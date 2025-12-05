El nuevo embajador de EE.UU. se reunió con Kast: “Seguiremos impulsando una cooperación práctica con Chile”

Judd también recibió a Jeannette Jara y ambas citas fueron vistas como un intento por descomprimir las tensiones con el gobierno.

El flamante embajador de EE.UU en Chile, Brandon Judd, recibió este jueves en la legación norteamericana al candidato republicano José Antonio Kast luego de reunirse con la carta el oficialismo, Jeannette Jara, a pocos días del balotaje presidencial entre ambos, el próximo 14 de diciembre.

Mediante una publicación en su cuenta de X, Judd valoró el encuentro con el abanderado de la derecha chilena.

“Después de mi reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast, agradezco la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos. Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EE.UU. y Chile —seguridad, crecimiento e innovación— con pleno respeto por la institucionalidad democrática", señaló.

El miércoles recién pasado, Judd recibió a Jara -militante comunista-, con quien mantuvo una “conversación franca y respetuosa”, tal como él mismo lo aseguró también en su cuenta de X.

“Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa. Para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades“, reza el post.

De acuerdo a diversos medios, ambas citas fueron vistas como un intento por descomprimir las tensiones con el gobierno.

Chile envió una nota de protesta por considerar que las declaraciones de Judd fueron "inapropiadas y desafortunadas" al deslizar el apoyo de EE.UU a José Antonio Kast.

Las críticas a Boric

Cabe recordar que el jueves 20 de noviembre, el representante del gobierno norteamericano abrió los fuegos en su primera conferencia de prensa en el país en la que dijo estar “desilusionado” por las constantes críticas del presidente Gabriel Boric a Donald Trump. De paso, fustigó la famosa “permisología”, el polémico proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong.

“Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente (Boric), porque cuando él critica al Presidente de los Estados Unidos respecto a los temas ambientales (...) Los Estados Unidos ha sido un líder, un líder que ha estado en la delantera de los temas ambientales”, sostuvo.

Según Judd, “eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos (...) Los daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar. Y obviamente daña el traer negocios de los Estados Unidos acá también. Por lo tanto, un jefe de Estado que critica a otro que quiere traer negocios acá, lo dificulta mucho más. Lo que hace es dañar al pueblo chileno”.

Sin embargo, también tuvo palabras para la contingencia política chilena, al señalar que José Antonio Kast sería “mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios”, declaraciones que le valieron una nota de protesta al día siguiente por ser consideradas como "inapropiadas y desafortunadas, (pues) representan una intervención en asuntos internos en nuestro país“, según indicó el canciller Alberto Van Klaveren.

La noche de ese mismo viernes, el Presidente Boric criticó la orden de Trump a sus embajadores en todo el mundo de “vigilar” a aquellos países cuyos gobiernos apoyen iniciativas como el aborto libre, la eutanasia y la causa LGTB+.

“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”, señaló el mandatario chileno mediante una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto de Trump.

Y el martes recién pasado, Judd volvió a tensionar las relaciones diplomáticas entre ambos países al asegurar que “las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral”.

Dichas declaraciones se dieron en respuesta a un artículo de La Tercera que consigna sus primeras “frenéticas” semanas en el país y el récord que estableció al convertirse en el embajador que más rápido ha recibido una nota de protesta en la historia de la diplomacia chilena.