La economía brasileña creció apenas un 0,1% en el tercer trimestre del año y profundizó su desaceleración

Con este resultado, el Producto Interior Bruto del país encadena dos disminuciones en el ritmo de crecimiento, después de avanzar un 1,5% en el primer trimestre y un 0,3% en el segundo

Mujeres miran los precios en
Mujeres miran los precios en un mercado de alimentos en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)

La economía brasileña, la mayor de América Latina, creció apenas un 0,1% en el tercer trimestre del año respecto al segundo, lo que profundiza la desaceleración, informó este jueves el Gobierno.

Con este resultado, el Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil encadena dos disminuciones en el ritmo de crecimiento, después de avanzar un 1,5% en el primer trimestre y un 0,3% en el segundo, según los datos actualizados del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En su comparación con el mismo trimestre del año pasado, el PIB avanzó un 1,8%.

Por sectores, la economía se vio impulsada principalmente por la actividad industrial y la agropecuaria, que crecieron un 0,8% y un 0,4% respecto al trimestre anterior, respectivamente.

En cambio, el sector servicios, que representa alrededor de dos tercios de la economía brasileña, apenas avanzó un 0,1%.

El ministro de Hacienda de
El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad (REUTERS/Adriano Machado)

Detrás del estancamiento registrado en el tercer trimestre, figura la debilidad del consumo de las familias, que creció apenas un 0,1%.

Por otro lado, el consumo del Gobierno avanzó un 1,3% y la formación bruta de capital fijo, que mide la inversión total de las empresas, subió un 0,9%.

Entre los factores detrás de la desaceleración, también está la alta tasa de interés, situada en un 15% interanual, su mayor nivel en casi dos décadas, lo que encarece los créditos para empresas y personas.

Pese a la presión del Gobierno para que la tasa sea reducida, el Banco Central alejó esta semana la posibilidad de un recorte a principios del año que viene, ante la necesidad de mantener bajo control la inflación, que sigue por encima de la meta de la institución monetaria.

El Gobierno brasileño proyecta un crecimiento económico del 2,4% para este año, frente a la expansión del 3,4% de 2024.

Granos de café preparados en
Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil, el lunes 4 de agosto de 2025 (AP Foto/Andre Penner)

El país prevé que la cosecha de café crezca un 4,3% en 2025

En otro orden, Brasil, el mayor productor mundial de café, prevé cosechar este año 56,5 millones de sacos de 60 kilos, un aumento del 4,3% frente al año pasado y una mejora significativa respecto a la proyección anterior, informó también este jueves el Gobierno.

La cosecha, de confirmarse el pronóstico, será la tercera mayor de la historia del país, solo por detrás de las de 2018 y 2020, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

En su previsión anterior, publicada en septiembre, la Conab apuntó a un aumento de apenas el 1,8% respecto al año pasado.

El organismo atribuyó el crecimiento a la “regularidad climática” y a una mejora en la productividad, que alcanzó los 30,4 sacos por hectárea, justo cuando el área de producción retrocedió un 1,2% respecto al año pasado.

Embarques de café brasileño (Archivo)
Embarques de café brasileño (Archivo)

La cosecha de la variante arábica está estimada en 35,7 millones de sacos, un retroceso interanual del 9,7%, que se verá compensado por el crecimiento del 42,1% en la variante conilon.

Los 20,8 millones de sacos de conilon previstos para 2025 suponen un récord para Brasil.

Por otro lado, las exportaciones de café entre enero y octubre cayeron un 17,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en noviembre, el Gobierno de EEUU sacó al café brasileño de la lista de productos que enfrentan el arancel del 50%.

Tras un periodo de embates diplomáticos entre los Ejecutivos estadounidense y brasileño, los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva han acercado posiciones en los últimos meses e impulsado negociaciones comerciales.

(Con información de EFE)

