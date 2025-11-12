América Latina

Denunciaron 67 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba durante octubre

Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró muertes, torturas y negación de atención médica entre 47 presos afectados. La organización alertó además sobre brotes de enfermedades en campamentos de trabajo forzado y una crisis sanitaria agravada por el hacinamiento y la falta de medicamentos

Guardar
Imagen de archivo: Un guardia
Imagen de archivo: Un guardia militar mira por la ventana desde el interior de la clínica médica de la prisión Combinado del Este durante una visita de los medios de comunicación en La Habana, el 8 de abril de 2013 (Foto AP)

Al menos 47 presos cubanos fueron víctimas de 67 violaciones a los derechos humanos durante octubre, incluidas la muerte de dos reclusos, según informó este miércoles el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) en su informe mensual.

La organización independiente, con sede en México, detalló que “se notificaron, total o parcialmente, trece funcionarios penitenciarios (una mujer y doce hombres) como autores directos de las violaciones registradas”, registrando casos de hostigamiento, negación de atención médica, condiciones de vida inadecuadas y golpizas como fenómenos recurrentes en el sistema penal.

Entre las situaciones documentadas por el CDPC destacaron 50 incidentes de hostigamiento, 24 casos de negación de atención médica, 12 reportes de condiciones de vida inadecuadas, 10 traslados arbitrarios, 9 problemas de alimentación y 7 episodios de golpizas o tortura física. Además, la organización alertó sobre la propagación de enfermedades contagiosas, señalando que en al menos dos campamentos de trabajo forzado hubo brotes de dengue, chikunguña y fiebre de oropouche, enfermedades epidémicas señaladas recientemente por las autoridades sanitarias.

En cuanto a las muertes, el CDPC responsabilizó a la “atención médica negligente” por el fallecimiento de Serguey Marrero Faure en la prisión de Guantánamo, después de que le detectaran un trombo en la pierna sin recibir tratamiento adecuado. La otra víctima mortal, Yoendris Tornés, fue hallado ahorcado en el baño de una empresa en la que realizaba trabajos forzados, en La Lima, La Habana.

En su informe anual, la ONG reportó al menos 60 muertes en las cárceles cubanas entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De acuerdo con el documento, 47 de estos decesos estuvieron vinculados a problemas de salud física o mental y a la falta de atención médica oportuna, mientras que siete se relacionaron con actos de violencia física.

Una patrulla policial abandona el
Una patrulla policial abandona el juzgado donde se celebra el juicio contra el ex ministro de Economía cubano Alejandro Gil, acusado de espionaje, en La Habana el 11 de noviembre de 2025 (REUTERS/Norlys Pérez)

El panorama descrito por el CDPC encuentra respaldo en los datos aportados esta semana por Prisoners Defenders, organización internacional dedicada a la defensa de derechos humanos, que denunció la existencia de 1.179 presos políticos y cientos de muertes relacionadas con torturas, enfermedades e insuficiente atención médica en los penales del país.

Según el reporte recogido por Prisoners Defenders, en octubre se sumaron once nuevos presos políticos, coincidiendo con episodios que denuncian represión creciente no solo contra activistas sino también contra ciudadanos sin militancia política. La entidad resaltó que el hacinamiento, la desnutrición, la falta de medicinas y la violencia institucional han convertido a las cárceles cubanas en lugares de alto riesgo, tanto para la integridad física como para la salud mental de los internos.

Sobre el impacto de la crisis carcelaria en Cuba, Prisoners Defenders agregó que “463 prisioneros presentan patologías graves y 40 padecen trastornos mentales sin atención sanitaria”. Además, 35 menores de edad permanecen en prisión por delitos políticos, muchos de ellos condenados por “sedición” hasta una media de cinco años.

Durante octubre, la situación sanitaria de las cárceles se agravó debido al paso del huracán Melissa, que provocó evacuaciones y empeoró condiciones de hacinamiento y precariedad en centros penitenciarios como Aguadores, en Santiago de Cuba, y Combinado del Sur, en Matanzas, donde, según la organización, “cuando se enferman, los aíslan, pero no tienen ni un solo medicamento para darles”.

Según Prisoners Defenders, en los últimos doce meses ingresaron en prisión 155 nuevas personas por motivos políticos, y desde julio de 2021, han sido privadas de libertad 1.906 personas bajo cargos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. La entidad concluyó que el patrón represivo en Cuba es “estructural y sistemático” y exigió una respuesta urgente de la comunidad internacional frente a la gravedad de las denuncias.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Cubaderechos humanospresoscárcelesúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

Los habitantes que permanecen en el histórico puerto pescan para sobrevivir mientras lamentan que la ayuda gubernamental no llega a la zona más devastada por Melissa

Black River se convirtió en

El vicepresidente de Bolivia exigió la destitución del comandante de la Policía y anunció la reestructuración del Alto Mando tras un fallo judicial

La denuncia fue presentada por el teniente coronel Erik Rodrigo Gálvez Cabrera y derivó en la exigencia de investigarlo disciplinaria y penalmente

El vicepresidente de Bolivia exigió

Tras el mortal operativo en Río de Janeiro, Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a prisiones federales

Los detenidos permanecerán aislados 22 horas al día sin contacto con otros reclusos en centros de máxima seguridad fuera de Río de Janeiro

Tras el mortal operativo en

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 prometió una transición pacífica y pidió el respaldo internacional para enfrentar una coyuntura que definió como clave no solo para el país, sino para toda América Latina

María Corina Machado aseguró que

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El informe detalla que el 30% de las víctimas se atribuye a bandas armadas, el 9% a grupos de autodefensa y el 61% a operaciones de las fuerzas de seguridad

La ONU denunció que al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo

Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo verificar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?

Quién es “La China”, presunta integrante del CJNG que ordenaba la ejecución de víctimas y descuartizamientos en Colima

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de noviembre: Línea 1 del MB con afectaciones entre Teatro Insurgentes - Villa Olímpica

Asesinan a Policía de Investigación de la Fiscalía de la CDMX en Tlalnepantla, Edomex

Avanza Plan Integral para la zona Oriente del Estado de México, que beneficiará a más de 6.4 millones de habitantes

INFOBAE AMÉRICA
Trump amenaza con reducir el

Trump amenaza con reducir el sueldo a los controladores aéreos ausentados durante el cierre de gobierno

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

Sudán, al límite: dos de cada tres personas necesitan ayuda urgente por la crisis humanitaria más grave de su historia

EEUU resta credibilidad a las acusaciones de Petro: "se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar"

ENTRETENIMIENTO

Shakira se convierte en Gazelle

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars

Jennifer Aniston desconcierta a sus fans al decir que creció “sin dinero” pese a ser hija de actores

Famosa chef de televisión murió tras la colisión y caída del helicóptero que piloteaba

El impresionante cambio de vida de Jeff Goldblum luego de rodar Wicked: “Dejé de comer carne y aves”