América Latina

Uruguay se sumó al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Se trata de un acuerdo que agrupa alrededor del 15% del Producto Bruto Interno mundial y reúne a 12 países con una población estimada de 595 millones de personas

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay (AIZAR RALDES/AFP)

Uruguay fue aceptado para sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un acuerdo que agrupa alrededor del 15% del Producto Bruto Interno mundial y reúne a 12 países con una población estimada de 595 millones de personas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de X. Allí, resaltó que se trata de un trabajo que trascendió distintos gobiernos y que se hizo “a favor de los intereses de Uruguay”.

Por su parte, la vicecanciller, Valeria Csukasi, escribió: “Meses y meses de trabajo discreto, en absoluta reserva, para eliminar todas las dudas y explicar por qué el CPTPP es el lugar natural para Uruguay. Inserción económica internacional en clave política de Estado”.

Los países miembros del CPTPP son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Las economías de estas naciones representan cerca del 15% del PIB mundial y la suma total de sus habitantes ronda los 595 millones.

Uruguay formalizó su solicitud de ingreso al tratado en noviembre de 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien en julio de ese año ya había anunciado su intención de avanzar hacia ese objetivo.

En febrero de este año, el entonces vicecanciller Nicolás Albertoni señaló en una entrevista con la agencia de noticias EFE que el CPTPP era “una oportunidad comercial enorme”. Días antes, viajó a Japón para reunirse con el jefe negociador japonés para este acuerdo, Kenichi Kobayashi.

Este viernes, Albertoni celebró en su cuenta de X la integración uruguaya al CPTPP y agradeció a Csukasi por confirmarle la noticia. “Un gesto de Estado que valoro mucho”, expresó el ex vicecanciller, quien además felicitó a Lubetkin y a Csukasi por su continuidad y persistencia en el proceso.

