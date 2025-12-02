Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre y exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reanude el conteo de votos. El mandatario afirmó que el proceso se interrumpió la noche de los comicios sin una explicación suficiente.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de Truth Social, Trump declaró que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y añadió que “habrá consecuencias” si esa alteración ocurre. Su publicación reiteró que el país debe completar el escrutinio para garantizar que la elección finalice conforme a lo expresado en las urnas.

El mandatario afirmó que el CNE detuvo el recuento a la medianoche, cuando el organismo tenía 47% de las actas contabilizadas. Según su descripción, ese corte reflejaba una competencia muy estrecha entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con una diferencia de alrededor de 500 votos a favor de Asfura. Trump sostuvo que “cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados” y que la transparencia del proceso constituye un requisito esencial.

Trump señaló que la voluntad expresada por los votantes “en abrumadoras cifras” debe respetarse. También afirmó que es “imperativo” que el CNE complete el proceso y cerró su mensaje con la frase: “¡La democracia debe prevalecer!”.

Los conteos preliminares más recientes difundidos por las autoridades hondureñas indican un empate técnico entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 39,91%, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,89%, después del procesamiento de 57,03% de las actas. La diferencia entre ambos se mantiene en torno a 515 votos, en un proceso descrito por el CNE como lento pero continuo.

La consejera presidenta del organismo, Ana Paola Hall, subrayó que el cierre del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) marca el inicio de una fase más exhaustiva del conteo.

“Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2”, explicó en un mensaje en la red social X.

Hall enfatizó que el ambiente pacífico visto el día de la votación “debe mantenerse hasta la declaratoria de resultados”, recordando que la legislación otorga al organismo un plazo de hasta 30 días para publicar el resultado definitivo.

El escrutinio general continúa ahora con las actas que no pudieron transmitirse de forma normal. El reglamento electoral establece dos rutas especiales para estos casos. Las actas de contingencia uno corresponden a documentos que se procesaron en los centros de votación, pero no lograron ser enviadas. Esas actas deben ser sincronizadas nuevamente en la bodega tecnológica del organismo.

Las actas de contingencia dos incluyen las que no fueron escaneadas ni cargadas por fallas en el equipo o en el proceso; estas se digitalizan en el centro logístico de Tegucigalpa bajo un esquema de auditoría reforzada.

El organismo también realizará un escrutinio especial, destinado a revisar actas con inconsistencias o diferencias significativas. Parte del proceso incluye una verificación visual de cada documento para asegurar que los datos coinciden con lo ingresado al sistema. Solo después de estas revisiones se procederá a consolidar el conteo general, requisito previo para la declaratoria final.

(Con información de EFE)