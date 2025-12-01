Elecciones en Honduras: Nasry Asfura encabeza el escrutinio tras la difusión de los primeros resultados oficiales

El domingo, los hondureños concurrieron a las urnas para definir quién será su próximo presidente en una elección marcada por la polarización y denuncias de posible fraude. La contienda enfrentó a una candidata que promueve la continuidad del gobierno actual y a dos aspirantes con apoyo opositor, ambos distanciados de sus partidos tradicionales y con el objetivo de obtener el poder tras una tensa campaña.
La jornada comenzó pasadas las 7, hora local, y se extendió hasta las 18, luego de que el Consejo Electoral autorizara extender una hora más la votación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso un despliegue especial de fuerzas de orden para garantizar un ambiente pacífico, una medida respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y observadores internacionales, quienes han destacado la importancia de la transparencia en este proceso decisivo.
Más de seis millones de hondureños estuvieron habilitados para votar en más de 18.000 centros distribuidos en todo el territorio, en una jornada que definirá no solo la presidencia sino también la renovación del Congreso y gobiernos municipales.
De acuerdo con las últimas encuestas, tres de los cinco aspirantes presidenciales llegan prácticamente igualados: Rixi Moncada, abogada y figura cercana a la presidenta Xiomara Castro, compite por el oficialista Libertad y Refundación (Libre); el presentador Salvador Nasralla, quien busca la presidencia por cuarta vez, en esta ocasión representando al Partido Liberal; y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Tras la publicación de los resultados preliminares anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), la designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejías, agradeció la masiva participación ciudadana en las urnas y destacó el respaldo recibido por Honduras.
“Nuevamente, nuestra felicitación para el pueblo hondureño que acudió a votar masivamente. Damos gracias a Dios porque ha bendecido a Honduras y nos ha tomado de instrumento para su honra”, expresó ante la prensa.
Mejías subrayó que el proceso aún no ha finalizado y pidió a los simpatizantes y miembros del partido permanecer atentos.
“Esto no se termina hasta que se cuente hasta el último voto. Le pedimos a nuestros miembros no se muevan de las mesas, seguimos contando los votos”. Reiteró que aún faltan los reportes completos de los municipios, “por eso aún seguimos aventajando en nuestros datos, se despega el Partido Nacional de nuestros competidores”.
En su mensaje, agradeció también la participación de los adversarios en la contienda y remarcó la importancia de la templanza y la defensa de los principios democráticos.
“En esta noche vamos a decir que Dios ha sido bueno, nos ha mantenido firmes, enérgicos por la democracia y por las libertades del pueblo hondureño”.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, informó en horas de la noche de este domingo en cadena nacional la primera actualización oficial sobre los resultados preliminares de la elección presidencial.
Según el reporte divulgado, hasta el momento han sido procesadas 6.559 actas de un total de 19.152, lo que representa el 34,25% del total del nivel electivo para la presidencia.
De acuerdo con los datos anunciados, Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera con 530.073 votos. Le sigue el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 506.316 votos, mientras que la representante del partido Libre, Rixi Moncada, figura en tercer lugar con 255.972 votos.
La titular del CNE subrayó que estos resultados tienen carácter preliminar y que el escrutinio sigue avanzando en todo el país.
Hall hizo énfasis en que el proceso de transmisión y conteo se realiza conforme a la Constitución y los procedimientos establecidos.
Enfatizó que la transparencia y la rendición de cuentas son los ejes centrales de esta jornada y reiteró el llamado a la calma a la ciudadanía y a los actores políticos mientras continúe la sistematización y publicación de más actas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, informó en horas de la noche de este domingo en cadena nacional la primera actualización oficial sobre los resultados preliminares de la elección presidencial.
El candidato por el Partido Nacional emitió un breve pronunciamiento desde su búnker dirigido a la presidenta del Consejo Electoral, Ana Paola Hall: “Exigimos que salga y cumpla, no sé que está esperando. No tengamos a un país en espera, hágalo por el bien de la democracia”.
Antes de la difusión de los primeros resultados oficiales, la embajada de Estados Unidos en Honduras afirmó que sigue de cerca “las noticias sobre la gran participación de votantes” durante la jornada electoral de este domingo, al tiempo que pidió que los resultados “reflejen la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían impedirlo”.
“Permitamos que la misión de observadores de la OEA haga su trabajo”, agregó la embajada norteamericana en el mensaje divulgado en sus redes sociales.
“Estamos muy contentos y agradecidos al pueblo, que acudió de manera masiva a votar por la democracia que anhelamos. Hay canales y partidos que han actuado de forma irresponsable al intentar adjudicarse la victoria antes de tiempo. Nuestro candidato -Nasry Asfrua- nos solicitó ejercer la prudencia necesaria”, pronunció María Antonieta Mejía, desde el búnker del Partido Nacional.
Si bien no brindó cifras ni datos concretos, adelantó: “Debemos completar el conteo de votos para consolidar el gran triunfo del Partido Nacional”.
El Consejo Nacional Electoral informó que a las 21, hora local, dará el informe con los primeros resultados oficiales.