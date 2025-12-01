Estados Unidos

Estados Unidos pidió prudencia en Honduras mientras persisten las demoras en el conteo de votos y crece la incertidumbre por los resultados

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado destacó la amplia participación ciudadana y pidió esperar el anuncio oficial antes de proclamar un ganador

El escrutinio, que cerró el domingo por la noche, todavía no arroja un ganador definitivo debido a la paridad inédita entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla 

Estados Unidos instó este lunes a la población hondureña y a los actores políticos a mantener la calma y la paciencia ante la definición de las elecciones presidenciales, que transcurren con una diferencia mínima en el conteo preliminar y retrasos por fallas en la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Felicitamos al pueblo hondureño por su alta participación en las elecciones y pedimos mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales”, señaló la Embajada estadounidense al replicar un mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El escrutinio, que cerró el domingo por la noche, todavía no arroja un ganador definitivo debido a la paridad inédita. Según el informe oficial más reciente, con el 57,03% de las actas transmitidas a mediodía, Nasry Asfura (Partido Nacional) lidera apenas por 515 votos sobre su principal rival, Salvador Nasralla (Partido Liberal): 749.022 votos (39,91%) frente a 748.507 (39,89%).

La falta de segunda vuelta en Honduras hace aún más relevante cada voto en una elección definida por márgenes mínimos.

El mensaje de Estados Unidos en medio de la demora del CNE de Honduras en el conteo de votos

Ninguno de los dos aspirantes se ha declarado vencedor. Ambas campañas insisten en que manejan datos propios a partir de actas recopiladas de sus cuadros de fiscales, en algunos casos con tendencia divergente respecto al conteo institucional.

Asfura pidió tranquilidad y subrayó este lunes que su estructura tiene información “mucho más adelantada” respecto a la tendencia nacional y que están “seguros de lo que les estamos diciendo”, aunque se abstuvo de proclamar victoria.

No vengo a hacer ninguna proclamación, solo vengo a decir tengamos paciencia todo el pueblo hondureño, que el CNE termine de hacer lo suyo y nos vamos a dar cuenta de la realidad”, afirmó en declaraciones a la prensa.

El CNE también llamó a la calma y pidió evitar especulaciones mientras se concluye la contabilización de las actas pendientes, sobre todo las clasificadas en contingencia uno y dos. Posteriormente, se efectuará el escrutinio especial y, finalmente, el conteo general que derivará en la declaratoria oficial.

Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, dijo la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, en su cuenta en X.

 Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional (REUTERS/Leonel Estrada)

Los hondureños, sin embargo, experimentan dificultades para consultar los resultados por vía digital. Las constantes caídas y demoras en la página del CNE, atribuidas a la saturación de visitas y consultas, limitan el acceso a los datos y aumentan la ansiedad en una jornada histórica de incertidumbre electoral.

En la recta final de la campaña previa al domingo, Asfura alcanzó notoriedad internacional tras ser respaldado explícitamente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien llamó al electorado a favorecerlo y prometió “mucho apoyo” y cooperación en caso de una victoria nacionalista.

La disputa, marcada por la mínima diferencia, ocurre en un contexto de crisis política, alta dependencia de la ayuda extranjera y una economía hondureña lastimada por la pobreza y las migraciones.

Mientras tanto, Nasralla canceló una rueda de prensa este lunes sin indicar si retomará su contacto público en las próximas horas.

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal

Las actas restantes, especialmente en departamentos clave, serán determinantes para el desenlace final. El mensaje dominante entre organismos internacionales y el propio órgano electoral es claro: Honduras debe esperar con paciencia y tranquilidad la confirmación de su próximo presidente

(Con información de EFE)

