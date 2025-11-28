América Latina

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

El Grupo IDEA instó a organismos regionales y a la comunidad internacional a monitorear el proceso, tras señalar que la integridad del sistema electoral se encuentra bajo cuestionamiento por la participación de las Fuerzas Armadas y presiones a los magistrados

Guardar
Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia
Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras (Grupo IDEA)

Un grupo de 32 ex jefes de Estado y de gobierno reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) expresó este jueves su preocupación por la situación electoral en Honduras y denunció amenazas a funcionarios del sistema de votación, así como la intervención de institutos militares en el proceso previo a las elecciones presidenciales programadas para este domingo.

La declaración, firmada por figuras como Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón (México), José María Aznar (España), Laura Chinchilla (Costa Rica), Álvaro Uribe (Colombia) y Mauricio Macri (Argentina), advierte que las condiciones para realizar elecciones “libres y justas” están “bajo grave cuestionamiento”.

Según el comunicado, “están siendo víctimas de amenazas funcionarios electorales”, además de existir “acusaciones contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral”.

El Grupo IDEA destacó la existencia de un “estado de excepción constitucional” y señaló “interferencias en el proceso eleccionario por parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”.

Los candidatos a las elecciones
Los candidatos a las elecciones presidenciales de Honduras: Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla

La agrupación remarcó que, según la Carta Democrática Interamericana, los países tienen la obligación de “llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”, un derecho que, según los ex mandatarios, no está siendo respetado plenamente en Honduras.

La advertencia del Grupo IDEA se suma al llamado del vicecanciller norteamericano, Christopher Landau, quien instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a reclamar “un proceso electoral libre de intimidación, fraude e injerencia política”.

La presión internacional responde a denuncias cruzadas entre el oficialismo y la oposición respecto a la imparcialidad del proceso, motivadas por investigaciones abiertas desde la Fiscalía contra altos cargos electorales y por la participación militar en funciones fuera de sus competencias.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en la campaña hondureña con un pronunciamiento pidiendo a la ciudadanía el apoyo para el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

El subsecretario de Estado de
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Trump señaló públicamente que los rivales de Asfura representan “el avance comunista” y acusó a la oposición de mantener alianzas con dictadores como Nicolás Maduro.

El Grupo IDEA pidió que los órganos del Sistema Interamericano y la comunidad internacional “estén alertas y vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en la región”. Entre los firmantes figuran también ex presidentes como Vicente Fox (México), Guillermo Lasso (Ecuador) y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).

El clima político en Honduras se ve marcado por un historial de procesos electorales conflictivos. Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar en las urnas este 30 de noviembre, en unos comicios que definirán al sucesor de Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero de 2026.

La oferta electoral incluye a Nasry Asfura, empresario de perfil conservador; Rixi Moncada, ex funcionaria del gobierno y candidata del partido izquierdista Libre; y Salvador Nasralla, periodista y líder del Partido Liberal, quien pese a sus posturas de centro-derecha no cuenta con la venia de Washington.

El Grupo IDEA instó a
El Grupo IDEA instó a organismos regionales y a la comunidad internacional a monitorear el proceso, tras señalar que la integridad del sistema electoral se encuentra bajo cuestionamiento por la participación de las Fuerzas Armadas y presiones a los magistrados

En este escenario, las advertencias internacionales ponen en el centro del debate la transparencia y las garantías del proceso democrático en Honduras.

Observadores de la OEA y de distintos organismos regionales desplegarán equipos para monitorear la jornada electoral, en un contexto de tensiones institucionales y denuncias sobre la intervención del poder militar y judicial en las decisiones del consejo electoral.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Elecciones Honduras 2025HondurasGrupo IDEAÚltimas Noticias AméricaOEACarta Democrática InteramericanaEstados UnidosDonald TrumpNasry AsfuraRixi MoncadaSalvador NasrallaXiomara Castro

Últimas Noticias

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

El presidente boliviano dijo que solo aceptará un encuentro si el ex mandatario de izquierda acude a La Paz, en respuesta a una carta de su sindicato que exige atención por problemas sociales y medioambientales en la región

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

La ex fiscal Ana Julia Guido y dos jueces que despojaron de nacionalidad a más de 300 disidentes forman parte de la lista de la ONU sobre violaciones de derechos humanos

Nicaragua: tras la purga en

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia

La Administración Trump ordenó examinar de forma exhaustiva las ‘green cards’ de ciudadanos de naciones catalogadas como “de especial preocupación”, una lista de 19 países que incluye a Cuba y Venezuela

Ataque en Washington: Estados Unidos

Megaoperativo en Brasil: desarticularon una red de evasión y lavado por USD 4.800 millones

La organización, dirigida por el grupo Refit y con ramificaciones en cinco estados, utilizaba empresas en Delaware y fondos de inversión para ocultar el origen de los fondos ilícitos

Megaoperativo en Brasil: desarticularon una

La UE y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones

El encuentro en Bruselas también dejó acuerdos en materia de apoyo a Ucrania, seguridad, multilateralismo y sostenibilidad

La UE y Chile acordaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condena a Betssy Chávez provoca

Condena a Betssy Chávez provoca aumento de resguardo policial en la Embajada de México,

Cómo lavar mi cabello con bicarbonato de sodio para combatir la caspa, reducir la grasa y eliminar contaminantes

¿Quién es Ernestina Godoy, posible relevo de Gertz Manero en la FGR?

IMSS Digital: para qué sirve la aplicación y cómo descargarla

Martín Fierro de Cable 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

INFOBAE AMÉRICA
"Los terroristas son Putin y

"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

La reina Letizia apuesta a caballo ganador con su Hugo Boss favorito en la Embajada alemana

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Así es “Black Rabbit”, la

Así es “Black Rabbit”, la serie que protagoniza Jude Law y explora el lado oscuro de los clubes neoyorquinos

La esposa de Bruce Willis explica cómo vivirán Acción de Gracias en medio de la enfermedad del actor

Shawn Levy se sincera ante uno de los sueños de su vida: “Nada te prepara para la experiencia única de dirigir Star Wars”

Quién es la actriz que interpreta a Holly Wheeler en la quinta temporada de “Stranger Things”

Final explicado del volumen 1 de Stranger Things 5: qué pasó con Max, los planes de Vecna y más datos clave de la serie