El 28 y 29 de noviembre se entregaron los Reed Latino Awards 2025, el premio a la comunicación política electoral (Prensa)

En el histórico Convento de Santa Teresa, en Antigua, Guatemala se entregaron los Reed Latino Awards 2025 uno de los encuentros más relevantes para la industria de la consultoría política en América Latina.

Entre los nombres destacados apareció la estratega venezolana Gabriela Avendaño, reconocida por su trabajo en operaciones digitales y manejo narrativo en contextos de alta complejidad política.

Avendaño, cuya trayectoria incluye trabajos vinculados a la figura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, fue premiada en tres categorías centrales: Revelación Digital, Manejo de Crisis y Comunicación Estratégica. Para varios especialistas consultados en el sector, su irrupción confirma un cambio generacional en la disciplina.

Además del reconocimiento individual, uno de los galardones que generó mayor conversación fue el otorgado a Poligrama, la firma de la que Avendaño es socia junto a Héctor Zuno, Patricio Morelos y Gybram Vásquez.

La consultora Gabriela Avendaño, durante la premiación.

La consultora fue distinguida como Mejor Casa Encuestadora de Latinoamérica, una categoría considerada clave en un año marcado por procesos electorales complejos en varios países.

Otras distinciones

Además de esos reconocimientos, la edición 2025 distinguió también a Luis Rodolfo Oropeza, quien obtuvo el galardón a Mejor Estratega Gubernamental del Año.

Ese premio lo confirma una vez más como uno de los referentes consagrados de la estrategia política en la región: “Lo coloca nuevamente entre los principales referentes … y refuerza su liderazgo en el sector tras varios años de trayectoria” según el medio La Razón de México.

Pero la noche también fue de sorpresas para quienes apostaron a la innovación tecnológica.

La firma GobernArte fue premiada con el galardón a Mejor Uso o Integración de Inteligencia Artificial en una Campaña Electoral. Este premio subraya una tendencia clara: la inteligencia artificial ya no es un complemento experimental, sino una herramienta clave para modelar estrategias electorales, procesar datos, segmentar audiencias y generar contenido dinámico. Como indicó su CEO al recibir el premio, este reconocimiento marca “un punto de inflexión” para la industria, comentó el medio México Se Entere.

También hubo espacio para reconocimientos fuera del ámbito estrictamente electoral o gubernamental. La BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) fue distinguida en la categoría Mejor Imagen o Identidad Gráfica Gobierno (Grandes Audiencias), por su campaña “Un año juntos CU2”.

Según el jurado, esa propuesta visual logró “expresar con claridad y emoción el espíritu universitario”, demostrando que la comunicación institucional — aunque no sea electoral — sigue siendo central y premiable.

Un reflejo del nuevo momento de la consultoría política

Los reconocimientos otorgados este año funcionan, según especialistas, como una señal del momento que atraviesa la consultoría política en Latinoamérica: equipos cada vez más diversos, enfoques interdisciplinarios y una creciente sofisticación en las operaciones digitales.

La experiencia acumulada en campañas de alto voltaje —como las campañas en torno a Noboa en Ecuador— dejó en evidencia la importancia de integrar relato, datos y tecnología.

La comunicación política está entrando en una etapa en la que la predicción y la narrativa deben convivir para dar respuestas en entornos extremadamente volátiles.

Con su edición 2025, los Reed Latino Awards cerraron dejando un mensaje claro: el mapa de la comunicación política en la región está cambiando de protagonistas y de lógicas de trabajo.