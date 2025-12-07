Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pidió este sábado en San Antonio de Flores, al este de Honduras, que se ponga fin a lo que calificó como un robo de votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y reclamó por irregularidades registradas tras los comicios generales del 30 de noviembre.

“Tengan presente que aquí hay ladrones de izquierda y de derecha. Que dejen de robarme los votos en el Consejo Nacional Electoral porque a ellos nadie los quiere por corruptos”, enfatizó el aspirante a la Presidencia de Honduras, señalando tanto al Partido Nacional, cuya candidatura es liderada por Nasry ‘Tito’ Asfura, como al oficialista Libertad y Refundación (Libre) de Rixi Moncada.

Nasralla recorrió San Antonio de Flores, municipio cercano a la frontera con Nicaragua, acompañado por una caravana y vistiendo prendas rojas en representación del Partido Liberal. En esta localidad, más de cinco mil personas están habilitadas para votar este domingo. “No hay que anular las elecciones, hay que poner a alguien que cuente lo que ya se votó, aunque tarde, lo que tarde”, agregó en su discurso.

Los habitantes de San Antonio de Flores, municipio ubicado al sur del departamento de El Paraíso, volverán a las urnas este 7 de diciembre de 2025 para elegir a los candidatos a la Presidencia de Honduras, a la alcaldía local y a los diputados al Congreso Nacional.

Salvador Nasralla afirmó que le están robando los votos en el CNE tras el “problema técnico” en el sistema de escrutinio (X)

El CNE decidió reprogramar las elecciones generales en esta localidad luego de que el pasado 30 de noviembre no se pudieran instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) previstas. Según denuncias realizadas por el alcalde y candidato liberal, Pedro Cáceres, la jornada electoral anterior estuvo marcada por irregularidades vinculadas al tráfico de credenciales de miembros de las juntas receptoras.

San Antonio de Flores cuenta con un padrón electoral de 4.996 votantes repartidos en las 17 JRV. Aunque la cifra es modesta, el peso de estos sufragios podría resultar decisivo en la definición de la contienda presidencial a nivel nacional en Honduras.

Con el 88,02% del escrutinio, los resultados oficiales preliminares posicionan a Nasralla en segundo lugar, con 1.112.570 votos (39,49%), a una corta distancia de Nasry Asfura, que lidera con 1.132.321 votos (40,19%). En tercer lugar, la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido Libre, acumula 543.675 sufragios a su favor (19,30%).

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, señaló que la caída del sistema de escrutinio de las elecciones se debió a “problemas técnicos ajenos al pleno” y “ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada”.

Hall enfatizó ante periodistas: “Quiero dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua”.

Por su parte, la consejera Cossette López-Osorio aseguró que, pese al incidente , “se han adoptado las medidas correctivas para asegurar la rápida, segura, confiable y transparente conclusión del escrutinio general. Es decir, de la contienda presidencial y también de los demás niveles selectivos”.

Ana Paola Hall y Cossette López, asesoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), asisten a una conferencia de prensa (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Cossette López-Osrio enfatizó que “el diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente”. Destacó que el organismo “sigue trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad”.

La referencia a quienes “buscan municiones” apuntó al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), cuyos representantes solicitaron este sábado la anulación de las elecciones a nivel de la fórmula presidencial.

Cabe mencionar que la máxima autoridad electoral de Honduras comunicó este sábado una ampliación en los plazos para solicitar la nulidad administrativa y pedir el recuento especial de votos de las elecciones.

Según el comunicado del CNE, el plazo para presentar acciones de nulidad administrativa se amplía dos días y medio, hasta el lunes 8 de diciembre a las 12:00 (hora local). En el caso de las solicitudes de revisiones y recuentos especiales, el plazo se extiende cinco días, con cierre el lunes 15 de diciembre a las 24:00 (hora local).

Este ajuste se llevó a cabo mientras el escrutinio permanece paralizado desde el viernes y el sitio web oficial de resultados ha estado inhabilitado por más de 18 horas. La principal razón de la prórroga, indicó el CNE, es la acumulación de problemas técnicos y logísticos que han afectado el proceso electoral. El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha sufrido reiteradas fallas, lo que ha generado desconfianza tanto entre los partidos como en la ciudadanía en general.

(Con información de EFE)