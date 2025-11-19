América Latina

Uruguay suma elementos a denuncia contra astillero español tras comprobar que entregó un acta falsa

El gobierno de Yamandú Orsi elabora una ampliación de la demanda tras contratar un notario español, mientras crecen los cuestionamientos de la oposición que interpelará a la ministra de Defensa

Guardar
El diputado Gabriel Gianoli filmó el Vico el avance de la construcción de una patrulla oceánica en el astillero Cardama

El gobierno uruguayo inició el proceso para rescindir el contrato con el astillero Cardama, al que durante la gestión de Luis Lacalle Pou le había comprado dos patrullas oceánicas. El argumento central de la administración de Yamandú Orsi es que la compañía española presentó como garantía a una empresa “de papel”, que se encontraba en proceso de liquidación en el Reino Unido, carecía de un domicilio real y no tenía empleados.

La decisión del gobierno ha sido cuestionada por la oposición e incluso motivó una reaparición pública del ex presidente Lacalle Pou, que protagonizó un intercambio público con Orsi.

Si bien el gobierno originalmente anunció que se rescindiría con Cardama, luego las autoridades del Poder Ejecutivo aclararon que este proceso implica una instancia de negociación con el astillero español. De todas maneras, aclararon que, así como está el contrato, no hay margen para que siga activo.

El secretario de Presidencia, Alejandro
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el presidente Yamandú Orsi y el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Y en noviembre se sumaron nuevos elementos en este caso, que motivan que el Poder Ejecutivo analice presentar una ampliación de la denuncia penal que entregó en Fiscalía por presunto fraude o estafa al Estado.

El gobierno recibió el 8 de noviembre un escrito de 43 páginas, en el que el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil concluyó que las actas copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas por “ningún notario”, según informó La Diaria este martes.

Este análisis técnico concluye que la “clara falsificación” fue perpetrada por alguien “absolutamente ignorante” en la legislación notarial española, tanto por los errores en su elaboración como por el “vehículo documental” que se eligió.

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El informe de este notario –elaborado a pedido de las autoridades uruguayas– concluye que alcanzaba con una “lectura superficial” de los documentos presentados ante el Ministerio de Defensa de Uruguay para advertir cuál fue el “modus operandi” que se desplegó para concretar la maniobra. Y, en otro pasaje del informe, el profesional advierte que en su “larga vida profesional” nunca había tenido que analizar un “acta de manifestaciones con este contenido”.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que, en base a lo que aparece en los documentos, amerita una ampliación de la denuncia. “Vamos a trabajar [en la ampliación] como hemos trabajado hasta ahora, en conjunto con Presidencia de la República”, señaló la jerarca este martes en rueda de prensa.

La ministra de Defensa de
La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo (@DCaggiani)

“Por un lado va lo que se ha encontrado en materia de esa denuncia inicial y por otro lado va la realidad, que es cómo generamos lo que queremos, que es contar con las unidades de la mejor manera posible, con otras reglas de juego”, dijo Lazo en una rueda de prensa.

En la oposición, en tanto, preparan una interpelación a la ministra por el anuncio de rescisión de este contrato. El diputado de ese partido Gabriel Gianoli viajó a Vigo –donde está la sede del astillero Cardama– y comprobó, según sus palabras, que se está construyendo. Este lunes, en una reunión del Directorio del Partido Nacional, el legislador contó el resultado de su viaje.

“Allí hay un astillero reconocido, hay una OPV que se está construyendo y que está en el orden del 55% de construcción en grada, y un 70% de corte y plegado”, detalló. El diputado dijo que el contrato con Cardama está vigente y que el astillero español está trabajando “en tiempo y forma”.

Firma del contrato entre el
Firma del contrato entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Uruguay y el astillero español Cardama, en diciembre de 2023 (Gobierno de Uruguay)

“Eso hay que destacarlo todo el tiempo. El contrato entró en vigencia en febrero de 2025 y establece que la primera OPV estará 18 meses después. Si se cumpliera religiosamente, sería en agosto de 2026 que estaría acá la primera OPV. Quedan diez meses por delante y aspiramos a que las autoridades estén arriba del tema”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

Temas Relacionados

CardamaVigoUruguayYamandú Orsifraudeestafa

Últimas Noticias

EEUU intensificó sus maniobras militares con ejercicios de fuego real en el Mar Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Fuerzas estadounidenses continúan con su preparación en aguas caribeñas ante una posible escalada de la tensión con la dictadura chavista en Venezuela

EEUU intensificó sus maniobras militares

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que endurece las penas contra el crimen organizado tras el operativo en Río de Janeiro

La propuesta, que ahora debe pasar al Senado, establece penas de hasta 40 años de prisión para delitos cometidos por organizaciones criminales. El texto también prevé un aumento de la condena hasta 66 años para los líderes de esas estructuras cuando existan agravantes, entre ellas el reclutamiento de menores

La Cámara de Diputados de

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

El Comando Con Venezuela calificó el hecho como una amenaza directa y lo desvinculó de la delincuencia común. “La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno”, señaló

Hombres armados interceptaron el vehículo

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

El presidente Rodrigo Paz fusiona competencias de dos carteras de la administración anterior mientras apunta a reducir la dependencia de materias primas y enfrentar la crisis hídrica

Bolivia creó un superministerio que

La Unión Europea exige garantías de autonomía para los organismos electorales en Honduras a pocos días de las elecciones

El pedido ocurre mientras la presidenta Xiomara Castro denunció una presunta conspiración para manipular el proceso, al tiempo que la oposición advirtió maniobras del gobierno para interferir en el evento electoral

La Unión Europea exige garantías
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de la Kábala del

Resultados de la Kábala del martes 18 de noviembre de 2025: mira los números ganadores y el video del sorteo

Llega a la televisión un nuevo canal para amantes del cine del Oeste: así es AMC Western

Chapultepec prepara actividades sobre dinosaurios: conoce todos los detalles

Roban a un niño una carpeta llena de cartas Pokémon y provoca la reacción hasta de una estrella del deporte: “Era su tesoro más preciado”

Alerta por inestabilidad: el jueves vuelven las lluvias y las ráfagas de viento al AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Quiénes asistieron a la cena

Quiénes asistieron a la cena de Trump para el príncipe heredero de Arabia Saudita

China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

Stellantis empleará el sistema de carga de Tesla en sus vehículos eléctricos en EE.UU., Corea y Japón

La Teatrería de Ábrego acoge el sábado el montaje 'Frida' dentro de la Muestra Nujeres que Cuentan

Rego trabajará para que la ayuda de 200 euros al mes por cada hijo esté en los Presupuestos: "Es una medida de justicia"

ENTRETENIMIENTO

El cuco de cristal: una

El cuco de cristal: una médica marcada por la tragedia, un pueblo con secretos y el thriller que sacude Netflix

Jennifer Lawrence: “Mucho más duro que el embarazo fue tener que pintarme de azul cada día para rodar las películas de X-Men”

Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda