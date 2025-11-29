Elecciones en Honduras: la máxima autoridad electoral pidió a todos los candidatos respetar los resultados

El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN); la candidata presidencial Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE); y el candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal Hondureño (PLH). REUTERS/Leonel Estrada y Fredy Rodriguez

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, instó a los candidatos a la presidencia a demostrar madurez política en las elecciones generales del próximo domingo, presentando propuestas sólidas y comprometiéndose a reconocer los resultados oficiales. Durante una entrevista con la agencia EFE, Hall subrayó que el CNE es la única voz autorizada para anunciar resultados y señaló la importancia de que todos los participantes respeten el proceso y sus resultados.

Consultada sobre denuncias de intervención de las Fuerzas Armadas en centros de votación tras la distribución del material electoral, Hall sostuvo que las coordinaciones logísticas se han realizado conforme a lo previsto y recordó que la función militar debe limitarse a su mandato constitucional. “Mal haría las Fuerzas Armadas en ir más allá de la misión constitucional que le ha sido asignada”, dijo la funcionaria, quien recordó que existe especial atención pública sobre la actuación de los militares, y relató que en el pasado enfrentó amenazas contra su familia y enfrentó intentos de renuncia ante conflictos internos en el CNE.

Respecto a diversas denuncias de irregularidades en la recta final del proceso, Hall explicó que “se han ido atendiendo según la situación” y aseguró que el CNE ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de los comicios. Detalló que la institución realizó un esfuerzo logístico y tecnológico considerable para la organización de las elecciones que se celebrarán el 30 de noviembre, calificando como “un hecho histórico” la distribución anticipada del material electoral a los 18 departamentos del país, salvo algunos municipios de Francisco Morazán, donde la entrega finalizará el sábado.

En estos comicios, más de nueve millones de hondureños elegirán al sucesor de la presidenta Xiomara Castro —cuyo mandato culmina el 27 de enero de 2026—, así como a tres designados presidenciales, 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

Hall mencionó la “desinformación que produce desconfianza” como uno de los principales desafíos, aunque evitó señalar responsables, al tiempo que recomendó la participación masiva en las urnas como la mejor respuesta. Declaró que “el mejor remedio” contra la desinformación es que la ciudadanía acuda a votar.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), habla durante una conferencia de prensa después de que el consejo anunciara que había aprobado una misión de nueve legisladores estadounidenses como observadores electorales antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, en Tegucigalpa, Honduras, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Leonel Estrada

El CNE prevé emitir dos informes preliminares sobre los resultados: el primero a las 21:00 horas locales (03:00 GMT del lunes) y el segundo a las 23:00 (05:00 GMT del lunes), luego del cierre de los centros de votación. De los cinco partidos en contienda, los favoritos según la mayoría de analistas son Libertad y Refundación (Libre), representado por Rixi Moncada; el Liberal, con Salvador Nasralla; y el Nacional, con Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Vote por ‘Tito’ Asfura para la Presidencia y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, ha expresado a través de un mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

“Si ‘Tito’ Asfura gana la Presidencia de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño, lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a cualquier país, sea cual sea”, ha declarado.

Con todo, el presidente estadounidense ha concluido que “‘Tito’ será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras”.

Observadores de la comunidad internacional siguen de cerca el proceso, marcado por campañas centradas en mensajes de confrontación y denuncias anticipadas de fraude entre los principales candidatos.

(Con información de EFE)