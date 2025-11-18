Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

Juan Carlos Huarachi, dirigente de la Central Obrera Bolivia, en un mitin del Movimiento Al Socialismo (La Voz de Tarija)

La detención de Juan Carlos Huarachi, uno de los dirigentes sindicales más influyentes de Bolivia en las últimas décadas, marca un giro abrupto para la Central Obrera Boliviana (COB) y abre un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que ha sacudido al Ministerio de Medio Ambiente y Agua desde 2023.

La Fiscalía lo investiga a Huarachi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y uso indebido de influencias, en el marco del llamado “caso coimas”, una trama que ya llevó a prisión al ex ministro Juan Santos Cruz, hombre cercano al oficialismo durante el gobierno de Luis Arce.

La aprehensión se produjo este lunes en La Paz, tras la orden emitida por el fiscal departamental Luis Carlos Torrez. Huarachi se presentó por la mañana a declarar ante el Ministerio Público y evitó hablar con la prensa. Minutos después, agentes policiales ejecutaron la orden y lo trasladaron a dependencias policiales, donde permanece a la espera de una imputación formal.

El procedimiento se enmarca en una investigación que avanza desde hace meses, impulsada por denuncias presentadas por Abel Loma, abogado de Claudia Cortez, considerada testigo clave en la estructura de sobornos que habría operado en el ministerio.

Funcionarios de la Central Obrera de Bolivia (COB) participan en una marcha este martes, en la ciudad de La Paz (Bolivia) (EFE/ Luis Gandarillas)

Según la denuncia, Cortez entregó documentación que incluye supuestas pruebas de un pago de 40.000 bolivianos —unos 6.000 dólares— al ex ejecutivo de la COB. Las pesquisas también apuntan a un incremento patrimonial “incompatible” con los ingresos de Huarachi. El abogado Loma ha sostenido públicamente que el ex líder sindical sería propietario de trece casas y diecisiete vehículos, aunque esa información aún no ha sido verificada por las autoridades.

Huarachi ha negado irregularidades y, en semanas recientes, manifestó su disposición a levantar su secreto bancario “si fuese necesario”. También defendió su patrimonio asegurando que trabaja “desde niño”, una declaración ampliamente difundida en medios bolivianos.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que existen indicios suficientes para profundizar la investigación, especialmente a partir de la documentación entregada por la testigo y de movimientos económicos que se habrían registrado durante los años en que el dirigente lideró la COB.

El caso estalló en 2023, cuando el entonces ministro Santos Cruz fue detenido tras una serie de denuncias que lo vincularon con un esquema de cobro de coimas a contratistas del Estado. El Ministerio Público aseguró entonces que el funcionario habría recibido de forma sistemática pagos ilícitos a través de intermediarios, entre ellos Claudia Cortez.

Imagen de archivo: El expresidente de Bolivia Evo Morales y Juan Carlos Huarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana en un acto realizado en Cochabamba en mayo de 2019, cuando eran aliados

Santos Cruz guarda prisión preventiva mientras avanza el juicio, una causa que se ha convertido en una de las más sensibles para el entonces gobierno de Luis Arce.

La imputación contra Huarachi amplía el alcance del caso y golpea a la organización sindical más influyente del país. La COB ha desempeñado históricamente un papel central en la política boliviana, actuando como contrapeso, aliado o factor de presión según el contexto.

El propio Huarachi tuvo un rol clave en momentos de fuerte tensión social: respaldó a Evo Morales en los últimos compases de su gobierno, negoció con Jeanine Áñez durante la crisis poselectoral de 2019 y acompañó a Arce en los momentos más duros de la pandemia.

Su reciente salida de la dirección de la COB, tras casi ocho años en el cargo, coincidió con el momento en que la investigación comenzó a ganar fuerza. Su mandato, inicialmente previsto para dos años, se extendió a través de congresos internos y enfrentó críticas por el creciente alineamiento con el oficialismo.

Con su detención, la organización se enfrenta a un vacío de liderazgo en un periodo en el que los sindicatos intentan redefinir su relación con el Gobierno y recomponer su credibilidad pública.

Juan Carlos Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), participa en una marcha en apoyo al presidente boliviano Luis Arce, mientras el expresidente Evo Morales anuncia su candidatura a la presidencia en 2025. La Paz, Bolivia, 10 de septiembre de 2024 (REUTERS/Claudia Morales)

La figura de Huarachi destaca por su duración en el poder: solo el histórico dirigente Juan Lechín Oquendo, líder minero que marcó la política boliviana entre 1952 y 1987, estuvo más tiempo al frente de la COB. Lechín mantuvo una postura combativa frente a sucesivos gobiernos, mientras que Huarachi osciló entre la negociación y el apoyo explícito a las autoridades de turno, especialmente durante el mandato de Arce.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de desgaste institucional en Bolivia. En los últimos años, diversos organismos internacionales —como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— han señalado la necesidad de fortalecer la independencia de la justicia y mejorar los mecanismos de control sobre el uso de recursos estatales.

A la espera de la audiencia cautelar, la Fiscalía se prepara para formalizar cargos. Huarachi permanece en celdas policiales, mientras sectores de la COB guardan silencio y otras organizaciones sociales exigen una investigación exhaustiva. La caída de uno de los dirigentes más poderosos del sindicalismo boliviano abre una crisis cuyo impacto político —en un país habituado a convivir con ellas— recién comienza a medirse.