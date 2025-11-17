América Latina

Así quedó el Congreso chileno tras las elecciones parlamentarias

La derecha se erigió como la gran vencedora de los comicios este domingo

Guardar
De acuerdo a las cifras,
De acuerdo a las cifras, el Senado quedó en un empate virtual, mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados viró a la derecha.

Este domingo mas de 14 millones de chilenos se volcaron a las urnas para elegir de manera obligatoria al próximo Presidente/a de la República, pero también a 23 senadores -la mitad de la Sala-, y 155 diputados, en una elecciones parlamentarias que estuvieron marcadas por la sorpresa que dio el Partido de la Gente (PDG) al lograr 14 diputados -cuando antes no tenían ninguno-, el buen desempeño del Partido Republicano y la pérdida de hegemonía del bloque Chile Vamos, la “derecha tradicional” chilena.

En el Senado, el pacto Chile Grande y Unido (Chile Vamos + Partido Demócrata) quedó con 18 escaños, mientras que la coalición Cambio por Chile (Partido Nacional Libertario + Partido Republicano + Partido Social Cristiano) alcanzó 7 parlamentarios.

En tanto, el pacto oficialista Unidad por Chile logró un total de 20 senadores, amén de otros 3 de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista y otros 2 independientes.

Así las cosas, oposición y oficialismo quedan en un empate virtual con 25 senadores para el período 2026-2030.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, en tanto, desde la vereda del oficialismo el pacto Unidad por Chile logró 61 escaños, mientras que la lista de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista sumaron 3. Total: 64 escaños, sin contar el de Carlos Bianchi, quien salió elegido como independiente fuera del pacto.

En la oposición, por su parte, Cambio por Chile logró 42 escaños, Chile Grande y Unido 34 y el Partido de la Gente, 14, lo que sumado da un total de 90 diputados, suficientes para imponerse en la Cámara.

El Partido de la Gente
El Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi logró 14 diputados, cuando antes no tenía ninguno.

La sorpresa del PDG

Al igual que su abanderado en las presidenciales, Franco Parisi, la gran sorpresa de la jornada la dio el Partido de la Gente (PDG), colectividad que pasó de no tener ningún diputado a lograr 14 escaños.

De acuerdo al analista político Axel Callis, la nueva bancada del PDG será clave, puesto que “en términos de darle, por ejemplo, el triunfo a los proyectos de ley del Gobierno que gane, van a ser los que den la mayoría, para un lado o para el otro”, sostuvo esta jornada en entrevista con el noticiario de T13.

“Acá perdió Chile Vamos y perdió el actual oficialismo, y entre esos dos hicieron una bolsa donde alimentaron al Partido de la Gente y al Partido Republicano“, sostuvo el sociólogo y académico.

La aplastante derrota de Evelyn
La aplastante derrota de Evelyn Matthei en las presidenciales y la baja en diputados y senadores de su sector marcan el fin de la hegemonía de la "derecha tradicional" chilena.

La pérdida de hegemonía de Chile Vamos

Debido a esto, y tras la aplastante derrota de Evelyn Matthei en las presidenciales, quien llegó quinta por detrás de Parisi y el libertario Johannes Kaiser, Chile Vamos pasó a convertirse en la tercera fuerza por detrás del oficialismo y el bloque Republicanos+Libertarios+Socialcristianos, la “nueva derecha”, asunto que el equipo de la exalcaldesa de Providencia ya veía venir, a la luz de las encuestas.

Dicha pérdida de hegemonía obligaría al bloque a ponerse detrás de las iniciativas de republicanos y libertarios, sin embargo, sus votos seguirán siendo decisivos en el Congreso y el apoyo del bloque, esencial para el balotaje en que se enfrentaránJosé Antonio Kast y Jeannette Jara el 14 de diciembre.

Temas Relacionados

ChileElecciones parlamentariasFranco ParisiJosé Antonio KastEvelyn MattheiJeannette JaraElecciones Chile 2025

Últimas Noticias

Chile enfrenta una polarización inédita tras una ajustada primera vuelta electoral

El resultado ajustado entre Jeanette Jara y José Antonio Kast en las elecciones chilenas refleja un país dividido, donde la seguridad y la economía desplazan las antiguas agendas progresistas, anticipando una segunda vuelta clave

Chile enfrenta una polarización inédita

Polémica en Bolivia por el anuncio de Edmand Lara sobre la anulación de la renta vitalicia a ex presidentes

El vicepresidente boliviano anunció que presentará un proyecto de ley para cumplir una de las promesas que hizo durante la campaña electoral. Autoridades y analistas políticos se pronunciaron en contra de esta propuesta

Polémica en Bolivia por el

Tras la derrota del referéndum, crece la incertidumbre por posibles cambios en el gabinete de Daniel Noboa

En las últimas horas circularon nombres de funcionarios cuya permanencia estaría en revisión, mientras el oficialismo analiza cómo recomponer su estrategia tras su mayor revés político desde que llegó al poder

Tras la derrota del referéndum,

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

El presidente de Bolivia informó que las investigaciones de los ministerios sugieren que el posible daño económico supera los 15 mil millones de dólares. “No habrá impunidad”, advirtió

Rodrigo Paz denuncia un “robo”

Quién es Franco Parisi, la renovada sorpresa de las elecciones en Chile que quiere decidir la suerte del balotaje

Eufórico tras su mejor resultado en tres intentos de ser presidente, el líder del Partido de la Gente se alzó con el 19,80% de los sufragios. Luego llamó a Jeannette Jara y José Antonio Kast a ganarse sus votos: “Necesito gestos de ellos, pero ningún favor”

Quién es Franco Parisi, la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marco Asensio presenta a su

Marco Asensio presenta a su nueva pareja, Lavinia León: discreta, creadora de contenido y su compañera de viaje

Precio del las monedas de oro y plata en México: centenario baja su valor y la onza libertad sube este 17 de noviembre

Morgan Stanley visitó la Argentina: qué impresión se llevó sobre la deuda, el plan de reformas y el futuro del dólar

Chubut declaró una alerta roja por vientos de hasta 150 km/h: se suspendieron las clases y hay cortes de rutas

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

INFOBAE AMÉRICA
“Negociar es parte de la

“Negociar es parte de la cultura peruana, por eso nuestro modelo tuvo un encaje perfecto”

El Parlamento de Jordania aprueba reinstaurar el servicio militar obligatorio a partir de febrero

Una mujer alemana y sus dos hijos fallecen tras una intoxicación alimentaria en Estambul

El Museo del Louvre de París cierra por precaución una galería por "debilidades estructurales"

Israel mata a un comandante de un grupo armado gazatí en una operación encubierta

ENTRETENIMIENTO

George Clooney reveló cuál es

George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

Melissa Gilbert respondió a Megyn Kelly tras comentarios polémicos sobre Jeffrey Epstein: “Yo también era una niña”

Jennifer Aniston y la admiración por su novio Jim Curtis: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

“Arriesgar es rendirse a lo desconocido”: Rosalía reflexionó sobre el riesgo como motor creativo en su nueva etapa

Leo Woodall habló sobre su malestar con la fama: “Que te traten como un objeto te afecta mentalmente”