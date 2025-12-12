América Latina

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales

El bloque de los 27 expresó su preocupación por el prolongado retraso del escrutinio y exigió que el recuento avance sin presiones sobre el Consejo Nacional Electoral

La Unión Europea (UE) expresó este viernes su respaldo al proceso electoral en Honduras y a la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un escenario marcado por una de las contiendas presidenciales más ajustadas de la historia reciente.

El pronunciamiento llega mientras el organismo se alista para revisar 2.773 actas con irregularidades, una etapa que podría inclinar la balanza entre los aspirantes del Partido Nacional y del Partido Liberal.

El pueblo hondureño votó pacíficamente y en gran número, reafirmando su compromiso con la democracia”, señaló un vocero de la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, a través de un comunicado.

La declaración considera clave permitir el trabajo del órgano electoral y solicita “a todos los candidatos que esperen y respeten el proceso de recuento”.

La UE subrayó la importancia de no ejercer presiones o acciones que puedan entorpecer la labor de las autoridades responsables y sostuvo que “la voluntad del pueblo hondureño debe ser respetada”.

El Partido Nacional, con Nasry “Tito” Asfura como abanderado y respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con el 40,52% de los votos (1.298.835 papeletas), según el último reporte del CNE.

Su rival directo, el candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla, acumula el 39,48%. Solo 42.407 votos separan a ambos postulantes, mientras que la candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar con 19,29% de respaldo. El escenario está marcado por un escrutinio particularmente lento, que ha dejado en suspenso la proclamación oficial del vencedor.

La lentitud y las “dificultades técnicas” señaladas por los consejeros han exacerbado la incertidumbre y disparado las sospechas en torno al proceso, especialmente al considerar que el recuento final depende de miles de actas irregulares, que según analistas podrían sumar más de 500.000 votos no escrutados con transparencia. El país registra un historial de elecciones polémicas y mantiene una débil institucionalidad, agravada por altos niveles de pobreza, migración y desconfianza en las autoridades.

La misión de observación electoral enviada por la Unión Europea permanece en Honduras desde el 30 de noviembre, supervisando el desarrollo del recuento y el comportamiento de actores clave.

El CNE es el único órgano que debe proclamar los resultados”, reiteró el bloque europeo, destacando la necesidad de preservar el estado de derecho y la autonomía de las instituciones.

Además de presidente, los hondureños acudieron a las urnas para elegir 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. El proceso, que registró la participación de alrededor de tres millones de electores sobre 6,5 millones habilitados, ha sido calificado como pacífico pese a incidentes menores reportados por observadores internacionales.

El contexto político se ha agravado tras el rechazo explícito a los datos ofrecidos por el CNE por parte de Rixi Moncada, quien acusó al gobierno estadounidense de intervenir en el proceso y llamó a marchas, previstas para los próximos días. Libre, el partido al que pertenece, nació tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.

La UE recalcó que, en esta etapa de recuento y disputa por el resultado, la “responsabilidad recae en los partidos políticos y las autoridades para abstenerse de ejercer acciones que frustren el trabajo institucional” y anticipó que seguirá monitorizando las declaraciones del CNE y el desenvolvimiento de los acontecimientos hasta el cierre oficial del proceso.

