidente fue imputado en su condición de exministro de Economía y que la investigación se centra exclusivamente en el periodo en el que ejerció ese cargo. En ese sentido, recalcó que Arce “no goza en este proceso de un juicio de responsabilidades, sino que corresponde a un proceso ordinario”.

