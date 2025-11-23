El candidato hondureño opositor Salvador Nasralla denunció un operativo de agresión “premeditado” contra sus militantes

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, hace un gesto durante su cierre de campaña antes de la supuesta agresión de encapuchados (REUTERS)

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del opositor Partido Liberal de Honduras, denunció este sábado que al menos cinco de sus militantes —incluyendo una candidata a diputada y un suplente— resultaron agredidos por una turba vinculada al Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente al mando del gobierno.

Desde la sede central del Partido Liberal, Nasralla responsabilizó directamente a la candidata oficialista Rixi Moncada, a quien acusó de haber “ordenado” el ataque que —según afirmó— tenía como objetivo impedir una caravana de vehículos encabezada por él.

“La caravana de nuestro Partido Liberal fue atacada por órdenes de la candidata Rixi Moncada. No fue un malentendido, fue un operativo de violencia premeditada en la zona de Las Vegas, de la capital, grupos de hondureños y extranjeros”, sostuvo Nasralla y detalló que entre los afectados se encuentra la candidata Saraí Vásquez.

El dirigente denunció que los agresores actuaron encapuchados y de forma coordinada, golpeando postulantes liberales, dañando automóviles del convoy, quemando una bandera del partido y lanzando piedras contra los participantes.

Nasralla, quien compite por cuarta vez por la presidencia, acusó además la existencia de infiltrados extranjeros y reiteró que la coordinadora real de las decisiones del partido Libre es Moncada.

Por otra parte, mencionó que la presidenta Xiomara Castro y el ex mandatario Manuel Zelaya no tienen el control directo sobre el rumbo del partido ni sobre las decisiones ejecutivas.

Partidarios del candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, asisten a su mitin de cierre de campaña (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Los principales aspirantes en carrera son Salvador Nasralla (Partido Liberal), Rixi Moncada (Partido Libre) y Nasry Asfura (Partido Nacional), quien cerró este sábado su campaña con una masiva concentración en Tegucigalpa. Más de seis millones de hondureños están llamados a votar el 30 de noviembre para elegir presidente, vicepresidentes, 298 alcaldes, 128 diputados al parlamento local y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

El actual proceso electoral hondureño se desarrolla bajo un clima de tensión y episodios de violencia política, en el que se han multiplicado los mensajes de confrontación y han escaseado las propuestas de fondo por parte de los principales candidatos presidenciales, legislativos y municipales.

Organismos internacionales manifestaron su “preocupación” de cara a los comicios del próximo domingo, entre los que se encuentra la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

El organismo regional enfatizó la necesidad de que las autoridades electorales desarrollen su labor “de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”. Además, remarcó que “es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones”.

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras (REUTERS/Fredy Rodriguez)

En esa misma línea, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) sostuvo este sábado reuniones con representantes del sector periodístico de Honduras para conocer de primera mano los desafíos que enfrentan los comunicadores en la cobertura de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.

A través de la red social X, la MOE UE destacó la importancia de abordar “los retos actuales que enfrentan los periodistas en la cobertura de las Elecciones Generales 2025” y detalló que su equipo, conformado por un analista legal y otro de medios, mantuvo encuentros con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Sistema Nacional de Protección.

El presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, trasladó a la misión europea la preocupación por el incremento de la violencia política y las amenazas constantes que afectan a varios periodistas en el país. Además, instó a los observadores a prestar atención al temor existente entre trabajadores de prensa a la hora de cubrir manifestaciones vinculadas al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

(Con información de EFE)